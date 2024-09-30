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На Львовщине пограничники перекрыли канал ввоза в Украину новой партии техники Apple. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пункте пропуска "Краковец", что на Львовщине, пограничники перекрыли канал незаконного ввоза техники Apple в Украину. Всего выявлено более 43 единиц контрабандной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что через границу пытались провезти незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, планшеты Apple IPad Pro, планшеты Xiaomi Pad 6, духи и косметологические препараты.

"В пункте пропуска "Краковец" пограничники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками Львовской таможни обнаружили 21 единицу техники, духи различных торговых марок и косметологические препараты. Их обнаружили среди личных вещей", - говорится в сообщении.

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Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну

22 iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro нашли под пассажирскими сиденьями в конструктивных особенностях пола. Товар перемещали в рейсовом автобусе "Кельн-Херсон".

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.

Сотрудники оперативно-розыскного отдела отряда направили сообщение в ТУ БЭБ во Львовской области об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 201-3 УКУ "Контрабанда товаров".

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Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну

Автор: 

Госпогранслужба (6479) контрабанда (2409) iPhone (15)


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Топ комментарии
+4
Так видимість хоч якоїсь роботи треба створювати - затримали десяток айфонів а в той самий час десятки фур провезли все що хотіли!
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30.09.2024 13:56
+2
Так в ябко все можна купити вже, шо ви там перекрили я хз...
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30.09.2024 13:49
+2
А в ябко воно як потрапляє?
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30.09.2024 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Так в ябко все можна купити вже, шо ви там перекрили я хз...
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30.09.2024 13:49 Ответить
А в ябко воно як потрапляє?
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30.09.2024 13:56 Ответить
Так видимість хоч якоїсь роботи треба створювати - затримали десяток айфонів а в той самий час десятки фур провезли все що хотіли!
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30.09.2024 13:56 Ответить
тобто поляки пропустили все це і нічого ???
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30.09.2024 13:52 Ответить
А поляки тут при чому? Судячи по цьому коменту пан жодного разу через кордон не переїзджав.
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30.09.2024 13:59 Ответить
Китайський мотлох.
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30.09.2024 13:58 Ответить
Це супер. 25 штук. І ще і похвастались.
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30.09.2024 14:48 Ответить
Возиш контейнерами лівий товар, але ділишся з самими верхами - ти підприємець року, еліта нації.
Запхав у буса 22 Айфона - ти вже канал котрабанди і тобі 10 год тюрми)
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30.09.2024 14:52 Ответить
Пограничники герои, памятник пора поставить, 40 предметов изьяли, это победа в такое трудное время, пока не фуры, но все равно молодцы, для начала медальки им, а потом на фронт, они надеюсь и там себя проявят, молодцы.
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30.09.2024 16:43 Ответить
До войны машины с Европы в Украины въезжали вообще без проверки. Можно было даже танк ввезли никто не заметит.
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30.09.2024 17:34 Ответить
Цікаво і що потім відбувається з цими яйхфонами надалі?...
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30.09.2024 17:34 Ответить
Далі відправляють на "утилізацію"
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01.10.2024 09:47 Ответить
реалізують через магази "усьо по три грн"
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02.10.2024 09:21 Ответить
маленька ромська сім'я залишилась без подарунків... ще б так контрабандний ліс та депутатів шукали
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30.09.2024 18:36 Ответить
час від часу пишуть, вилучили, вилучили, а на сетамі чомусь не продається, зрідка якесь лайно, іфон беушний інколи старий, а нові конфіскати не продають, де дівають.
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30.09.2024 22:08 Ответить
Нові самим треба
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01.10.2024 18:38 Ответить
 
 