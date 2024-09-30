На Львовщине пограничники перекрыли канал ввоза в Украину новой партии техники Apple. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пункте пропуска "Краковец", что на Львовщине, пограничники перекрыли канал незаконного ввоза техники Apple в Украину. Всего выявлено более 43 единиц контрабандной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что через границу пытались провезти незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, планшеты Apple IPad Pro, планшеты Xiaomi Pad 6, духи и косметологические препараты.

"В пункте пропуска "Краковец" пограничники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками Львовской таможни обнаружили 21 единицу техники, духи различных торговых марок и косметологические препараты. Их обнаружили среди личных вещей", - говорится в сообщении.

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22 iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro нашли под пассажирскими сиденьями в конструктивных особенностях пола. Товар перемещали в рейсовом автобусе "Кельн-Херсон".

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.

Сотрудники оперативно-розыскного отдела отряда направили сообщение в ТУ БЭБ во Львовской области об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 201-3 УКУ "Контрабанда товаров".

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