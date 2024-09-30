Ликвидирован канал сбыта оружия и боеприпасов на Черниговщине, - ДСР Нацполиции. ВИДЕО

На Черниговщине полицейские перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Что изъяли у злоумышленников?

Как отмечается, у дельцов изъяли пистолет ТТ, корпуса ручных осколочных гранат РГН и РГД и запалы к ним, более 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию.

По данным правоохранителей, двух местных жителей задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабная спецоперация правоохранителей: перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам. ФОТОрепортаж

Что грозит?

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Перекрыли канал сбыта оружия следователи ГУНП в Черниговской области и оперативники областного Управления стратегических расследований совместно с военной контрразведкой СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейские Украины и Польши изъяли наркотиков на 600 миллионов. Это смертельные дозы для 4 миллионов человек. Также отмечалось, что оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн.