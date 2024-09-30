Ликвидирован канал сбыта оружия и боеприпасов на Черниговщине, - ДСР Нацполиции. ВИДЕО
На Черниговщине полицейские перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Что изъяли у злоумышленников?
Как отмечается, у дельцов изъяли пистолет ТТ, корпуса ручных осколочных гранат РГН и РГД и запалы к ним, более 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию.
По данным правоохранителей, двух местных жителей задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Что грозит?
Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Перекрыли канал сбыта оружия следователи ГУНП в Черниговской области и оперативники областного Управления стратегических расследований совместно с военной контрразведкой СБУ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейские Украины и Польши изъяли наркотиков на 600 миллионов. Это смертельные дозы для 4 миллионов человек. Также отмечалось, что оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Терміново усіх ліквідаторів нагородити та підвищити!
надзвичайно потужний канал!
мєнтам на фронт не можна. у мєнтов канали.
в ментовський бізнес влізли