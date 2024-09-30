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Ликвидирован канал сбыта оружия и боеприпасов на Черниговщине, - ДСР Нацполиции. ВИДЕО

На Черниговщине полицейские перекрыли канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Что изъяли у злоумышленников?

Как отмечается, у дельцов изъяли пистолет ТТ, корпуса ручных осколочных гранат РГН и РГД и запалы к ним, более 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию.

По данным правоохранителей, двух местных жителей задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабная спецоперация правоохранителей: перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам. ФОТОрепортаж

Что грозит?

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Перекрыли канал сбыта оружия следователи ГУНП в Черниговской области и оперативники областного Управления стратегических расследований совместно с военной контрразведкой СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полицейские Украины и Польши изъяли наркотиков на 600 миллионов. Это смертельные дозы для 4 миллионов человек. Также отмечалось, что оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн.

Автор: 

контрабанда (2409) оружие (10224) Нацполиция (16500) Черниговщина (1485)


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Та то не канал, то мабуть якась океанська течія....
Терміново усіх ліквідаторів нагородити та підвищити!
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30.09.2024 12:30 Ответить
у ділків вилучили пістолет ТТ, корпуси ручних осколкових гранат РГН та РГД і запали до них, понад 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї

надзвичайно потужний канал!
мєнтам на фронт не можна. у мєнтов канали.
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30.09.2024 12:31 Ответить
Заброньовані ухилянти тужаться, доводять свою потрібність в тилу.
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30.09.2024 12:37 Ответить
"ухилянти "мамку твою за клюб танцювати водили і ти тепер тут скиглиш
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30.09.2024 20:06 Ответить
Опасные типы со стартовым ТТ живущие в халупе.Гранаты тоже муляж,или что-то около того?
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30.09.2024 12:44 Ответить
знову якісь пришалепуваті
в ментовський бізнес влізли
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30.09.2024 13:18 Ответить
То клістрони знімають, то партизанів роззброюють...
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30.09.2024 13:18 Ответить
Тю... То так. Тільки для себе.
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30.09.2024 13:38 Ответить
ух ліквідували, зрояного барона піймали, пістолет граната і 2 магазина гер-р-роя України всім цим слимакам а доречі чого вони не в окопі? такі жирні і ліниві
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30.09.2024 13:58 Ответить
 
 