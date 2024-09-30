Ліквідовано канал збуту зброї та боєприпасів на Чернігівщині, - ДСР Нацполіції. ВIДЕО
На Чернігівщині поліцейські перекрили канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Що вилучили у зловмисників?
Як зазначається, у ділків вилучили пістолет ТТ, корпуси ручних осколкових гранат РГН та РГД і запали до них, понад 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї.
За даними правоохоронців, двох місцевих мешканців затримали. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Що загрожує?
Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.
Перекрили канал збуту зброї слідчі ГУНП в Чернігівській області та оперативники обласного Управління стратегічних розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поліцейські України та Польщі вилучили наркотиків на 600 мільйонів. Це смертельні дози для 4 мільйонів людей. Також зазначалося, що оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн.
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Терміново усіх ліквідаторів нагородити та підвищити!
надзвичайно потужний канал!
мєнтам на фронт не можна. у мєнтов канали.
в ментовський бізнес влізли