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Ліквідовано канал збуту зброї та боєприпасів на Чернігівщині, - ДСР Нацполіції. ВIДЕО

На Чернігівщині поліцейські перекрили канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Що вилучили у зловмисників?

Як зазначається, у ділків вилучили пістолет ТТ, корпуси ручних осколкових гранат РГН та РГД і запали до них, понад 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї.

За даними правоохоронців, двох місцевих мешканців затримали. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна спецоперація правоохоронців: перекрито канали збуту зброї та наркотиків, повідомлено про підозру 116 особам. ФОТОрепортаж

Що загрожує?

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Перекрили канал збуту зброї слідчі ГУНП в Чернігівській області та оперативники обласного Управління стратегічних розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поліцейські України та Польщі вилучили наркотиків на 600 мільйонів. Це смертельні дози для 4 мільйонів людей. Також зазначалося, що оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн.

Автор: 

контрабанда (1823) зброя (7478) Нацполіція (15208) Чернігівщина (1584)


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Та то не канал, то мабуть якась океанська течія....
Терміново усіх ліквідаторів нагородити та підвищити!
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30.09.2024 12:30 Відповісти
у ділків вилучили пістолет ТТ, корпуси ручних осколкових гранат РГН та РГД і запали до них, понад 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї

надзвичайно потужний канал!
мєнтам на фронт не можна. у мєнтов канали.
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30.09.2024 12:31 Відповісти
Заброньовані ухилянти тужаться, доводять свою потрібність в тилу.
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30.09.2024 12:37 Відповісти
"ухилянти "мамку твою за клюб танцювати водили і ти тепер тут скиглиш
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30.09.2024 20:06 Відповісти
Опасные типы со стартовым ТТ живущие в халупе.Гранаты тоже муляж,или что-то около того?
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30.09.2024 12:44 Відповісти
знову якісь пришалепуваті
в ментовський бізнес влізли
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30.09.2024 13:18 Відповісти
То клістрони знімають, то партизанів роззброюють...
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30.09.2024 13:18 Відповісти
Тю... То так. Тільки для себе.
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30.09.2024 13:38 Відповісти
ух ліквідували, зрояного барона піймали, пістолет граната і 2 магазина гер-р-роя України всім цим слимакам а доречі чого вони не в окопі? такі жирні і ліниві
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30.09.2024 13:58 Відповісти
 
 