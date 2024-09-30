Ліквідовано канал збуту зброї та боєприпасів на Чернігівщині, - ДСР Нацполіції. ВIДЕО

На Чернігівщині поліцейські перекрили канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Що вилучили у зловмисників?

Як зазначається, у ділків вилучили пістолет ТТ, корпуси ручних осколкових гранат РГН та РГД і запали до них, понад 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї.

За даними правоохоронців, двох місцевих мешканців затримали. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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Що загрожує?

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Перекрили канал збуту зброї слідчі ГУНП в Чернігівській області та оперативники обласного Управління стратегічних розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поліцейські України та Польщі вилучили наркотиків на 600 мільйонів. Це смертельні дози для 4 мільйонів людей. Також зазначалося, що оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн.