Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 655 560 осіб (+1130 за добу), 8887 танків, 18 869 артсистем, 17 579 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 655 560 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 655560 (+1130) осіб,
танків - 8887 (+4) од,
бойових броньованих машин - 17579 (+32) од,
артилерійських систем - 18869 (+14) од,
РСЗВ - 1204 (+0) од,
засоби ППО - 963 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16348 (+26),
крилаті ракети - 2613 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 25692 (+71) од,
спеціальна техніка - 3318 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут брехнею не пахне,а хочете перевірити,як працюють ЗСУ, то в добрий шлях до них.
Броньовані (інкасаторські) машини теж видихаються.
Арта просіла, Пхеньян обіцяв мільйон снарядів, про гармати мова не йшла.
Логістика ще шевелиться але здебільшого це вже цивільна техніка.
От знову і заволали про мирні перемовини. Рік посилино штумують, а в підсумку пшик в порінянні з витраченним ресурсом.
Тут слід пригадати, що у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року рф здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки [7]. Попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот, EMD).[8]
Деякі російські джерела висловили сумніви, що російські війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти значущих в оперативному відношенні проривів відразу після захоплення Вугледара. Деякі російські мілблогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту розпадеться після захоплення Вугледара, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара та потребу російських військ повністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною для використання позицією, з якої вони зможуть починати наступні наступи. [9]
Інший пов'язаний з Кремлем мілблогер розкритикував аргумент про те, що захоплення Вугледара росією призведе до знищення української оборони в Донецькій області та дозволить російським військам просунутися до Краматорська та Слов'янська (обидва приблизно за 170 км на північний схід від Вугледара) після захоплення Курахового та Покровська. Мілблогер натякнув, що аргумент відкидає той факт, що російським військам доведеться воювати через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледара, такі як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов'янськ і Краматорськ.[11]
Раніше ISW оцінювало, що захоплення Вугледара росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська й так контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до жовтня 1, що означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.[12]
Вугледар також знаходиться приблизно в 30 кілометрах на південь від нинішніх основних зусиль росії на Покровському напрямку, тому російським військам доведеться маневрувати через 30 кілометрів відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська. Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від автомагістралі H-15, яка тягнеться між містом Донецьк і прикордонною територією Донецько-Запорізької області, але російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, щоб дістатися до шосе.
Радник голови так званої "ДНР" Кімаковскій перед захопленням Вугледара росією оцінив, що ґрунтова дорога, якою українські сили могли відійти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком імовірно, що російські сили скоро зіткнуться з подібними проблемами, якщо незабаром відновлять механізовані штурми в цьому районі.[13]
Українські офіційні особи продовжують наголошувати на тому, як Україна зменшує перевагу росії в артилерійських *********** на полі бою, ймовірно, частково через нещодавні українські удари по російських складах ***********. Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк 1 жовтня заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії зменшилося з 8 до 1 на користь російських військ взимку 2024 року до 3 до 1 на початок жовтня 2024 року. [14] Російський мілблогер, який часто критикує російську владу, заявив 30 вересня, що російські війська на різних ділянках фронту страждають від нестачі артилерійських ***********, можливо, через недавні українські удари по російських складах ***********, включаючи удар 18 вересня по Російське сховище ракет і *********** біля Торопця Тверської області та удар 21 вересня по Тихорецькому арсеналу в Краснодарському краї.[15]
Milblogger поскаржився, що російські оборонно-промислові заводи, які працюють щодня, все ще повинні мати можливість виробляти та доставляти ********** російським військовим, але, схоже, не роблять цього.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 5 вересня заявив, що російські сили випустили на 2-2,5 артилерії більше, ніж українські сили, але українські сили скорочують розрив [16]. Президент України Володимир Зеленський 13 вересня також заявив, що співвідношення *********** російської та української артилерії на Покровському напрямку знизилося з 12 до 1 на користь російських військ до 2,5 до 1 після початку українського вторгнення на Курськ. Область у серпні 2024 року.[17]
Заяви українських офіційних осіб на початку вересня 2024 року про зменшення переваги росії в артилерійських *********** свідчать про те, що хоча нещодавні українські удари по російських складах *********** і зменшили постачання російської артилерії, ці удари, ймовірно, не єдиний внесок у нібито скорочення російських поставок снарядів. Військова допомога Заходу та збільшення українського внутрішнього виробництва *********** також могли дозволити Україні збільшити використання ***********.[18]".