УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12626 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 323 10

Позашляховики, дрони та сухпайки: латвійські волонтери передадуть "Азову" допомогу на 200 тисяч євро. ФОТОрепортаж

Латвійські волонтери зібрали близько 200 тисяч євро пожертв та закупили на ці кошти допомогу українській бригаді "Азов". Допомогу відправлять впродовж жовтня.

Про це пише LSM.lv, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу пакета допомоги для "Азову", який зібрали латвійські волонтери, увійшли два позашляховики, понад 100 FPV-безпілотників латвійського виробництва, сухпайки, дев'ять потужних генераторів, а також приціли нічного бачення.

допомога "Азову" від Латвії

Цей пакет допомоги для українських захисників зібрала організація Support AZOV Latvia. Вона перебуває у постійному контакті з воїнами, щоб дізнатися про їхні головні потреби.

допомога "Азову" від Латвії

"Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латвійців. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні і в цій боротьбі", - сказав представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

допомога "Азову" від Латвії

Читайте також: Латвія передасть Україні бронетранспортери CVR(T), які були закуплені у Великої Британії

Автор: 

Латвія (1394) допомога (8665) волонтери (1351) Азов (806)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Дай Бог им здоровья . Они РЕАЛЬНО понимают что и как .
показати весь коментар
04.10.2024 21:36 Відповісти
+15
Дякуємо латвійським братам за підтримку "Азова"!
показати весь коментар
04.10.2024 21:37 Відповісти
+10
Батвійським волонтерам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
04.10.2024 21:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай Бог им здоровья . Они РЕАЛЬНО понимают что и как .
показати весь коментар
04.10.2024 21:36 Відповісти
Дякуємо латвійським братам за підтримку "Азова"!
показати весь коментар
04.10.2024 21:37 Відповісти
Батвійським волонтерам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
04.10.2024 21:38 Відповісти
Дякуємо, Друзі!

п.с. Скільки всього закуплено, а у нас МСЕКИ і всяка корупційна шваль свої пуза набиває тільки на мільярди доларів.
показати весь коментар
04.10.2024 21:46 Відповісти
Скоріш би здохнула Москва...
Й щоб цому в допомогу...

Латвійці надають БПЛА...
Та іншу різну допомогу...
показати весь коментар
04.10.2024 21:47 Відповісти
Тут головне шоб тимошенко не перехватив. Він жеж там в мо керує. Тварюка. Латвії - уклін.
показати весь коментар
04.10.2024 21:59 Відповісти
Маленька країна з великим серцем.
показати весь коментар
04.10.2024 22:02 Відповісти
Сором. Держава, уа?
показати весь коментар
04.10.2024 22:03 Відповісти
Зате респівські рагулі від імені сша колись вводили санкції проти "Азову" ... і повторювали усі наративи сікєльова : фошизди, нацисти тощо...
показати весь коментар
04.10.2024 22:10 Відповісти
передача прямо в підрозділи не входить в плани ОПи...
їм треба через ВЦА, щоб на машинах каталися катлети
щоб продати те що можливо продати
а тут неподобство...
як це без участі влади???
показати весь коментар
05.10.2024 09:01 Відповісти
 
 