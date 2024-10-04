Позашляховики, дрони та сухпайки: латвійські волонтери передадуть "Азову" допомогу на 200 тисяч євро. ФОТОрепортаж

Латвійські волонтери зібрали близько 200 тисяч євро пожертв та закупили на ці кошти допомогу українській бригаді "Азов". Допомогу відправлять впродовж жовтня.

Зазначається, що до складу пакета допомоги для "Азову", який зібрали латвійські волонтери, увійшли два позашляховики, понад 100 FPV-безпілотників латвійського виробництва, сухпайки, дев'ять потужних генераторів, а також приціли нічного бачення.

Цей пакет допомоги для українських захисників зібрала організація Support AZOV Latvia. Вона перебуває у постійному контакті з воїнами, щоб дізнатися про їхні головні потреби.

"Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латвійців. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні і в цій боротьбі", - сказав представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

