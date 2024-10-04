РУС
Внедорожники, дроны и сухпайки: латвийские волонтеры передадут "Азову" помощь на 200 тысяч евро. ФОТОРЕПОРТАЖ

Латвийские волонтеры собрали около 200 тысяч евро пожертвований и закупили на эти средства помощь украинской бригаде "Азов". Помощь отправят в течение октября.

Об этом пишет LSM.lv, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в состав пакета помощи для "Азова", который собрали латвийские волонтеры, вошли два внедорожника, более 100 FPV-беспилотников латвийского производства, сухпайки, девять мощных генераторов, а также прицелы ночного видения.

допомога "Азову" від Латвії

Этот пакет помощи для украинских защитников собрала организация Support AZOV Latvia. Она находится в постоянном контакте с воинами, чтобы узнать об их главных потребностях.

допомога "Азову" від Латвії

"Очень помогает поддержка извне, от самих латвийцев. И то, что мы туда ездим, потому что, не говоря уже о солдатах, которых очень мотивируют такие вещи, люди чувствуют, что они не остались одни в этой войне и в этой борьбе", - сказал представитель Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

допомога "Азову" від Латвії

Читайте также: Латвия передаст Украине бронетранспортеры CVR(T), которые были закуплены в Великобритании

Латвия (1380) помощь (8062) волонтеры (2652) Азов (822)
Дай Бог им здоровья . Они РЕАЛЬНО понимают что и как .
04.10.2024 21:36 Ответить
Дякуємо латвійським братам за підтримку "Азова"!
04.10.2024 21:37 Ответить
Батвійським волонтерам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
04.10.2024 21:38 Ответить
Дякуємо, Друзі!

п.с. Скільки всього закуплено, а у нас МСЕКИ і всяка корупційна шваль свої пуза набиває тільки на мільярди доларів.
04.10.2024 21:46 Ответить
Скоріш би здохнула Москва...
Й щоб цому в допомогу...

Латвійці надають БПЛА...
Та іншу різну допомогу...
04.10.2024 21:47 Ответить
Тут головне шоб тимошенко не перехватив. Він жеж там в мо керує. Тварюка. Латвії - уклін.
04.10.2024 21:59 Ответить
Маленька країна з великим серцем.
04.10.2024 22:02 Ответить
Сором. Держава, уа?
04.10.2024 22:03 Ответить
Зате респівські рагулі від імені сша колись вводили санкції проти "Азову" ... і повторювали усі наративи сікєльова : фошизди, нацисти тощо...
04.10.2024 22:10 Ответить
передача прямо в підрозділи не входить в плани ОПи...
їм треба через ВЦА, щоб на машинах каталися катлети
щоб продати те що можливо продати
а тут неподобство...
як це без участі влади???
05.10.2024 09:01 Ответить
 
 