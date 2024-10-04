Внедорожники, дроны и сухпайки: латвийские волонтеры передадут "Азову" помощь на 200 тысяч евро. ФОТОРЕПОРТАЖ
Латвийские волонтеры собрали около 200 тысяч евро пожертвований и закупили на эти средства помощь украинской бригаде "Азов". Помощь отправят в течение октября.
Об этом пишет LSM.lv, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в состав пакета помощи для "Азова", который собрали латвийские волонтеры, вошли два внедорожника, более 100 FPV-беспилотников латвийского производства, сухпайки, девять мощных генераторов, а также прицелы ночного видения.
Этот пакет помощи для украинских защитников собрала организация Support AZOV Latvia. Она находится в постоянном контакте с воинами, чтобы узнать об их главных потребностях.
"Очень помогает поддержка извне, от самих латвийцев. И то, что мы туда ездим, потому что, не говоря уже о солдатах, которых очень мотивируют такие вещи, люди чувствуют, что они не остались одни в этой войне и в этой борьбе", - сказал представитель Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
п.с. Скільки всього закуплено, а у нас МСЕКИ і всяка корупційна шваль свої пуза набиває тільки на мільярди доларів.
Й щоб цому в допомогу...
Латвійці надають БПЛА...
Та іншу різну допомогу...
їм треба через ВЦА, щоб на машинах каталися катлети
щоб продати те що можливо продати
а тут неподобство...
як це без участі влади???