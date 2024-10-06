УКР
На Київщині фермер посеред поля знайшов залишки ракети С-300. ФОТО

У Бориспільському районі Київської області фермер виявив на полі залишки ракети С-300. Їх вилучили піротехніки.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Під час робіт на полі фермер натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета.

На місце інциденту негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

На Київщині фермер посеред поля знайшов залишки ракети С-300

Після ретельного огляду спеціалісти підтвердили, що це безпечні залишки ракети С-300, яка є частиною зенітно-ракетної системи середнього радіуса дії.

"Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі. Фермер тепер може повернутися до своєї звичної діяльності на землі", - йдеться у повідомленні.

ракети (4146) ДСНС (5251) С-300 (9)
Топ коментарі
+4
Ракета, видно, нашою була... Кацапські ракети зустрічала... Бо кацапи втекли з Київщини два роки тому. З Росії зараз туди ця ракета не долетить. З Білорусі їх не запускають... А кукурудзяне поле - "свіжоскошене" (тобто збирався цьогорічний урожай). Значить, коли весною кукурудзу сіяли - цих уламків не було....
07.10.2024 00:12 Відповісти
+1
І для чого " хвалитися" цією знахідкою??
07.10.2024 07:36 Відповісти
Тим більше що ракета впала після того як зібрали урожай.
07.10.2024 11:29 Відповісти
Може буть...
07.10.2024 11:34 Відповісти
Нагадують - як діять людям у випадку виявлення подібного.......
07.10.2024 11:35 Відповісти
Це новина? Щодня в полях Сумщини аграрії знаходять залишки ракет, шахедів, цілі шахеди
07.10.2024 08:09 Відповісти
 
 