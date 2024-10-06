На Київщині фермер посеред поля знайшов залишки ракети С-300. ФОТО

У Бориспільському районі Київської області фермер виявив на полі залишки ракети С-300. Їх вилучили піротехніки.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Під час робіт на полі фермер натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета.

На місце інциденту негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Після ретельного огляду спеціалісти підтвердили, що це безпечні залишки ракети С-300, яка є частиною зенітно-ракетної системи середнього радіуса дії.

"Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі. Фермер тепер може повернутися до своєї звичної діяльності на землі", - йдеться у повідомленні.

