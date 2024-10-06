В Киевской области фермер посреди поля нашел остатки ракеты С-300. ФОТО

В Бориспольском районе Киевской области фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Их изъяли пиротехники.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Во время работ на поле фермер наткнулся на большой металлический предмет, который торчал из земли. Присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что это, вероятно, ракета.

На место инцидента немедленно прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

После тщательного осмотра специалисты подтвердили, что это безопасные остатки ракеты С-300, которая является частью зенитно-ракетной системы среднего радиуса действия.

"Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия для дальнейшей работы на поле. Фермер теперь может вернуться к своей привычной деятельности на земле", - говорится в сообщении.

