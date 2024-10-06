РУС
В Киевской области фермер посреди поля нашел остатки ракеты С-300. ФОТО

В Бориспольском районе Киевской области фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Их изъяли пиротехники.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Во время работ на поле фермер наткнулся на большой металлический предмет, который торчал из земли. Присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что это, вероятно, ракета.

На место инцидента немедленно прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На Київщині фермер посеред поля знайшов залишки ракети С-300

После тщательного осмотра специалисты подтвердили, что это безопасные остатки ракеты С-300, которая является частью зенитно-ракетной системы среднего радиуса действия.

"Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия для дальнейшей работы на поле. Фермер теперь может вернуться к своей привычной деятельности на земле", - говорится в сообщении.

ракеты (3688) ГСЧС (5109) С-300 (9)
+4
Ракета, видно, нашою була... Кацапські ракети зустрічала... Бо кацапи втекли з Київщини два роки тому. З Росії зараз туди ця ракета не долетить. З Білорусі їх не запускають... А кукурудзяне поле - "свіжоскошене" (тобто збирався цьогорічний урожай). Значить, коли весною кукурудзу сіяли - цих уламків не було....

07.10.2024 00:12
07.10.2024 00:12
+1
І для чого " хвалитися" цією знахідкою??

07.10.2024 07:36
07.10.2024 07:36
Ракета, видно, нашою була... Кацапські ракети зустрічала... Бо кацапи втекли з Київщини два роки тому. З Росії зараз туди ця ракета не долетить. З Білорусі їх не запускають... А кукурудзяне поле - "свіжоскошене" (тобто збирався цьогорічний урожай). Значить, коли весною кукурудзу сіяли - цих уламків не було....
07.10.2024 00:12
Тим більше що ракета впала після того як зібрали урожай.

07.10.2024 11:29
07.10.2024 11:29
Може буть...
07.10.2024 11:34
І для чого " хвалитися" цією знахідкою??
07.10.2024 07:36
Нагадують - як діять людям у випадку виявлення подібного.......

07.10.2024 11:35
07.10.2024 11:35
Це новина? Щодня в полях Сумщини аграрії знаходять залишки ракет, шахедів, цілі шахеди

07.10.2024 08:09
07.10.2024 08:09
 
 