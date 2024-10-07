УКР
У Покровському районі Донеччини знешкодили термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, - ДСНС. ФОТО

Піротехніки знешкодили авіабомбу ОДАБ-1500 у Покровському районі Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

об’ємно-детонуюча авіабомба ОДАБ-1500

Фахівці ДСНС ідентифікували небезпечну знахідку як об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500. Після ретельного обстеження території, піротехніки знешкодили бомбу.

ДСНС знешкодило авіабомбу ОДАБ-1500

Також дивіться: На Чернігівщині сапери вилучили частину російської ракети Х-59, - ДСНС. ВIДЕО

Як зазначає АрміяІнформ, ОДАБ-1500 — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об’ємним вибухом. Ця авіабомба є доволі рідкісним виробом, як порівнювати з іншими. Вона належить до старого покоління двотактових термобаричних боєприпасів. 

Раніше були повідомлення, що ворог встановлює комплект УМПК на ці авіабомби, який перетворив її на плануючу. УМПК дозволяє використовувати авіабомби на відстанях 50-70 км.

бомба (241) Донецька область (9410) ДСНС (5254)
+4
А було б ще краще, якби знешкодили її розробників, виробників та запускальників.
показати весь коментар
08.10.2024 00:10 Відповісти
+4
З вищеперелічених залишились тільки випускальники...

От би ще мокшанське гівно працювало як бумеранги...
показати весь коментар
08.10.2024 00:21 Відповісти
+3
ще є з кого спитати за зупинку ракетних програм, розмінування Чонгару, за вагнерівців, яких не дали запакувати, за ярди, закатані в асфальт за 30% відкату, за велике крадівництво, за Маріуполь.... він живий, гундосить з екранів щодня...
показати весь коментар
08.10.2024 08:40 Відповісти
