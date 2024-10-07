У Покровському районі Донеччини знешкодили термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, - ДСНС. ФОТО

Піротехніки знешкодили авіабомбу ОДАБ-1500 у Покровському районі Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Фахівці ДСНС ідентифікували небезпечну знахідку як об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500. Після ретельного обстеження території, піротехніки знешкодили бомбу.

Як зазначає АрміяІнформ, ОДАБ-1500 — це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до цілі він випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об’ємним вибухом. Ця авіабомба є доволі рідкісним виробом, як порівнювати з іншими. Вона належить до старого покоління двотактових термобаричних боєприпасів.

Раніше були повідомлення, що ворог встановлює комплект УМПК на ці авіабомби, який перетворив її на плануючу. УМПК дозволяє використовувати авіабомби на відстанях 50-70 км.