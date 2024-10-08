РУС
В Покровском районе Донетчины обезвредили термобарическую авиабомбу ОГАБ-1500, - ГСЧС. ФОТО

Пиротехники обезвредили авиабомбу ОГАБ-1500 в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

об’ємно-детонуюча авіабомба ОДАБ-1500

Специалисты ГСЧС идентифицировали опасную находку как объемно-детонирующую авиабомбу ОГАБ-1500. После тщательного обследования территории пиротехники обезвредили бомбу.

ДСНС знешкодило авіабомбу ОДАБ-1500

Как отмечает АрмияИнформ, ОГАБ-1500 – это термобарический снаряд времен СССР. За 10 метров до цели он испускает жидкость в виде аэрозоля и зажигает ее. Это называют объемным взрывом. Эта авиабомба является довольно редким изделием по сравнению с другими. Она относится к старому поколению двухтактных термобарических боеприпасов.

Ранее было сообщение, что враг устанавливает комплект УМПК на эти авиабомбы, который превратил ее в планирующую. УМПК позволяет использовать авиабомбы на расстояниях 50–70 км.

+4
А було б ще краще, якби знешкодили її розробників, виробників та запускальників.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:10 Ответить
+4
З вищеперелічених залишились тільки випускальники...

От би ще мокшанське гівно працювало як бумеранги...
показать весь комментарий
08.10.2024 00:21 Ответить
+3
ще є з кого спитати за зупинку ракетних програм, розмінування Чонгару, за вагнерівців, яких не дали запакувати, за ярди, закатані в асфальт за 30% відкату, за велике крадівництво, за Маріуполь.... він живий, гундосить з екранів щодня...
показать весь комментарий
08.10.2024 08:40 Ответить
