В Покровском районе Донетчины обезвредили термобарическую авиабомбу ОГАБ-1500, - ГСЧС. ФОТО
Пиротехники обезвредили авиабомбу ОГАБ-1500 в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Специалисты ГСЧС идентифицировали опасную находку как объемно-детонирующую авиабомбу ОГАБ-1500. После тщательного обследования территории пиротехники обезвредили бомбу.
Как отмечает АрмияИнформ, ОГАБ-1500 – это термобарический снаряд времен СССР. За 10 метров до цели он испускает жидкость в виде аэрозоля и зажигает ее. Это называют объемным взрывом. Эта авиабомба является довольно редким изделием по сравнению с другими. Она относится к старому поколению двухтактных термобарических боеприпасов.
Ранее было сообщение, что враг устанавливает комплект УМПК на эти авиабомбы, который превратил ее в планирующую. УМПК позволяет использовать авиабомбы на расстояниях 50–70 км.
