На Черниговщине саперы изъяли часть российской ракеты Х-59, - ГСЧС. ВИДЕО

В Черниговской области саперы изъяли часть российской управляемой авиационной ракеты Х-59.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Остатки взрывоопасного предмета были найдены на открытой территории. Их изъяли, транспортировали к специально подготовленному месту и взорвали.

