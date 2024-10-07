На Черниговщине саперы изъяли часть российской ракеты Х-59, - ГСЧС. ВИДЕО
В Черниговской области саперы изъяли часть российской управляемой авиационной ракеты Х-59.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Остатки взрывоопасного предмета были найдены на открытой территории. Их изъяли, транспортировали к специально подготовленному месту и взорвали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль