Боевую часть российской ракеты Х-101 обезвредили на Виннитчине. ВИДЕО

В Винницкой области взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, которую ранее сбили силы ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Аграрии обнаружили ракету в поле, недалеко от одного из населенных пунктов. Обломки разлетелись на площади 1 га, но боевая часть все еще представляла опасность для людей. Также при обследовании прилегающей территории правоохранители обнаружили кассетные боеприпасы, которые обезвредили на месте.

Саперы осмотрели фрагменты ракеты, отделили боевую часть от остатков корпуса и в специально оборудованном месте обезвредили опасный предмет путем подрыва.

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