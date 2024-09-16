Бойову частину російської ракети Х-101 знешкоджено на Вінниччині. ВIДЕО
У Вінницькій області вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку раніше збили сили ППО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Аграрії виявили ракету в полі, неподалік одного з населених пунктів. Уламки розлетілись на площі 1 га, але бойова частина все ще становила небезпеку для людей. Також під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили касетні боєприпаси, які знешкодили на місці.
Сапери оглянули фрагменти ракети, відокремили бойову частину від залишків корпусу та у спеціально облаштованому місці знешкодили небезпечний предмет шляхом підриву.
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