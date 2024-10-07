УКР
На Чернігівщині сапери вилучили частину російської ракети Х-59, - ДСНС. ВIДЕО

У Чернігівській області сапери вилучили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.

крилаті ракети (1091) Чернігівщина (1585) ДСНС (5254)
