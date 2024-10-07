На Чернігівщині сапери вилучили частину російської ракети Х-59, - ДСНС. ВIДЕО

У Чернігівській області сапери вилучили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Залишки вибухонебезпечного предмету було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.

