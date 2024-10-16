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На Київщині працювала ППО: уламки безпілотника впали на приватний будинок, сталася пожежа (оновлено). ФОТО

У ніч проти 16 жовтня російські агресори атакували Київську область безпілотниками. Повітряна тривога тривала 12 годин. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ДСНС України та начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу", - йдеться в повідомленні.

Загиблих і травмованих немає, додали в ДСНС.

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За інформацією Кравченка, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан", - додав Кравченко.

Київщина: наслідки ворожої атаки 16 жовтня
Київщина: наслідки ворожої атаки 16 жовтня
Київщина: наслідки ворожої атаки 16 жовтня

Автор: 

Київська область (4084) обстріл (29037) ППО (3262)


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У ніс проти 16 жовтня російські агресори атакували Київську область

У ніс - це боляче!
)
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16.10.2024 10:11 Відповісти
Пістец... Особливо якщо люди прості, не чиновники, які баксами матраци підбивають. Стільки грошей і сил вкладено в будинок, зараз відновлюй...
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16.10.2024 10:55 Відповісти
 
 