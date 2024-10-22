Бійці мерзнуть в окопах: Волонтерка Юсупова оголосила збір на грілки, рації та зарядні станції для воїнів. ФОТОрепортаж
Воїнам, які боронять Україну на передовій, потрібні грілки, генератори, рації та зарядні станції.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті тривають пекельні бої, багато загиблих і дуже багато важкопоранених бійців. Є дуже термінові потреби, це дуже важливо!! В полях вже холодно, бійці мерзнуть в окопах, багато воїнів живуть по посадках, скоро будуть заморозки. Потрібно викупити багато грілок для ніг та тіла", - наголосила вона.
Так, волонтерка збирає на грілки для захисників 96 тис. грн. Також потрібно викупити інверторні генератори - 52 тис. грн. Чотири рації Моторолла - 104 тис. грн та дві великі зарядні станції - 127 тис. грн.
Юсупова за 2 тижні викупила:
Три дрони Мавік 3 про - 152 000 грн та 76000 грн;
Дві великі зарядні станції - 126 900 грн;
Рації Моторолла - 52 000 грн;
Дві невеликі зарядні станції - 50 000 грн;
Приціл - 49140 грн;
Пнб - 288 821 грн;
Одяг для поранених - 25 033 грн;
РЕБ - 190 тис (80 тис зібрала школа);
Запчастини - 18600 грн.
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P.S. Якщо бійці мезнуть, та ще й не вистачає рацій, генераторів, дронів тощо - значить, керівництво падлюки? Чи дуже не хочуть перемоги? А може, в Міноборони та ОП скасувати з/плати і видавати лише продпайки (ну, так, щоб харчувались, як звичайний вчитель)? І гроші на рації з"являться, і ті інституції навчаться піклуватися про фронт.
Просто ваш пост напомнил.
-Любишь теплую водку?
- В рот не лезет.
-А потных баб?
-Нет.
-Пойдешь в отпуск зимой.
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На жаль зі своєї пенсії я вже не можу багато донатити, але все, що залишається на рахунку - на "Справу Громад" іде...
Или ему это до лампочки. Лишь бы его задница не мерзла...
просто задонатил, потому что там наши требуют помощи.
противно читать некоторые комментарии.
Нема 26 бакинських комісарів.
Нема навіть 28 героїв-панфіловців.
Зате в нас є 49 хмельницьких прокурорів-інвалідів.
Ці потужні люди кожен ранок, переборюючи шалену неміч, піднімаються зі своїх інвалідних крісел на несамовиту боротьбу з корупцією. А значить, усе буде добре"