Бійці мерзнуть в окопах: Волонтерка Юсупова оголосила збір на грілки, рації та зарядні станції для воїнів. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Україну на передовій, потрібні грілки, генератори, рації та зарядні станції.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають пекельні бої, багато загиблих і дуже багато важкопоранених бійців. Є дуже термінові потреби, це дуже важливо!! В полях вже холодно, бійці мерзнуть в окопах, багато воїнів живуть по посадках, скоро будуть заморозки. Потрібно викупити багато грілок для ніг та тіла", - наголосила вона.

Так, волонтерка збирає на грілки для захисників 96 тис. грн. Також потрібно викупити інверторні генератори - 52 тис. грн. Чотири рації Моторолла - 104 тис. грн та дві великі зарядні станції - 127 тис. грн.

Юсупова за 2 тижні викупила:

Три дрони Мавік 3 про - 152 000 грн та 76000 грн;

Дві великі зарядні станції - 126 900 грн;

Рації Моторолла - 52 000 грн;

Дві невеликі зарядні станції - 50 000 грн;

Приціл - 49140 грн;

Пнб - 288 821 грн;

Одяг для поранених - 25 033 грн;

РЕБ - 190 тис (80 тис зібрала школа);

Запчастини - 18600 грн.

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