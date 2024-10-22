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Новини Фото Волонтери для армії
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Бійці мерзнуть в окопах: Волонтерка Юсупова оголосила збір на грілки, рації та зарядні станції для воїнів. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Україну на передовій, потрібні грілки, генератори, рації та зарядні станції.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають пекельні бої, багато загиблих і дуже багато важкопоранених бійців. Є дуже термінові потреби, це дуже важливо!! В полях вже холодно, бійці мерзнуть в окопах, багато воїнів живуть по посадках, скоро будуть заморозки. Потрібно викупити багато грілок для ніг та тіла", - наголосила вона.

Так, волонтерка збирає на грілки для захисників 96 тис. грн. Також потрібно викупити інверторні генератори - 52 тис. грн. Чотири рації Моторолла - 104 тис. грн та дві великі зарядні станції - 127 тис. грн.

Юсупова за 2 тижні викупила: 

Три дрони Мавік 3 про - 152 000 грн та 76000 грн;
Дві великі зарядні станції - 126 900 грн;
Рації Моторолла - 52 000 грн;
Дві невеликі зарядні станції - 50 000 грн;
Приціл - 49140 грн;
Пнб - 288 821 грн;
Одяг для поранених - 25 033 грн;
РЕБ - 190 тис (80 тис зібрала школа);
Запчастини - 18600 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Військовим на фронт терміново потрібні дрони, зарядні станції, рації та Starlink, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти

Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти

Автор: 

допомога (8449) волонтери (1340) Юсупова Наталія (198)


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Топ коментарі
+19
Звертайся до Зе,він зна де узяти.За час війни в Україні багатіють тільки можновладці.Так чом до них не звертаються?
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22.10.2024 13:49 Відповісти
+17
Відправила, скільки могла.
P.S. Якщо бійці мезнуть, та ще й не вистачає рацій, генераторів, дронів тощо - значить, керівництво падлюки? Чи дуже не хочуть перемоги? А може, в Міноборони та ОП скасувати з/плати і видавати лише продпайки (ну, так, щоб харчувались, як звичайний вчитель)? І гроші на рації з"являться, і ті інституції навчаться піклуватися про фронт.
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22.10.2024 16:57 Відповісти
+13
На фоні зголоднілих, голодупих "слуг наріТу", прокурорів, мсек, беб, такі прохання виглядають знущанням.
+
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22.10.2024 19:40 Відповісти
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Звертайся до Зе,він зна де узяти.За час війни в Україні багатіють тільки можновладці.Так чом до них не звертаються?
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22.10.2024 13:49 Відповісти
Тобі так само пофіг на війну як і зе?
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22.10.2024 20:19 Відповісти
Думаєте,що під керівництвом влади зрадників можливо перемогти?
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22.10.2024 20:41 Відповісти
В окопах не мсек і не оп сидить.
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22.10.2024 21:58 Відповісти
Зразу до крупи!!!
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22.10.2024 14:06 Відповісти
+500 грн
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22.10.2024 15:00 Відповісти
Відправила, скільки могла.
P.S. Якщо бійці мезнуть, та ще й не вистачає рацій, генераторів, дронів тощо - значить, керівництво падлюки? Чи дуже не хочуть перемоги? А може, в Міноборони та ОП скасувати з/плати і видавати лише продпайки (ну, так, щоб харчувались, як звичайний вчитель)? І гроші на рації з"являться, і ті інституції навчаться піклуватися про фронт.
показати весь коментар
22.10.2024 16:57 Відповісти
Після повного розгону прокуроро- суддівської шобли приходьте. А поки відпочиваємо.
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22.10.2024 19:27 Відповісти
Пора Пороху вставити в вуха інфу, що пора завозити хімічні грілки
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22.10.2024 19:28 Відповісти
Бірюков писав що вже замовили 7 тис вебаст.Якщо не помиляюся.
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22.10.2024 21:59 Відповісти
У слуг ніби є вільні ресурси
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22.10.2024 19:28 Відповісти
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22.10.2024 19:36 Відповісти
Велика подяка всім, хто допомагає армії. Братві Зе не холодно в бункері, але Боневтік на всяк випадок їм добавив у бюджеті ще 3,6 мільярди гривень. Панам хочеться дорогого віскаря і гарячих дівчат... Ось про кого турбується Потужний.
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22.10.2024 19:30 Відповісти
Поддерживаю.
Просто ваш пост напомнил.
-Любишь теплую водку?
- В рот не лезет.
-А потных баб?
-Нет.
-Пойдешь в отпуск зимой.
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22.10.2024 20:31 Відповісти
На фоні зголоднілих, голодупих "слуг наріТу", прокурорів, мсек, беб, такі прохання виглядають знущанням.
+
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22.10.2024 19:40 Відповісти
вона нас обберуть до нитки кинуть на "милість" московитів і втечуть за кордон.
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22.10.2024 20:51 Відповісти
Дивина дивна! А де ж МО, яке каже, що усі всім забезпечені? А якщо ні, то чому збільшення податків йде на "інвалідів"-правоохоронців, а не на забезпечення ЗСУ?
На жаль зі своєї пенсії я вже не можу багато донатити, але все, що залишається на рахунку - на "Справу Громад" іде...
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22.10.2024 19:47 Відповісти
Тому що вони не збираються перемогати в цій війні. Їх все влаштовує.
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22.10.2024 20:25 Відповісти
Солдати які захищають країну в таких жахливих умовах , а тим часом прокурори ,судді ,митники ,мсек жирують і їм абсолютно байдуже ,та їм все мало ще "інвалідність " ця мерзота оформлює ,коли вас вже порозриває
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22.10.2024 19:50 Відповісти
а Умеров в курсе, что в окопах холодно и обогреваться нечем?
Или ему это до лампочки. Лишь бы его задница не мерзла...
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22.10.2024 19:53 Відповісти
+
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22.10.2024 19:56 Відповісти
от меня 200 грн. не хочу ныть - а вот возьмите у Зе или еще у какого то чувака.

просто задонатил, потому что там наши требуют помощи.

противно читать некоторые комментарии.
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22.10.2024 19:56 Відповісти
"У нас нема 300 спартанців.
Нема 26 бакинських комісарів.
Нема навіть 28 героїв-панфіловців.
Зате в нас є 49 хмельницьких прокурорів-інвалідів.
Ці потужні люди кожен ранок, переборюючи шалену неміч, піднімаються зі своїх інвалідних крісел на несамовиту боротьбу з корупцією. А значить, усе буде добре"
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22.10.2024 20:13 Відповісти
Навіть ще краще , їх вже 61 .
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22.10.2024 21:04 Відповісти
+500
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22.10.2024 20:43 Відповісти
https://t.me/rozvidnuk_2/5722?single Обігрівач дизельний автономний Webasto MAR-POL M80950 - 12 В, 8 кВт - https://t.me/rozvidnuk_2/5695 ціна 5980 грн.
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22.10.2024 21:24 Відповісти
+
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22.10.2024 21:35 Відповісти
Бійці не можуть отримати направлення на ВЛК через відсутність автомобілю в медпункті батальйону, ото проблема… А не одяг для поранених, через який склад та стабік перетворилися на магазин секанду!
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22.10.2024 21:55 Відповісти
так возьми у зеленского и шмыгаля. какое то нае балово с ней
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22.10.2024 22:15 Відповісти
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22.10.2024 22:25 Відповісти
Тётя с нашего подьезда ездила на Сузуки малолитражном. Потом началась война, стала ездить с крестом на стекле. Типа волонтёр какой-то. Прошло немного времени, смотрю уже на джипе Лексус катается. Что бы это значило?
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23.10.2024 01:12 Відповісти
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23.10.2024 05:53 Відповісти
 
 