Військовим на фронт терміново потрібні дрони, зарядні станції, рації та Starlink, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Наразі на фронті дуже важка ситуація. 

Про це пише у фейсбуку волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти штурмують Покровськ, тривають запеклі бої, жахливі обстріли міста та наших позицій. На жаль, багато загиблих та важкопоранених захисників. Я дуже прошу реагувати та допомогти зібрати допомогу для наших бійців. Їм зараз дуже важко", - пише вона.

За словами волонтерки, терміново треба викупити дрони.

"Рахунок на 152 тис. грн і купити ще, дрони дуже потрібні. Дуже терміново потрібні зарядні станції. Дві станції - 130 тис. грн. Рахунок - 25 тис. -  грн одяг для важкопоранених. Ще дуже потрібні рації Моторолла, кабель, старлінки", - зазначає Юсупова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилеристам та піхотинцям на Покровському напрямку терміново потрібні рації та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Також вона інформує, що за два тижні оплатила та вже відправили на фронт:

Чотири дрони Мавік 3 про ( 304 000 грн)

Три старлінки (64 200 грн)

Рації "Моторолла" (48 тис. грн та 192 00 грн)

Причип для важкої техніки (67500 грн)

Прилад нічного бачення (80325 грн)

Кабель та антени (60 тис. грн)

Пнб (28100 грн)

Одяг для поранених (29779 грн)

"Люди, просимо Вас допомогти, 5-20-100 грн, кожна гривня величезна допомога. Прошу українців, які перебувають за кордоном, приєднатися до допомоги", - пише Юсупова та публікує реквізити для допомоги.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова також публікує фото переданої допомоги та скріни оплачених чеків.

Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога

+11
09.10.2024 10:49 Відповісти
+5
+4
А як СН та держслужбовці багато допомагають,ховаючи свої статки, у декларації,невказуючи правдиві розміри
09.10.2024 11:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
09.10.2024 10:49 Відповісти
https://t.me/Haidukevych/838 Віталій ГАЙДУКЕВИЧ :
Рутинаhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462463126_3840483782887077_2111113119006901877_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&amp;_nc_cat=101&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=833d8c&amp;_nc_ohc=DUV_FgfMXSYQ7kNvgE3qK8F&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=AdkADFnotqjPJB4rdEQXyfd&amp;oh=00***********************************************&amp;oe=6709C09C . У кожного вона своя. У нас є дві частини рутинного клопоту. Одна приємна - це готувати поїздку в бік війни. Це розпаковувати квадріки, розвантажувати-завантажити дрони, нафаршировувати ДПК, КШМ чи ПАРМ, зрештою - передавати все це майно підопічним. Це світла частина.
Але є темна. Не те, щоб неприємна - дискомфортна. Це просити ВАШІ гроші. Ми ж не на Марсі живемо, ми тутешні. Ми також бачимо ціни, читаємо новини, знаємо, що кожен з нас стає біднішим. Ми знаємо, що Ваші можливості допомагати стають меншими. Але ми маємо щотижня просити у Вас гроші.
Бо всупереч різним "планам завершення", війна триває. FPV мають вилітати, зарядні станції - живити, гума - замінюватися, наші майстерні, шиномонтажі, душові і штабні причепи - мають працювати в полях. За будь-якої погоди. І щоб працювало, потрібно, щоб нафарширований цільовий контейнер доїхав до своєї в\ч. Доїхав = причіп.
Кількість причепів підбирається під 300 на загал. Без них контейнер, це велике одоробло, яке треба якось перемістити. А із колісним возиком - це вже мобільна корисна точка.
Ми вже витратили на причепи більше 50 МІЛЬЙОНІВ гривень. І кожного тижня ми маємо купувати ще. Це одна із наших постійних трат. І, щоб не говорили в новинах, ми знаємо - нам потрібно буде ще дуже багато причепів. Тому із дискомфортом в душі, але ми знову просимо ВАШІ гроші - якщо 100 тисяч читачів закине вартість чашки кави, ми отримаємо чималу суму і зробимо чергову покупку....
Репост також допомога. А донат і репост, це однозначно схвальна посмішка усіх богів, що існували, існують і будуть існувати.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
09.10.2024 10:51 Відповісти
А як СН та держслужбовці багато допомагають,ховаючи свої статки, у декларації,невказуючи правдиві розміри
09.10.2024 11:05 Відповісти
не робіть фетішу з усіх слуг уродів. Порушників законодавства вдосталь не тільки серед них. Вся проблема в тому, що сама нереформована система законодавства та суспільних відносин сприяє тіньовому збагаченню в різний спосіб, як в легальний, сірий напівлегальний і злочиний. І от найбільший злочин зеленої морди прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе - відмова від реформ, яких Україна обіцяла партнерам в переговорах партнерам щодо вступу в Євросоюз і в НАТО.
09.10.2024 11:15 Відповісти
Фетиш - предмет, річ, що стає об'єктом поклоніння, фетишизму.
09.10.2024 12:18 Відповісти
Простими словами - не треба налімонівать піпіську на "слуг"
09.10.2024 18:57 Відповісти
+
09.10.2024 11:55 Відповісти
Советую навестить верховную зраду. Там пару лямчиков найдеться для дронов. А то пока донаты будут течь рекой это будет продолжаться бесконечно
09.10.2024 11:56 Відповісти
+
09.10.2024 13:46 Відповісти
+
09.10.2024 18:18 Відповісти
+
09.10.2024 20:42 Відповісти
 
 