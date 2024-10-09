Військовим на фронт терміново потрібні дрони, зарядні станції, рації та Starlink, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Наразі на фронті дуже важка ситуація.

Про це пише у фейсбуку волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти штурмують Покровськ, тривають запеклі бої, жахливі обстріли міста та наших позицій. На жаль, багато загиблих та важкопоранених захисників. Я дуже прошу реагувати та допомогти зібрати допомогу для наших бійців. Їм зараз дуже важко", - пише вона.

За словами волонтерки, терміново треба викупити дрони.

"Рахунок на 152 тис. грн і купити ще, дрони дуже потрібні. Дуже терміново потрібні зарядні станції. Дві станції - 130 тис. грн. Рахунок - 25 тис. - грн одяг для важкопоранених. Ще дуже потрібні рації Моторолла, кабель, старлінки", - зазначає Юсупова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилеристам та піхотинцям на Покровському напрямку терміново потрібні рації та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Також вона інформує, що за два тижні оплатила та вже відправили на фронт:

Чотири дрони Мавік 3 про ( 304 000 грн)

Три старлінки (64 200 грн)

Рації "Моторолла" (48 тис. грн та 192 00 грн)

Причип для важкої техніки (67500 грн)

Прилад нічного бачення (80325 грн)

Кабель та антени (60 тис. грн)

Пнб (28100 грн)

Одяг для поранених (29779 грн)

"Люди, просимо Вас допомогти, 5-20-100 грн, кожна гривня величезна допомога. Прошу українців, які перебувають за кордоном, приєднатися до допомоги", - пише Юсупова та публікує реквізити для допомоги.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова також публікує фото переданої допомоги та скріни оплачених чеків.









































