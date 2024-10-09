Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Сейчас на фронте очень тяжелая ситуация.
Об этом пишет в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты штурмуют Покровск, продолжаются ожесточенные бои, ужасные обстрелы города и наших позиций. К сожалению, много погибших и тяжелораненых защитников. Я очень прошу реагировать и помочь собрать помощь для наших бойцов. Им сейчас очень трудно", - пишет она.
По словам волонтера, срочно надо выкупить дроны.
"Счет на 152 тыс. грн и купить еще, дроны очень нужны. Очень срочно нужны зарядные станции. Две станции - 130 тыс. грн. Счет - 25 тыс. - грн одежда для тяжелораненых. Еще очень нужны рации Моторолла, кабель, старлинки", - отмечает Юсупова.
Также она информирует, что за две недели оплатила и уже отправили на фронт:
Четыре дрона Мавик 3 про ( 304 000 грн)
Три старлинка (64 200 грн)
Рации "Моторолла" (48 тыс. грн и 192 00 грн)
Прицеп для тяжелой техники (67500 грн)
Прибор ночного видения (80325 грн)
Кабель и антенны (60 тыс. грн)
Пнб (28100 грн)
Одежда для раненых (29779 грн)
"Люди, просим Вас помочь, 5-20-100 грн, каждая гривна огромная помощь. Прошу украинцев, которые находятся за границей, присоединиться к помощи", - пишет Юсупова и публикует реквизиты для помощи.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
Юсупова также публикует фото переданной помощи и скрины оплаченных чеков.
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Рутинаhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462463126_3840483782887077_2111113119006901877_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=DUV_FgfMXSYQ7kNvgE3qK8F&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=AdkADFnotqjPJB4rdEQXyfd&oh=00***********************************************&oe=6709C09C . У кожного вона своя. У нас є дві частини рутинного клопоту. Одна приємна - це готувати поїздку в бік війни. Це розпаковувати квадріки, розвантажувати-завантажити дрони, нафаршировувати ДПК, КШМ чи ПАРМ, зрештою - передавати все це майно підопічним. Це світла частина.
Але є темна. Не те, щоб неприємна - дискомфортна. Це просити ВАШІ гроші. Ми ж не на Марсі живемо, ми тутешні. Ми також бачимо ціни, читаємо новини, знаємо, що кожен з нас стає біднішим. Ми знаємо, що Ваші можливості допомагати стають меншими. Але ми маємо щотижня просити у Вас гроші.
Бо всупереч різним "планам завершення", війна триває. FPV мають вилітати, зарядні станції - живити, гума - замінюватися, наші майстерні, шиномонтажі, душові і штабні причепи - мають працювати в полях. За будь-якої погоди. І щоб працювало, потрібно, щоб нафарширований цільовий контейнер доїхав до своєї в\ч. Доїхав = причіп.
Кількість причепів підбирається під 300 на загал. Без них контейнер, це велике одоробло, яке треба якось перемістити. А із колісним возиком - це вже мобільна корисна точка.
Ми вже витратили на причепи більше 50 МІЛЬЙОНІВ гривень. І кожного тижня ми маємо купувати ще. Це одна із наших постійних трат. І, щоб не говорили в новинах, ми знаємо - нам потрібно буде ще дуже багато причепів. Тому із дискомфортом в душі, але ми знову просимо ВАШІ гроші - якщо 100 тисяч читачів закине вартість чашки кави, ми отримаємо чималу суму і зробимо чергову покупку....
Репост також допомога. А донат і репост, це однозначно схвальна посмішка усіх богів, що існували, існують і будуть існувати.
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