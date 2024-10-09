Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Сейчас на фронте очень тяжелая ситуация.

Об этом пишет в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты штурмуют Покровск, продолжаются ожесточенные бои, ужасные обстрелы города и наших позиций. К сожалению, много погибших и тяжелораненых защитников. Я очень прошу реагировать и помочь собрать помощь для наших бойцов. Им сейчас очень трудно", - пишет она.

По словам волонтера, срочно надо выкупить дроны.

"Счет на 152 тыс. грн и купить еще, дроны очень нужны. Очень срочно нужны зарядные станции. Две станции - 130 тыс. грн. Счет - 25 тыс. - грн одежда для тяжелораненых. Еще очень нужны рации Моторолла, кабель, старлинки", - отмечает Юсупова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллеристам и пехотинцам на Покровском направлении срочно нужны рации и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Также она информирует, что за две недели оплатила и уже отправили на фронт:

Четыре дрона Мавик 3 про ( 304 000 грн)

Три старлинка (64 200 грн)

Рации "Моторолла" (48 тыс. грн и 192 00 грн)

Прицеп для тяжелой техники (67500 грн)

Прибор ночного видения (80325 грн)

Кабель и антенны (60 тыс. грн)

Пнб (28100 грн)

Одежда для раненых (29779 грн)

"Люди, просим Вас помочь, 5-20-100 грн, каждая гривна огромная помощь. Прошу украинцев, которые находятся за границей, присоединиться к помощи", - пишет Юсупова и публикует реквизиты для помощи.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова также публикует фото переданной помощи и скрины оплаченных чеков.









































