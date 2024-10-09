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Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Сейчас на фронте очень тяжелая ситуация.

Об этом пишет в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты штурмуют Покровск, продолжаются ожесточенные бои, ужасные обстрелы города и наших позиций. К сожалению, много погибших и тяжелораненых защитников. Я очень прошу реагировать и помочь собрать помощь для наших бойцов. Им сейчас очень трудно", - пишет она.

По словам волонтера, срочно надо выкупить дроны.

"Счет на 152 тыс. грн и купить еще, дроны очень нужны. Очень срочно нужны зарядные станции. Две станции - 130 тыс. грн. Счет - 25 тыс. - грн одежда для тяжелораненых. Еще очень нужны рации Моторолла, кабель, старлинки", - отмечает Юсупова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллеристам и пехотинцам на Покровском направлении срочно нужны рации и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Также она информирует, что за две недели оплатила и уже отправили на фронт:

Четыре дрона Мавик 3 про ( 304 000 грн)

Три старлинка (64 200 грн)

Рации "Моторолла" (48 тыс. грн и 192 00 грн)

Прицеп для тяжелой техники (67500 грн)

Прибор ночного видения (80325 грн)

Кабель и антенны (60 тыс. грн)

Пнб (28100 грн)

Одежда для раненых (29779 грн)

"Люди, просим Вас помочь, 5-20-100 грн, каждая гривна огромная помощь. Прошу украинцев, которые находятся за границей, присоединиться к помощи", - пишет Юсупова и публикует реквизиты для помощи.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова также публикует фото переданной помощи и скрины оплаченных чеков.

Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога
Юсупова допомога

Автор: 

помощь (7855) сбор (308) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
+11
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09.10.2024 10:49
+5
https://t.me/Haidukevych/838 Віталій ГАЙДУКЕВИЧ :
Рутинаhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462463126_3840483782887077_2111113119006901877_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&amp;_nc_cat=101&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=833d8c&amp;_nc_ohc=DUV_FgfMXSYQ7kNvgE3qK8F&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=AdkADFnotqjPJB4rdEQXyfd&amp;oh=00***********************************************&amp;oe=6709C09C . У кожного вона своя. У нас є дві частини рутинного клопоту. Одна приємна - це готувати поїздку в бік війни. Це розпаковувати квадріки, розвантажувати-завантажити дрони, нафаршировувати ДПК, КШМ чи ПАРМ, зрештою - передавати все це майно підопічним. Це світла частина.
Але є темна. Не те, щоб неприємна - дискомфортна. Це просити ВАШІ гроші. Ми ж не на Марсі живемо, ми тутешні. Ми також бачимо ціни, читаємо новини, знаємо, що кожен з нас стає біднішим. Ми знаємо, що Ваші можливості допомагати стають меншими. Але ми маємо щотижня просити у Вас гроші.
Бо всупереч різним "планам завершення", війна триває. FPV мають вилітати, зарядні станції - живити, гума - замінюватися, наші майстерні, шиномонтажі, душові і штабні причепи - мають працювати в полях. За будь-якої погоди. І щоб працювало, потрібно, щоб нафарширований цільовий контейнер доїхав до своєї в\ч. Доїхав = причіп.
Кількість причепів підбирається під 300 на загал. Без них контейнер, це велике одоробло, яке треба якось перемістити. А із колісним возиком - це вже мобільна корисна точка.
Ми вже витратили на причепи більше 50 МІЛЬЙОНІВ гривень. І кожного тижня ми маємо купувати ще. Це одна із наших постійних трат. І, щоб не говорили в новинах, ми знаємо - нам потрібно буде ще дуже багато причепів. Тому із дискомфортом в душі, але ми знову просимо ВАШІ гроші - якщо 100 тисяч читачів закине вартість чашки кави, ми отримаємо чималу суму і зробимо чергову покупку....
Репост також допомога. А донат і репост, це однозначно схвальна посмішка усіх богів, що існували, існують і будуть існувати.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
09.10.2024 10:51
+4
А як СН та держслужбовці багато допомагають,ховаючи свої статки, у декларації,невказуючи правдиві розміри
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09.10.2024 11:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.10.2024 10:49 Ответить
https://t.me/Haidukevych/838 Віталій ГАЙДУКЕВИЧ :
Рутинаhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462463126_3840483782887077_2111113119006901877_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&amp;_nc_cat=101&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=833d8c&amp;_nc_ohc=DUV_FgfMXSYQ7kNvgE3qK8F&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=AdkADFnotqjPJB4rdEQXyfd&amp;oh=00***********************************************&amp;oe=6709C09C . У кожного вона своя. У нас є дві частини рутинного клопоту. Одна приємна - це готувати поїздку в бік війни. Це розпаковувати квадріки, розвантажувати-завантажити дрони, нафаршировувати ДПК, КШМ чи ПАРМ, зрештою - передавати все це майно підопічним. Це світла частина.
Але є темна. Не те, щоб неприємна - дискомфортна. Це просити ВАШІ гроші. Ми ж не на Марсі живемо, ми тутешні. Ми також бачимо ціни, читаємо новини, знаємо, що кожен з нас стає біднішим. Ми знаємо, що Ваші можливості допомагати стають меншими. Але ми маємо щотижня просити у Вас гроші.
Бо всупереч різним "планам завершення", війна триває. FPV мають вилітати, зарядні станції - живити, гума - замінюватися, наші майстерні, шиномонтажі, душові і штабні причепи - мають працювати в полях. За будь-якої погоди. І щоб працювало, потрібно, щоб нафарширований цільовий контейнер доїхав до своєї в\ч. Доїхав = причіп.
Кількість причепів підбирається під 300 на загал. Без них контейнер, це велике одоробло, яке треба якось перемістити. А із колісним возиком - це вже мобільна корисна точка.
Ми вже витратили на причепи більше 50 МІЛЬЙОНІВ гривень. І кожного тижня ми маємо купувати ще. Це одна із наших постійних трат. І, щоб не говорили в новинах, ми знаємо - нам потрібно буде ще дуже багато причепів. Тому із дискомфортом в душі, але ми знову просимо ВАШІ гроші - якщо 100 тисяч читачів закине вартість чашки кави, ми отримаємо чималу суму і зробимо чергову покупку....
Репост також допомога. А донат і репост, це однозначно схвальна посмішка усіх богів, що існували, існують і будуть існувати.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
09.10.2024 10:51 Ответить
А як СН та держслужбовці багато допомагають,ховаючи свої статки, у декларації,невказуючи правдиві розміри
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09.10.2024 11:05 Ответить
не робіть фетішу з усіх слуг уродів. Порушників законодавства вдосталь не тільки серед них. Вся проблема в тому, що сама нереформована система законодавства та суспільних відносин сприяє тіньовому збагаченню в різний спосіб, як в легальний, сірий напівлегальний і злочиний. І от найбільший злочин зеленої морди прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе - відмова від реформ, яких Україна обіцяла партнерам в переговорах партнерам щодо вступу в Євросоюз і в НАТО.
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09.10.2024 11:15 Ответить
Фетиш - предмет, річ, що стає об'єктом поклоніння, фетишизму.
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09.10.2024 12:18 Ответить
Простими словами - не треба налімонівать піпіську на "слуг"
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09.10.2024 18:57 Ответить
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09.10.2024 11:55 Ответить
Советую навестить верховную зраду. Там пару лямчиков найдеться для дронов. А то пока донаты будут течь рекой это будет продолжаться бесконечно
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09.10.2024 11:56 Ответить
+
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09.10.2024 13:46 Ответить
+
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09.10.2024 18:18 Ответить
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09.10.2024 20:42 Ответить
 
 