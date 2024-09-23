Артиллеристам и пехотинцам на Покровском направлении срочно нужны рации и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Артиллеристам и пехотинцам, которые ведут бои против рашистов на Покровском направлении срочно нужна помощь.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Так, защитникам нужны рации Моторолла - 96 тыс. грн, планешты - 14 тыс. грн, приборы ночного видения - 145 тыс. грн, дроны Mavic 3 pro - 150 тыс. грн.

Также нужна одежда для тяжелораненых.

В течение недели Юсупова выкупила дроны на 150 тыс. грн, Старлинк - 39 тыс. грн, прибор ночного видения - 26,3 тыс. грн, а также рации Моторолла - 48 тыс. грн.

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Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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