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Артиллеристам и пехотинцам на Покровском направлении срочно нужны рации и дроны, - волонтер Юсупова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Артиллеристам и пехотинцам, которые ведут бои против рашистов на Покровском направлении срочно нужна помощь.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Так, защитникам нужны рации Моторолла - 96 тыс. грн, планешты - 14 тыс. грн, приборы ночного видения - 145 тыс. грн, дроны Mavic 3 pro - 150 тыс. грн.

Также нужна одежда для тяжелораненых.

В течение недели Юсупова выкупила дроны на 150 тыс. грн, Старлинк - 39 тыс. грн, прибор ночного видения - 26,3 тыс. грн, а также рации Моторолла - 48 тыс. грн.

Также смотрите: Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны и оборудование для воинов. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте также: Продолжаются кровопролитные бои, РФ уничтожает города и села: волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны для защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку

Автор: 

помощь (7812) волонтеры (2635) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+4
3.14здить миллионами меньше надо . Сборы по 10 гривен не помогут .
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23.09.2024 12:25
+3
Умеров знає проблему?
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23.09.2024 12:21
+3
+.
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23.09.2024 12:40
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Умеров знає проблему?
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23.09.2024 12:21 Ответить
Так. Проблем нема
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23.09.2024 18:50 Ответить
Він готується до рехформ.Йому нема коли.
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23.09.2024 19:20 Ответить
3.14здить миллионами меньше надо . Сборы по 10 гривен не помогут .
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23.09.2024 12:25 Ответить
По 500-1000 трохи допоможе..
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23.09.2024 13:27 Ответить
+.
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23.09.2024 12:40 Ответить
_&
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23.09.2024 12:44 Ответить
Мадяр казав шо дронами держава повністтю забезпечує) жесть
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23.09.2024 13:18 Ответить
А медпункту батальйону на Запорізькому напрямку потрібен автомобіль. Вже зібрано ніхєра, лишилося зібрати лишок.
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23.09.2024 14:57 Ответить
+
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23.09.2024 14:58 Ответить
А до ОПи не пробували звертатися? Ті суки мабудь через надлишок грошей в бюджеті свій автопарк обновлюють на круті тачки. Причому при кожній наступній покупці тачки все дорожче і дорожче.
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23.09.2024 19:48 Ответить
Юсупова не знає адреси.....
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23.09.2024 20:43 Ответить
+
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23.09.2024 20:05 Ответить
Так у найвеличнішого уже є план перемоги...
+.
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23.09.2024 20:20 Ответить
"авто для ЗСУ" потом оказалось бусом в тцк. Цивильные сбросились и их же упаковали
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23.09.2024 22:28 Ответить
Ще і глушилку вмонтували?)
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24.09.2024 02:28 Ответить
+
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23.09.2024 23:11 Ответить
 
 