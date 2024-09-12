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Новости Волонтеры для армии
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помощь (7419) волонтеры (2612) Юсупова (178)

Продолжаются кровопролитные бои, РФ уничтожает города и села: волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны для защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Защитникам, которые защищают Украину на передовой, необходимы дроны, старлинки и зарядные станции.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются кровопролитные бои, ужасные обстрелы. Враг уничтожает наши города и поселки. Очень много погибших и тяжелораненых. Много пропавших без вести бойцов. Очень прошу, помогите нашим воинам! Каждый день приходят заказы с фронта, с разных направлений", - отметила она.

По словам волонтера, воинам нужны 4 дрона Mavic 3 pro - 304 тыс. грн, два старлинки - 36 тыс. грн, три зарядные станции - 52 тыс. и 65 тыс. грн. Также очень нужна одежда для тяжелораненых в прифронтовые госпитали. Нужны аппараты АВФ, которые спасают ноги и руки бойцов.

Юсупова также отчиталась, что приобрела для защитников 4 дрона Mavic 3 pro на 302 тыс. грн, два прибора ночного видения - 28,1 тыс. и 27,1 тыс. грн, одежду для раненых - 9 045 грн и 18 400 грн, запчасти - 20 780 грн, большую зарядную станцию - 63 500 грн.

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Смотрите также: Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны и оборудование для воинов. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
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Топ комментарии
+6
https://t.me/PresidentPoroshenko/10576 Петро Порошенко сьогодні повіз під Покровськ РЕБи різних модифікацій (окопні міні, великі мобільні і стаціонарні) а також 1800 модернізованих FPV-дронів. Щоб російський РЕБ не міг їх зупинити. А ще 15 квадроциклів для евакуації. А ще, «Мавіки» різних модифікацій, зарядні станції Bluetti. Усе - надзвичайний дефіцит.
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12.09.2024 16:39
+5
https://t.me/budem_bambit/3852 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Алгоритм та сценарій роботи нашої команди. Які запити від військових можна неформально назвати "топовими"? Який напрямок на фронті можна неформально назвати "найгарячішим"?
Топові запити військових - мавікі, фпв, РЕБ та зарядні станції. Найгарячіший напрямок - Покровський. Ми зібрали вантаж на 38 558 104 гривень із топових запитів та плануємо поїздку на Покровський напрямок.
І ось так наша команда працює щотижня.
Я міг би поставити купу риторичних питань про державне забезпечення та отримати не меншу кількість риторичних відповідей. Я міг би розповісти, яку лайку зараз вживають військові з приводу податкової політики держави та багаторазового скорочення допомоги у вигляді субвенцій від оплати ПДФО. Але це все риторичне.
У військових немає альтернатив чи можливості вибору. Наша команда теж таких варіантів не має, адже нам треба робити все для допомоги ЗСУ. І тому - ми просимо вашу допомогу, потім Порошенко оплачує бракуючі суми, потім ми беремо топові запити та веземо вантаж на найгарячіші напрямки фронту.

Виглядає все досить просто, так?
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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12.09.2024 15:52
+4
+
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12.09.2024 20:33
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/budem_bambit/3852 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Алгоритм та сценарій роботи нашої команди. Які запити від військових можна неформально назвати "топовими"? Який напрямок на фронті можна неформально назвати "найгарячішим"?
Топові запити військових - мавікі, фпв, РЕБ та зарядні станції. Найгарячіший напрямок - Покровський. Ми зібрали вантаж на 38 558 104 гривень із топових запитів та плануємо поїздку на Покровський напрямок.
І ось так наша команда працює щотижня.
Я міг би поставити купу риторичних питань про державне забезпечення та отримати не меншу кількість риторичних відповідей. Я міг би розповісти, яку лайку зараз вживають військові з приводу податкової політики держави та багаторазового скорочення допомоги у вигляді субвенцій від оплати ПДФО. Але це все риторичне.
У військових немає альтернатив чи можливості вибору. Наша команда теж таких варіантів не має, адже нам треба робити все для допомоги ЗСУ. І тому - ми просимо вашу допомогу, потім Порошенко оплачує бракуючі суми, потім ми беремо топові запити та веземо вантаж на найгарячіші напрямки фронту.

Виглядає все досить просто, так?
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
12.09.2024 15:52 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10576 Петро Порошенко сьогодні повіз під Покровськ РЕБи різних модифікацій (окопні міні, великі мобільні і стаціонарні) а також 1800 модернізованих FPV-дронів. Щоб російський РЕБ не міг їх зупинити. А ще 15 квадроциклів для евакуації. А ще, «Мавіки» різних модифікацій, зарядні станції Bluetti. Усе - надзвичайний дефіцит.
показать весь комментарий
12.09.2024 16:39 Ответить
+1000
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12.09.2024 16:54 Ответить
На ресурсі "Телеграф" зараз висить новина про "госпітальєрку" на прізвище Скольбушевська ("Адмірал Няв"), яка зібрала півтора мільйони та витратила їх на наркотики і власні розваги.
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12.09.2024 20:30 Ответить
Візьми вже 15рубликів та заспокойся.
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12.09.2024 21:38 Ответить
+
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12.09.2024 20:33 Ответить
Можете впихнути піарника Зеленського, в тему про волонтерку Юсупову, якщо є що пихати.
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12.09.2024 20:44 Ответить
+200грн
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12.09.2024 20:38 Ответить
+
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12.09.2024 20:45 Ответить
А двумя новостями ниже:



Какой же это ******, пока одни воюют, волонтерят и выпрашивают на дроны, теплаки и прочее, другие крадут столько, что можно было закрыть их потребности на год а то и больше.
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12.09.2024 20:54 Ответить
«Мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворье какое-то».- цитати видатних лідерів **********!
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12.09.2024 22:31 Ответить
О і мені якусь колимагу треба симулянтів у медроту возити, бо мій Хамві без запчастин стоїть, і взагалі жере по 30 л соляри...
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12.09.2024 21:17 Ответить
Пані Наталя - одна з небагатьох волонтерів, яким я допомагаю щомісяця, не чекаючи на її прохання. Свої гривні надіслала ще вчора.
P.S. Чомусь не можу зайти через FB, тому тут не під своїм звичним іменем.
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12.09.2024 22:36 Ответить
Може хто знає, обіцяний мільйон дронів від Зеленського вже долетів до фронту?
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12.09.2024 23:03 Ответить
Нехай візьмуть дрони у ДПСУ з західного "фронту", в них є навіть нічне бачення.
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12.09.2024 23:27 Ответить
+
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13.09.2024 01:39 Ответить
 
 