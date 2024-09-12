Продолжаются кровопролитные бои, РФ уничтожает города и села: волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны для защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Защитникам, которые защищают Украину на передовой, необходимы дроны, старлинки и зарядные станции.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаются кровопролитные бои, ужасные обстрелы. Враг уничтожает наши города и поселки. Очень много погибших и тяжелораненых. Много пропавших без вести бойцов. Очень прошу, помогите нашим воинам! Каждый день приходят заказы с фронта, с разных направлений", - отметила она.
По словам волонтера, воинам нужны 4 дрона Mavic 3 pro - 304 тыс. грн, два старлинки - 36 тыс. грн, три зарядные станции - 52 тыс. и 65 тыс. грн. Также очень нужна одежда для тяжелораненых в прифронтовые госпитали. Нужны аппараты АВФ, которые спасают ноги и руки бойцов.
Юсупова также отчиталась, что приобрела для защитников 4 дрона Mavic 3 pro на 302 тыс. грн, два прибора ночного видения - 28,1 тыс. и 27,1 тыс. грн, одежду для раненых - 9 045 грн и 18 400 грн, запчасти - 20 780 грн, большую зарядную станцию - 63 500 грн.
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Пожалуйста, подождите...
Алгоритм та сценарій роботи нашої команди. Які запити від військових можна неформально назвати "топовими"? Який напрямок на фронті можна неформально назвати "найгарячішим"?
Топові запити військових - мавікі, фпв, РЕБ та зарядні станції. Найгарячіший напрямок - Покровський. Ми зібрали вантаж на 38 558 104 гривень із топових запитів та плануємо поїздку на Покровський напрямок.
І ось так наша команда працює щотижня.
Я міг би поставити купу риторичних питань про державне забезпечення та отримати не меншу кількість риторичних відповідей. Я міг би розповісти, яку лайку зараз вживають військові з приводу податкової політики держави та багаторазового скорочення допомоги у вигляді субвенцій від оплати ПДФО. Але це все риторичне.
У військових немає альтернатив чи можливості вибору. Наша команда теж таких варіантів не має, адже нам треба робити все для допомоги ЗСУ. І тому - ми просимо вашу допомогу, потім Порошенко оплачує бракуючі суми, потім ми беремо топові запити та веземо вантаж на найгарячіші напрямки фронту.
Виглядає все досить просто, так?
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Какой же это ******, пока одни воюют, волонтерят и выпрашивают на дроны, теплаки и прочее, другие крадут столько, что можно было закрыть их потребности на год а то и больше.
P.S. Чомусь не можу зайти через FB, тому тут не під своїм звичним іменем.