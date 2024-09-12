Тривають кровопролитні бої, РФ знищує міста та села: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони для захисників. ФОТОрепортаж
Захисникам, які боронять Україну на передовій, необхідні дрони, старлінки та зарядні станції.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають кровопролитні бої, жахливі обстріли. Ворог знищує наші міста та селища. Дуже багато загиблих та важкопоранених. Багато зниклих безвісти бійців. Дуже прошу, допоможіть нашим воїнам! Кожного дня приходять замовлення з фронту, з різних напрямків", - зазначила вона.
За словами волонтерки, воїнам потрібні 4 дрона Mavic 3 pro - 304 тис. грн, два старлінки - 36 тис. грн, три зарядні станції - 52 тис. та 65 тис. грн. Також дуже потрібен одяг для важкопоранених в прифронтові шпиталі. Потрібні апарати АЗФ, які рятують ноги та руки бійців.
Юсупова також відзвітувала, що придбала для захисників 4 дрони Mavic 3 pro на 302 тис. грн, два прилади нічного бачення - 28,1 тис. та 27,1 тис. грн, одяг для поранених 9 045 грн та 18 400 грн, запчастини - 20 780 грн, велику зарядну станцію 63 500 грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Будь ласка, зачекайте...
Алгоритм та сценарій роботи нашої команди. Які запити від військових можна неформально назвати "топовими"? Який напрямок на фронті можна неформально назвати "найгарячішим"?
Топові запити військових - мавікі, фпв, РЕБ та зарядні станції. Найгарячіший напрямок - Покровський. Ми зібрали вантаж на 38 558 104 гривень із топових запитів та плануємо поїздку на Покровський напрямок.
І ось так наша команда працює щотижня.
Я міг би поставити купу риторичних питань про державне забезпечення та отримати не меншу кількість риторичних відповідей. Я міг би розповісти, яку лайку зараз вживають військові з приводу податкової політики держави та багаторазового скорочення допомоги у вигляді субвенцій від оплати ПДФО. Але це все риторичне.
У військових немає альтернатив чи можливості вибору. Наша команда теж таких варіантів не має, адже нам треба робити все для допомоги ЗСУ. І тому - ми просимо вашу допомогу, потім Порошенко оплачує бракуючі суми, потім ми беремо топові запити та веземо вантаж на найгарячіші напрямки фронту.
Виглядає все досить просто, так?
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Какой же это ******, пока одни воюют, волонтерят и выпрашивают на дроны, теплаки и прочее, другие крадут столько, что можно было закрыть их потребности на год а то и больше.
P.S. Чомусь не можу зайти через FB, тому тут не під своїм звичним іменем.