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Тривають кровопролитні бої, РФ знищує міста та села: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони для захисників. ФОТОрепортаж

Захисникам, які боронять Україну на передовій, необхідні дрони, старлінки та зарядні станції.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають кровопролитні бої, жахливі обстріли. Ворог знищує наші міста та селища. Дуже багато загиблих та важкопоранених. Багато зниклих безвісти бійців. Дуже прошу, допоможіть нашим воїнам! Кожного дня приходять замовлення з фронту, з різних напрямків", - зазначила вона.

За словами волонтерки, воїнам потрібні 4 дрона Mavic 3 pro - 304 тис. грн, два старлінки - 36 тис. грн, три зарядні станції - 52 тис. та 65 тис. грн. Також дуже потрібен одяг для важкопоранених в прифронтові шпиталі. Потрібні апарати АЗФ, які рятують ноги та руки бійців.

Юсупова також відзвітувала, що придбала для захисників 4 дрони Mavic 3 pro на 302 тис. грн, два прилади нічного бачення - 28,1 тис. та 27,1 тис. грн, одяг для поранених 9 045 грн та 18 400 грн, запчастини - 20 780 грн, велику зарядну станцію 63 500 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання

Автор: 
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Топ коментарі
+6
https://t.me/PresidentPoroshenko/10576 Петро Порошенко сьогодні повіз під Покровськ РЕБи різних модифікацій (окопні міні, великі мобільні і стаціонарні) а також 1800 модернізованих FPV-дронів. Щоб російський РЕБ не міг їх зупинити. А ще 15 квадроциклів для евакуації. А ще, «Мавіки» різних модифікацій, зарядні станції Bluetti. Усе - надзвичайний дефіцит.
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12.09.2024 16:39
+5
https://t.me/budem_bambit/3852 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Алгоритм та сценарій роботи нашої команди. Які запити від військових можна неформально назвати "топовими"? Який напрямок на фронті можна неформально назвати "найгарячішим"?
Топові запити військових - мавікі, фпв, РЕБ та зарядні станції. Найгарячіший напрямок - Покровський. Ми зібрали вантаж на 38 558 104 гривень із топових запитів та плануємо поїздку на Покровський напрямок.
І ось так наша команда працює щотижня.
Я міг би поставити купу риторичних питань про державне забезпечення та отримати не меншу кількість риторичних відповідей. Я міг би розповісти, яку лайку зараз вживають військові з приводу податкової політики держави та багаторазового скорочення допомоги у вигляді субвенцій від оплати ПДФО. Але це все риторичне.
У військових немає альтернатив чи можливості вибору. Наша команда теж таких варіантів не має, адже нам треба робити все для допомоги ЗСУ. І тому - ми просимо вашу допомогу, потім Порошенко оплачує бракуючі суми, потім ми беремо топові запити та веземо вантаж на найгарячіші напрямки фронту.

Виглядає все досить просто, так?
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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12.09.2024 15:52
+4
+
показати весь коментар
12.09.2024 20:33
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Правила форума Рада форумчан
https://t.me/budem_bambit/3852 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Алгоритм та сценарій роботи нашої команди. Які запити від військових можна неформально назвати "топовими"? Який напрямок на фронті можна неформально назвати "найгарячішим"?
Топові запити військових - мавікі, фпв, РЕБ та зарядні станції. Найгарячіший напрямок - Покровський. Ми зібрали вантаж на 38 558 104 гривень із топових запитів та плануємо поїздку на Покровський напрямок.
І ось так наша команда працює щотижня.
Я міг би поставити купу риторичних питань про державне забезпечення та отримати не меншу кількість риторичних відповідей. Я міг би розповісти, яку лайку зараз вживають військові з приводу податкової політики держави та багаторазового скорочення допомоги у вигляді субвенцій від оплати ПДФО. Але це все риторичне.
У військових немає альтернатив чи можливості вибору. Наша команда теж таких варіантів не має, адже нам треба робити все для допомоги ЗСУ. І тому - ми просимо вашу допомогу, потім Порошенко оплачує бракуючі суми, потім ми беремо топові запити та веземо вантаж на найгарячіші напрямки фронту.

Виглядає все досить просто, так?
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
12.09.2024 15:52 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10576 Петро Порошенко сьогодні повіз під Покровськ РЕБи різних модифікацій (окопні міні, великі мобільні і стаціонарні) а також 1800 модернізованих FPV-дронів. Щоб російський РЕБ не міг їх зупинити. А ще 15 квадроциклів для евакуації. А ще, «Мавіки» різних модифікацій, зарядні станції Bluetti. Усе - надзвичайний дефіцит.
показати весь коментар
12.09.2024 16:39 Відповісти
+1000
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12.09.2024 16:54 Відповісти
На ресурсі "Телеграф" зараз висить новина про "госпітальєрку" на прізвище Скольбушевська ("Адмірал Няв"), яка зібрала півтора мільйони та витратила їх на наркотики і власні розваги.
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12.09.2024 20:30 Відповісти
Візьми вже 15рубликів та заспокойся.
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12.09.2024 21:38 Відповісти
+
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12.09.2024 20:33 Відповісти
Можете впихнути піарника Зеленського, в тему про волонтерку Юсупову, якщо є що пихати.
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12.09.2024 20:44 Відповісти
+200грн
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12.09.2024 20:38 Відповісти
+
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12.09.2024 20:45 Відповісти
А двумя новостями ниже:



Какой же это ******, пока одни воюют, волонтерят и выпрашивают на дроны, теплаки и прочее, другие крадут столько, что можно было закрыть их потребности на год а то и больше.
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12.09.2024 20:54 Відповісти
«Мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворье какое-то».- цитати видатних лідерів **********!
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12.09.2024 22:31 Відповісти
О і мені якусь колимагу треба симулянтів у медроту возити, бо мій Хамві без запчастин стоїть, і взагалі жере по 30 л соляри...
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12.09.2024 21:17 Відповісти
Пані Наталя - одна з небагатьох волонтерів, яким я допомагаю щомісяця, не чекаючи на її прохання. Свої гривні надіслала ще вчора.
P.S. Чомусь не можу зайти через FB, тому тут не під своїм звичним іменем.
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12.09.2024 22:36 Відповісти
Може хто знає, обіцяний мільйон дронів від Зеленського вже долетів до фронту?
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12.09.2024 23:03 Відповісти
Нехай візьмуть дрони у ДПСУ з західного "фронту", в них є навіть нічне бачення.
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12.09.2024 23:27 Відповісти
+
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13.09.2024 01:39 Відповісти
 
 