Артилеристам та піхотинцям на Покровському напрямку терміново потрібні рації та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Артилеристам та піхотинцям, що ведуть бої проти рашистів на Покровському напрямку терміново потрібна допомога.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
Так, захисникам потрібні рації Моторолла - 96 тис. грн, планшети - 14 тис. грн, прилади нічного бачення - 145 тис. грн, дрони Mavic 3 pro - 150 тис. грн.
Також потрібен одяг для важкопоранених.
Протягом тижня Юсупова викупила дрони на 150 тис. грн, Старлінк - 39 тис. грн, прилад нічного бачення - 26,3 тис. грн, а також рації Моторолла - 48 тис. грн.
Реквізити для допомоги:
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