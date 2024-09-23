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Новини Фото Волонтери для армії
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Артилеристам та піхотинцям на Покровському напрямку терміново потрібні рації та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Артилеристам та піхотинцям, що ведуть бої проти рашистів на Покровському напрямку терміново потрібна допомога.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

Так, захисникам потрібні рації Моторолла - 96 тис. грн, планшети - 14 тис. грн, прилади нічного бачення - 145 тис. грн, дрони Mavic 3 pro - 150 тис. грн.

Також потрібен одяг для важкопоранених.

Протягом тижня Юсупова викупила дрони на 150 тис. грн, Старлінк - 39 тис. грн, прилад нічного бачення - 26,3 тис. грн, а також рації Моторолла - 48 тис. грн.

Читайте: Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Тривають кровопролитні бої, РФ знищує міста та села: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони для захисників. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти оборонцям на Покровському напрямку

Автор: 

допомога (8375) волонтери (1336) Юсупова Наталія (196)


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Топ коментарі
+4
3.14здить миллионами меньше надо . Сборы по 10 гривен не помогут .
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23.09.2024 12:25
+3
Умеров знає проблему?
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23.09.2024 12:21
+3
+.
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23.09.2024 12:40
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Умеров знає проблему?
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23.09.2024 12:21 Відповісти
Так. Проблем нема
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23.09.2024 18:50 Відповісти
Він готується до рехформ.Йому нема коли.
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23.09.2024 19:20 Відповісти
3.14здить миллионами меньше надо . Сборы по 10 гривен не помогут .
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23.09.2024 12:25 Відповісти
По 500-1000 трохи допоможе..
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23.09.2024 13:27 Відповісти
+.
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23.09.2024 12:40 Відповісти
_&
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23.09.2024 12:44 Відповісти
Мадяр казав шо дронами держава повністтю забезпечує) жесть
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23.09.2024 13:18 Відповісти
А медпункту батальйону на Запорізькому напрямку потрібен автомобіль. Вже зібрано ніхєра, лишилося зібрати лишок.
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23.09.2024 14:57 Відповісти
+
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23.09.2024 14:58 Відповісти
А до ОПи не пробували звертатися? Ті суки мабудь через надлишок грошей в бюджеті свій автопарк обновлюють на круті тачки. Причому при кожній наступній покупці тачки все дорожче і дорожче.
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23.09.2024 19:48 Відповісти
Юсупова не знає адреси.....
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23.09.2024 20:43 Відповісти
+
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23.09.2024 20:05 Відповісти
Так у найвеличнішого уже є план перемоги...
+.
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23.09.2024 20:20 Відповісти
"авто для ЗСУ" потом оказалось бусом в тцк. Цивильные сбросились и их же упаковали
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23.09.2024 22:28 Відповісти
Ще і глушилку вмонтували?)
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24.09.2024 02:28 Відповісти
+
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23.09.2024 23:11 Відповісти
 
 