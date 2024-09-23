Артилеристам та піхотинцям на Покровському напрямку терміново потрібні рації та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Артилеристам та піхотинцям, що ведуть бої проти рашистів на Покровському напрямку терміново потрібна допомога.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

Так, захисникам потрібні рації Моторолла - 96 тис. грн, планшети - 14 тис. грн, прилади нічного бачення - 145 тис. грн, дрони Mavic 3 pro - 150 тис. грн.

Також потрібен одяг для важкопоранених.

Протягом тижня Юсупова викупила дрони на 150 тис. грн, Старлінк - 39 тис. грн, прилад нічного бачення - 26,3 тис. грн, а також рації Моторолла - 48 тис. грн.

Читайте: Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

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