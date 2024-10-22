Бойцы мерзнут в окопах: Волонтер Юсупова объявила сбор на грелки, рации и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воинам, которые защищают Украину на передовой, нужны грелки, генераторы, рации и зарядные станции.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются адские бои, много погибших и очень много тяжелораненых бойцов. Есть очень срочные потребности, это очень важно!!! В полях уже холодно, бойцы мерзнут в окопах, многие воины живут по посадкам, скоро будут заморозки. Нужно выкупить много грелок для ног и тела", - подчеркнула она.

Так, волонтер собирает на грелки для защитников 96 тыс. грн. Также нужно выкупить инверторные генераторы - 52 тыс. грн. Четыре рации Моторолла - 104 тыс. грн и две большие зарядные станции - 127 тыс. грн.

Юсупова за две недели выкупила:

Три дрона Мавик 3 про - 152 000 грн и 76000 грн;

Две большие зарядные станции - 126 900 грн;

Рации Моторолла - 52 000 грн;

Две небольшие зарядные станции - 50 000 грн;

Прицел - 49140 грн;

Пнб - 288 821 грн;

Одежда для раненых - 25 033 грн;

РЭБ - 190 тыс (80 тыс собрала школа);

Запчасти - 18600 грн.

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