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Бойцы мерзнут в окопах: Волонтер Юсупова объявила сбор на грелки, рации и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воинам, которые защищают Украину на передовой, нужны грелки, генераторы, рации и зарядные станции.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются адские бои, много погибших и очень много тяжелораненых бойцов. Есть очень срочные потребности, это очень важно!!! В полях уже холодно, бойцы мерзнут в окопах, многие воины живут по посадкам, скоро будут заморозки. Нужно выкупить много грелок для ног и тела", - подчеркнула она.

Так, волонтер собирает на грелки для защитников 96 тыс. грн. Также нужно выкупить инверторные генераторы - 52 тыс. грн. Четыре рации Моторолла - 104 тыс. грн и две большие зарядные станции - 127 тыс. грн.

Юсупова за две недели выкупила:

Три дрона Мавик 3 про - 152 000 грн и 76000 грн;
Две большие зарядные станции - 126 900 грн;
Рации Моторолла - 52 000 грн;
Две небольшие зарядные станции - 50 000 грн;
Прицел - 49140 грн;
Пнб - 288 821 грн;
Одежда для раненых - 25 033 грн;
РЭБ - 190 тыс (80 тыс собрала школа);
Запчасти - 18600 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военным на фронт срочно требуются дроны, зарядные станции, рации и Starlink, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти

Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір на генератори, рації та грілки для бійців ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти

Автор: 

помощь (7879) волонтеры (2641) Юсупова Наталья (188)


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Топ комментарии
+19
Звертайся до Зе,він зна де узяти.За час війни в Україні багатіють тільки можновладці.Так чом до них не звертаються?
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22.10.2024 13:49 Ответить
+17
Відправила, скільки могла.
P.S. Якщо бійці мезнуть, та ще й не вистачає рацій, генераторів, дронів тощо - значить, керівництво падлюки? Чи дуже не хочуть перемоги? А може, в Міноборони та ОП скасувати з/плати і видавати лише продпайки (ну, так, щоб харчувались, як звичайний вчитель)? І гроші на рації з"являться, і ті інституції навчаться піклуватися про фронт.
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22.10.2024 16:57 Ответить
+13
На фоні зголоднілих, голодупих "слуг наріТу", прокурорів, мсек, беб, такі прохання виглядають знущанням.
+
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22.10.2024 19:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Звертайся до Зе,він зна де узяти.За час війни в Україні багатіють тільки можновладці.Так чом до них не звертаються?
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22.10.2024 13:49 Ответить
Тобі так само пофіг на війну як і зе?
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22.10.2024 20:19 Ответить
Думаєте,що під керівництвом влади зрадників можливо перемогти?
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22.10.2024 20:41 Ответить
В окопах не мсек і не оп сидить.
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22.10.2024 21:58 Ответить
Зразу до крупи!!!
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22.10.2024 14:06 Ответить
+500 грн
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22.10.2024 15:00 Ответить
Відправила, скільки могла.
P.S. Якщо бійці мезнуть, та ще й не вистачає рацій, генераторів, дронів тощо - значить, керівництво падлюки? Чи дуже не хочуть перемоги? А може, в Міноборони та ОП скасувати з/плати і видавати лише продпайки (ну, так, щоб харчувались, як звичайний вчитель)? І гроші на рації з"являться, і ті інституції навчаться піклуватися про фронт.
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22.10.2024 16:57 Ответить
Після повного розгону прокуроро- суддівської шобли приходьте. А поки відпочиваємо.
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22.10.2024 19:27 Ответить
Пора Пороху вставити в вуха інфу, що пора завозити хімічні грілки
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22.10.2024 19:28 Ответить
Бірюков писав що вже замовили 7 тис вебаст.Якщо не помиляюся.
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22.10.2024 21:59 Ответить
У слуг ніби є вільні ресурси
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22.10.2024 19:28 Ответить
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22.10.2024 19:36 Ответить
Велика подяка всім, хто допомагає армії. Братві Зе не холодно в бункері, але Боневтік на всяк випадок їм добавив у бюджеті ще 3,6 мільярди гривень. Панам хочеться дорогого віскаря і гарячих дівчат... Ось про кого турбується Потужний.
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22.10.2024 19:30 Ответить
Поддерживаю.
Просто ваш пост напомнил.
-Любишь теплую водку?
- В рот не лезет.
-А потных баб?
-Нет.
-Пойдешь в отпуск зимой.
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22.10.2024 20:31 Ответить
На фоні зголоднілих, голодупих "слуг наріТу", прокурорів, мсек, беб, такі прохання виглядають знущанням.
+
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22.10.2024 19:40 Ответить
вона нас обберуть до нитки кинуть на "милість" московитів і втечуть за кордон.
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22.10.2024 20:51 Ответить
Дивина дивна! А де ж МО, яке каже, що усі всім забезпечені? А якщо ні, то чому збільшення податків йде на "інвалідів"-правоохоронців, а не на забезпечення ЗСУ?
На жаль зі своєї пенсії я вже не можу багато донатити, але все, що залишається на рахунку - на "Справу Громад" іде...
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22.10.2024 19:47 Ответить
Тому що вони не збираються перемогати в цій війні. Їх все влаштовує.
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22.10.2024 20:25 Ответить
Солдати які захищають країну в таких жахливих умовах , а тим часом прокурори ,судді ,митники ,мсек жирують і їм абсолютно байдуже ,та їм все мало ще "інвалідність " ця мерзота оформлює ,коли вас вже порозриває
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22.10.2024 19:50 Ответить
а Умеров в курсе, что в окопах холодно и обогреваться нечем?
Или ему это до лампочки. Лишь бы его задница не мерзла...
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22.10.2024 19:53 Ответить
+
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22.10.2024 19:56 Ответить
от меня 200 грн. не хочу ныть - а вот возьмите у Зе или еще у какого то чувака.

просто задонатил, потому что там наши требуют помощи.

противно читать некоторые комментарии.
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22.10.2024 19:56 Ответить
"У нас нема 300 спартанців.
Нема 26 бакинських комісарів.
Нема навіть 28 героїв-панфіловців.
Зате в нас є 49 хмельницьких прокурорів-інвалідів.
Ці потужні люди кожен ранок, переборюючи шалену неміч, піднімаються зі своїх інвалідних крісел на несамовиту боротьбу з корупцією. А значить, усе буде добре"
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22.10.2024 20:13 Ответить
Навіть ще краще , їх вже 61 .
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22.10.2024 21:04 Ответить
+500
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22.10.2024 20:43 Ответить
https://t.me/rozvidnuk_2/5722?single Обігрівач дизельний автономний Webasto MAR-POL M80950 - 12 В, 8 кВт - https://t.me/rozvidnuk_2/5695 ціна 5980 грн.
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22.10.2024 21:24 Ответить
+
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22.10.2024 21:35 Ответить
Бійці не можуть отримати направлення на ВЛК через відсутність автомобілю в медпункті батальйону, ото проблема… А не одяг для поранених, через який склад та стабік перетворилися на магазин секанду!
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22.10.2024 21:55 Ответить
так возьми у зеленского и шмыгаля. какое то нае балово с ней
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22.10.2024 22:15 Ответить
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22.10.2024 22:25 Ответить
Тётя с нашего подьезда ездила на Сузуки малолитражном. Потом началась война, стала ездить с крестом на стекле. Типа волонтёр какой-то. Прошло немного времени, смотрю уже на джипе Лексус катается. Что бы это значило?
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23.10.2024 01:12 Ответить
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23.10.2024 05:53 Ответить
 
 