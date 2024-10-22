Бойцы мерзнут в окопах: Волонтер Юсупова объявила сбор на грелки, рации и зарядные станции для воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Воинам, которые защищают Украину на передовой, нужны грелки, генераторы, рации и зарядные станции.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталия Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте продолжаются адские бои, много погибших и очень много тяжелораненых бойцов. Есть очень срочные потребности, это очень важно!!! В полях уже холодно, бойцы мерзнут в окопах, многие воины живут по посадкам, скоро будут заморозки. Нужно выкупить много грелок для ног и тела", - подчеркнула она.
Так, волонтер собирает на грелки для защитников 96 тыс. грн. Также нужно выкупить инверторные генераторы - 52 тыс. грн. Четыре рации Моторолла - 104 тыс. грн и две большие зарядные станции - 127 тыс. грн.
Юсупова за две недели выкупила:
Три дрона Мавик 3 про - 152 000 грн и 76000 грн;
Две большие зарядные станции - 126 900 грн;
Рации Моторолла - 52 000 грн;
Две небольшие зарядные станции - 50 000 грн;
Прицел - 49140 грн;
Пнб - 288 821 грн;
Одежда для раненых - 25 033 грн;
РЭБ - 190 тыс (80 тыс собрала школа);
Запчасти - 18600 грн.
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P.S. Якщо бійці мезнуть, та ще й не вистачає рацій, генераторів, дронів тощо - значить, керівництво падлюки? Чи дуже не хочуть перемоги? А може, в Міноборони та ОП скасувати з/плати і видавати лише продпайки (ну, так, щоб харчувались, як звичайний вчитель)? І гроші на рації з"являться, і ті інституції навчаться піклуватися про фронт.
Просто ваш пост напомнил.
-Любишь теплую водку?
- В рот не лезет.
-А потных баб?
-Нет.
-Пойдешь в отпуск зимой.
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На жаль зі своєї пенсії я вже не можу багато донатити, але все, що залишається на рахунку - на "Справу Громад" іде...
Или ему это до лампочки. Лишь бы его задница не мерзла...
просто задонатил, потому что там наши требуют помощи.
противно читать некоторые комментарии.
Нема 26 бакинських комісарів.
Нема навіть 28 героїв-панфіловців.
Зате в нас є 49 хмельницьких прокурорів-інвалідів.
Ці потужні люди кожен ранок, переборюючи шалену неміч, піднімаються зі своїх інвалідних крісел на несамовиту боротьбу з корупцією. А значить, усе буде добре"