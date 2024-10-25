Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: одна жінка загинула, десятеро людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 24 жовтня завдали авіаударів по Куп'янську, обстріляли Куп'янськ-Вузловий, Борову, селище Борівська Андріївка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Протягом 24 жовтня військові РФ завдавали удари по Куп’янську потужними авіабомбами. Внаслідок удару ворожою ОДАБ-1500 загинула цивільна жінка, дістали поранення ще 10 мешканців міста, серед яких сім жінок та троє чоловіків. Пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, п’ять приватних домоволодінь, 12 торгівельних кіосків, двоповерхову будівлю торгівельного комплексу, дитячий садок, будівлю податкової інспекції, приватного підприємства.

У селищі Куп’янськ-Вузловий через удар ворожою ракетою Х-38 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.

У селищі Борівська Андріївка атаки росіян призвели до пошкоджень двох приватних будинків та надвірних споруд. Проти мешканців населеного пункту ворог застосував керовані авіабомби.

КАБи ворог застосував і проти жителів селища Борова. 24 жовтня близько 22:30 ворожими боєприпасами пошкоджено три приватних домоволодіння, гараж, господарчі споруди.

В Черкаській Лозовій внаслідок російського обстрілу горів сухостій.

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