Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: одна женщина погибла, десять человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики 24 октября нанесли авиаудары по Купянску, обстреляли Купянск-Узловой, Боровую, поселок Боровская Андреевка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В течение 24 октября военные РФ наносили удары по Купянску мощными авиабомбами. В результате удара вражеской ОДАБ-1500 погибла гражданская женщина, получили ранения еще 10 жителей города, среди которых семь женщин и трое мужчин. Повреждены пять многоквартирных домов, пять частных домовладений, 12 торговых киосков, двухэтажное здание торгового комплекса, детский сад, здание налоговой инспекции, частного предприятия.

В поселке Купянск-Узловой из-за удара вражеской ракетой Х-38 разрушен объект гражданской инфраструктуры.

В поселке Боровская Андреевка атаки россиян привели к повреждениям двух частных домов и надворных построек. Против жителей населенного пункта враг применил управляемые авиабомбы.

КАБы враг применил и против жителей поселка Боровая. 24 октября около 22:30 вражескими боеприпасами повреждены три частных домовладения, гараж, хозяйственные постройки.

В Черкасской Лозовой в результате российского обстрела горел сухостой.

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