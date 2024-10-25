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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: одна женщина погибла, десять человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики 24 октября нанесли авиаудары по Купянску, обстреляли Купянск-Узловой, Боровую, поселок Боровская Андреевка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В течение 24 октября военные РФ наносили удары по Купянску мощными авиабомбами. В результате удара вражеской ОДАБ-1500 погибла гражданская женщина, получили ранения еще 10 жителей города, среди которых семь женщин и трое мужчин. Повреждены пять многоквартирных домов, пять частных домовладений, 12 торговых киосков, двухэтажное здание торгового комплекса, детский сад, здание налоговой инспекции, частного предприятия.

В поселке Купянск-Узловой из-за удара вражеской ракетой Х-38 разрушен объект гражданской инфраструктуры.

В поселке Боровская Андреевка атаки россиян привели к повреждениям двух частных домов и надворных построек. Против жителей населенного пункта враг применил управляемые авиабомбы.

КАБы враг применил и против жителей поселка Боровая. 24 октября около 22:30 вражескими боеприпасами повреждены три частных домовладения, гараж, хозяйственные постройки.

В Черкасской Лозовой в результате российского обстрела горел сухостой.

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Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини
Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини
Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини
Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини
Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини
Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини

Автор: 

обстрел (27913) Харьковщина (5577)


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А куди зникла така "чудова" новина?
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25.10.2024 13:27 Ответить
 
 