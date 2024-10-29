4 особи поранено, зокрема 2 дітей: РФ обстріляла Олексієво-Дружківку на Донеччині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Рашисти поцілили по житловому кварталу
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків в одному з них зайнялась пожежа. Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, забої та садна", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Тип озброєння встановлюється.
