4 особи поранено, зокрема 2 дітей: РФ обстріляла Олексієво-Дружківку на Донеччині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Рашисти поцілили по житловому кварталу

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків в одному з них зайнялась пожежа. Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, забої та садна", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Тип озброєння встановлюється.

