4 человека ранены, в том числе 2 детей: РФ обстреляла Алексеево-Дружковку на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты ударили по Алексеево-Дружковке на Донетчине. Рашисты попали по жилому кварталу
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате попадания боеприпаса вблизи многоквартирных домов в одном из них загорелся пожар. Телесные повреждения получила 37-летняя мать и двое ее детей - полуторагодовалый мальчик и девушка 16 лет. Также травмирована 74-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.
В результате удара повреждены 4 многоквартирных дома. Тип вооружения устанавливается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий29.10.2024 14:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль