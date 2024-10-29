РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4153 посетителя онлайн
Новости Фото Война
495 1

4 человека ранены, в том числе 2 детей: РФ обстреляла Алексеево-Дружковку на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ударили по Алексеево-Дружковке на Донетчине. Рашисты попали по жилому кварталу

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания боеприпаса вблизи многоквартирных домов в одном из них загорелся пожар. Телесные повреждения получила 37-летняя мать и двое ее детей - полуторагодовалый мальчик и девушка 16 лет. Также травмирована 74-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены 4 многоквартирных дома. Тип вооружения устанавливается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ближний бой украинского воина с тремя оккупантами: "Боец бросает еще одну гранату. Ваньки убегают. Позиция удержана". ВИДЕО

РФ обстріляла Олексієво-Дружківку: Поранено 4 особи, зокрема 2 дітей
РФ обстріляла Олексієво-Дружківку: Поранено 4 особи, зокрема 2 дітей
РФ обстріляла Олексієво-Дружківку: Поранено 4 особи, зокрема 2 дітей
РФ обстріляла Олексієво-Дружківку: Поранено 4 особи, зокрема 2 дітей
РФ обстріляла Олексієво-Дружківку: Поранено 4 особи, зокрема 2 дітей

Автор: 

обстрел (29640) Донецкая область (10824)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цілеспрямований геноцид рашиських варварів проти українського народу ,влада мовчить ,світ теж мовчить.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:28 Ответить
 
 