4 человека ранены, в том числе 2 детей: РФ обстреляла Алексеево-Дружковку на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ударили по Алексеево-Дружковке на Донетчине. Рашисты попали по жилому кварталу

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания боеприпаса вблизи многоквартирных домов в одном из них загорелся пожар. Телесные повреждения получила 37-летняя мать и двое ее детей - полуторагодовалый мальчик и девушка 16 лет. Также травмирована 74-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены 4 многоквартирных дома. Тип вооружения устанавливается.

