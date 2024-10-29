На Донеччині загинув 24-річний веслувальник Даниїл Єгоров. ФОТО

28 жовтня під селищем Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області загинув член національної збірної команди України з веслування академічного 2016-2024 років Даниїл Єгоров.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації академічного веслування України.

Народився 16 лютого 2000 року в селі Матвіївка, Вільнянського району, Запорізької області. Даниїл Єгоров - бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року.

Розпочав займатися веслуванням в Запорізькій області у тренера Володимира Гапоненка, згодом представляв Миколаївську область.

Навчався в Миколаївському ВУФК та Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

"Під керівництвом тренера Павла Пришутова до останнього дня ще планував і мріяв перемагати в чемпіонатах України та представляти України на чемпіонатах Європи та світу", - йдеться в повідомленні.

З першого дня вторгнення Даниїл Єгоров воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку "Азов".

Нагороджений почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест" (06.09.2023) та "За збереження життя" (30.01.2024).

Загинув в бою за Україну 28 жовтня 2024 року під селищем Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

