На Донетчине погиб 24-летний член национальной сборной по академической гребле Даниил Егоров. ФОТО

28 октября под поселком Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области погиб член национальной сборной команды Украины по академической гребле 2016-2024 годов Даниил Егоров.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили на Facebook-странице Федерации академической гребли Украины.

Родился 16 февраля 2000 года в селе Матвеевка, Вольнянского района, Запорожской области. Даниил Егоров - бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет 2019 года.

Начал заниматься греблей в Запорожской области у тренера Владимира Гапоненко, впоследствии представлял Николаевскую область.

Учился в Николаевском ВУФК и Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова.

"Под руководством тренера Павла Пришутова до последнего дня еще планировал и мечтал побеждать в чемпионатах Украины и представлять Украину на чемпионатах Европы и мира", - говорится в сообщении.

С первого дня вторжения Даниил Егоров воевал на самых горячих направлениях фронта, служил в полку "Азов".

Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест" (06.09.2023) и "За сохранение жизни" (30.01.2024).

Погиб в бою за Украину 28 октября 2024 года под поселком Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

