На Донетчине погиб 24-летний член национальной сборной по академической гребле Даниил Егоров. ФОТО

28 октября под поселком Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области погиб член национальной сборной команды Украины по академической гребле 2016-2024 годов Даниил Егоров.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили на Facebook-странице Федерации академической гребли Украины.

Родился 16 февраля 2000 года в селе Матвеевка, Вольнянского района, Запорожской области. Даниил Егоров - бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет 2019 года.

Начал заниматься греблей в Запорожской области у тренера Владимира Гапоненко, впоследствии представлял Николаевскую область.

Загинув Даниїл Єгоров

Учился в Николаевском ВУФК и Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова.

"Под руководством тренера Павла Пришутова до последнего дня еще планировал и мечтал побеждать в чемпионатах Украины и представлять Украину на чемпионатах Европы и мира", - говорится в сообщении.

С первого дня вторжения Даниил Егоров воевал на самых горячих направлениях фронта, служил в полку "Азов".

Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест" (06.09.2023) и "За сохранение жизни" (30.01.2024).

Погиб в бою за Украину 28 октября 2024 года под поселком Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

спорт (2451) потери (4560) ВСУ (6923)
Вічна пам ять загиблим героям.
29.10.2024 13:40 Ответить
😥
29.10.2024 13:46 Ответить
Вічна пам'ять захиснику України.
29.10.2024 14:29 Ответить
Коли згадують Костенка, то пишуть воїн. А тут - веслувальник. І аж до останніх абзаців не зрозуміло, чи випадково загинув, чи при обстрілі шахедами. І лише в останніх абзацах стає зрозуміло, що Герой таки воював, та ще й що перших днів ровномасштабного вторгнення. Так не слід робити.
А Герою - Вічна Пам'ять і Слава.
29.10.2024 14:37 Ответить
R.I.P warrior. Your death will be avenged!
29.10.2024 14:39 Ответить
 
 