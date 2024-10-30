УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 693 640 осіб (+1560 за добу), 9137 танків, 19 955 артсистем, 18 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 693 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 693640 (+1560) осіб,

танків - 9137 (+8) од,

бойових броньованих машин - 18433 (+29) од,

артилерійських систем - 19955 (+38) од,

РСЗВ - 1242 (+1) од,

засоби ППО - 986 (+2) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17979 (+40),

крилаті ракети - 2625 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 27840 (+91) од,

спеціальна техніка - 3567 (+1)

втрати рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18793) Генштаб ЗС (7301) ліквідація (4462) знищення (8296)
Так і хочеться спитать: "А ви ніколи не пробували НІ З КИМ НЕ ВОЮВАТЬ?"
Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету. І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивна країна і дивні люди. Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього… Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди. Раніше звинувачували "ж*дів". Євреї, в основному, виїхали. Вони призначили ворогами чеченців. Потім - грузинів. Тепер - українців…

Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
30.10.2024 08:33 Відповісти
Місячний рекорд по чумардосам - 39 210, а попереду ще дві доби.
Дві доби які можуть і ББМ привести до рекорду і арті ювілей влаштувати.
30.10.2024 10:02 Відповісти
30.10.2024 09:06 Відповісти
Немає в кацапів больового порогу - лізуть за гроші
30.10.2024 07:57 Відповісти
єто всьо за вєлікого путєна, гроші тут ні до чого))) за духовниє скрєпи, за рюськія язик, за 8 лєт бамбаса...тай інше
30.10.2024 08:00 Відповісти
Так - дивлячись на іх територію і на природні багатства - на когось нападати - це дурдом
30.10.2024 08:38 Відповісти
от якби це було на маленькій території як ОАЕ
тоді можна порівнювати, там дорога з одного кінця в інший 2 тижні на поїзді.

це суцільні витрати, та й клімат де 60% у вічній мерзлоті
30.10.2024 10:55 Відповісти
Якщо раша хоч на місяць зупиниться і не буде ні з ким воювати, відразу населення почне питати: а чому ми так погано живемо? Чому розруха? Чому бідність? Чому за 10 км від москви вже немає ані газу, ані каналізації? Чому треба "ходити до вітру" у прямому сенсі і їсти саме слизькі макарони тричі в день?
І робити висновки...
А коли війна - ані питань, ані вагань! "Враг у ворот!", "Вставай, страна огромная!", "Всьо для фронта, всьо для победи!" І керувати легко!

А є ще важлива річ! Залишки активних молодиків, які могли б задавати зайві питання, на війні дуже зручно знищити, та ще й чужими руками! Не розстріляти у підвалі (а потім отето реабілітація, тінь на репутацію...), а втратити героя на війні, прибити меморіальну дошку на школу - два результати в одному: і бузотерів немає, і родичі задовільні!

Так, для росії війна - це єдиний спосіб існування їхніх білкових тіл!
30.10.2024 09:10 Відповісти
Імперії "захлинаються" і розвалюються саме від цього.. Від того, що можуть існувать лише за рахунок поглинання нових територій з людьми та ресурсами... Єгипет проіснував так довго за рахунок того, що він мав значну кількість кордонів, обмежених природними чинниками - ПУСТЕЛЯМИ... У Китаю - схожа історія... З півночі та заходу - сухі степи та пустелі. Зі сходу - океан... З півдня - гори...
Рим - жер, жер... Поки не репнув від обжерства... Іспанія з Португалією - те саме... Великобританія виявилася "мудрішою" і сама себе "посадила на дієту" - відмовилася від колоній....
30.10.2024 09:31 Відповісти
Та ні війна для них погано, до неї будувалися метро в мільйонниках активно

зараз більшість заморожено.
та й багато інших поліпшень було в дрібних і середніх містах.

тому вони також чекають закінчення війни і реалізації запланованих проектів.
30.10.2024 10:57 Відповісти
чекають.. хто? сіра маса і ті, які ******* бунтувати на колінах. вони будуть і далі чекати.. а от та упорота активна частина насілєнія того лепрозорію, яка спроможна на зміни, то вона зараз в Україні на шляху на концерт до кабздона..
30.10.2024 12:13 Відповісти
з іншого боку - цій сірій масі дали можливість заробити

багато за рік стали заробляти, як раніше і за 10 років не могли.
30.10.2024 13:49 Відповісти
тим більше... то чого їм йти бунтувати? нема сенсу. тим більше, що вони однаково ненавидять "хахлов", що упороті, що та сіра маса. тому вихід тут єдиний - максимально їх винищити, як в Україні на полі бою, так і на тих заводах впк, де вони працюють, щоб знали, що ті великі гроші - це криваві гроші.
30.10.2024 16:02 Відповісти
На честь річниці жовтневого перевороту спішать закруглити цифру до 700 000
30.10.2024 08:56 Відповісти
расія-щєдрая душа...думаю що вся Європа стільки не назбирає людей і техніки
30.10.2024 07:58 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
30.10.2024 08:04 Відповісти
Ця статистика так добре виглядає, бо нашу від нас приховують..
30.10.2024 08:09 Відповісти
В очі довбишся під ВПНом? Перший раз задала. І свою роботу не проектуй на інших.
30.10.2024 10:23 Відповісти
Тобі відніше, кацапедло. А в Києві вчора було сонячно, зараз хмарно.
30.10.2024 10:26 Відповісти
Тут секрету нема. Трохи більша, судячи з того що бачив власними очима.
30.10.2024 08:31 Відповісти
Тобто в нас більше танків, ббм і піхоти ніж в москальні? 🤡
30.10.2024 08:35 Відповісти
У нас нема снарядів і кабів.
30.10.2024 08:41 Відповісти
До речі, привіт Подоляку, чи хто там у вас зараз куратор ботоферми "ЗЕдіджитал!". Чув, Сєруня Лєщенко якийсь час займався.
30.10.2024 08:43 Відповісти
я ще раз питаюсь - то в нас більше танків і ббм що москалі за три роки більше набили? такі ******** як ти соромлять звання порохобота якщо що
24.12.2024 12:21 Відповісти
Звісно більше. Це ж Україна, озброєна до зубів імперіалістичною зброєю, не з розваленою попередніми 23 роками роками міністрів_оборони-зрадників армією, напала на мирну і нещасну засрашку.

Ви що, не дивитесь какашенкова і не чи таєте зведення міннападу засрашки? Там вже знищено танків більше, ніж є у всьому НАТО, вже знищено більше літаків-винищувачів, ніж було за совка на території України тощо, а хаймарсів та м777 знищено більше, ніж було вироблено взагалі!
показати весь коментар
Слава телевафлефону. Коли будуть біля Павлограду будуть малювати 3 тис. за добу вбитими
30.10.2024 08:14 Відповісти
Ну не можуть же твої "вялікіє" бровасті брати так дохнуть, навпаки за вчора сто ********* воскресло втрат нема

^
|
Це іпсо. Насправді, то все актори та реквізит львівського театру.
30.10.2024 08:51 Відповісти
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/29/in-toretsk-ukrainian-engineers-are-demolishing-entire-buildings-filled-with-russian-troops/?ss=aerospace-defense @ Рашистські війська продовжують просуватись вперед, незважаючи на великі втрати живою силою і технікою. Армія пітьми вже в районі Покровська та Курахового.
Однак є місто, де ворог чомусь зупинився. Це Торецьк...

В Торецьку українці зносять цілі будинки, заповнені російськими військами
Тактика жорстка, але ефективна: зруйнуй місто, щоб врятувати його...

30.10.2024 08:49 Відповісти
Гарна тактика. А місто вже й так роздовбане.
30.10.2024 08:54 Відповісти
30.10.2024 09:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.10.2024 09:37 Відповісти
Місячний рекорд по чумардосам - 39 210, а попереду ще дві доби.
Дві доби які можуть і ББМ привести до рекорду і арті ювілей влаштувати.
30.10.2024 10:02 Відповісти
Треба визнати, що наше військово-політичне керівництво веде Україну до прірви. Негайна відставка Сирського та Баргилевива та їх пристасуванців !
30.10.2024 10:44 Відповісти
Тільки не Сирського а ЗЕбіла та його шобли. Сирок на їх фоні це Наполеон.
30.10.2024 11:13 Відповісти
 
 