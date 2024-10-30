Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 693 640 осіб (+1560 за добу), 9137 танків, 19 955 артсистем, 18 433 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 693 640 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 693640 (+1560) осіб,
танків - 9137 (+8) од,
бойових броньованих машин - 18433 (+29) од,
артилерійських систем - 19955 (+38) од,
РСЗВ - 1242 (+1) од,
засоби ППО - 986 (+2) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17979 (+40),
крилаті ракети - 2625 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 27840 (+91) од,
спеціальна техніка - 3567 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету. І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивна країна і дивні люди. Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього… Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди. Раніше звинувачували "ж*дів". Євреї, в основному, виїхали. Вони призначили ворогами чеченців. Потім - грузинів. Тепер - українців…
Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
тоді можна порівнювати, там дорога з одного кінця в інший 2 тижні на поїзді.
це суцільні витрати, та й клімат де 60% у вічній мерзлоті
І робити висновки...
А коли війна - ані питань, ані вагань! "Враг у ворот!", "Вставай, страна огромная!", "Всьо для фронта, всьо для победи!" І керувати легко!
А є ще важлива річ! Залишки активних молодиків, які могли б задавати зайві питання, на війні дуже зручно знищити, та ще й чужими руками! Не розстріляти у підвалі (а потім отето реабілітація, тінь на репутацію...), а втратити героя на війні, прибити меморіальну дошку на школу - два результати в одному: і бузотерів немає, і родичі задовільні!
Так, для росії війна - це єдиний спосіб існування їхніх білкових тіл!
Рим - жер, жер... Поки не репнув від обжерства... Іспанія з Португалією - те саме... Великобританія виявилася "мудрішою" і сама себе "посадила на дієту" - відмовилася від колоній....
зараз більшість заморожено.
та й багато інших поліпшень було в дрібних і середніх містах.
тому вони також чекають закінчення війни і реалізації запланованих проектів.
багато за рік стали заробляти, як раніше і за 10 років не могли.
Ви що, не дивитесь какашенкова і не чи таєте зведення міннападу засрашки? Там вже знищено танків більше, ніж є у всьому НАТО, вже знищено більше літаків-винищувачів, ніж було за совка на території України тощо, а хаймарсів та м777 знищено більше, ніж було вироблено взагалі!
Це іпсо. Насправді, то все актори та реквізит львівського театру.
Однак є місто, де ворог чомусь зупинився. Це Торецьк...
В Торецьку українці зносять цілі будинки, заповнені російськими військами
Тактика жорстка, але ефективна: зруйнуй місто, щоб врятувати його...
Дві доби які можуть і ББМ привести до рекорду і арті ювілей влаштувати.