Общие боевые потери РФ с начала войны - около 693 640 человек (+1560 за сутки), 9137 танков, 19 955 артсистем, 18 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 693 640 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 693 640 (+1560) человек,
танков - 9137 (+8) единицы,
боевых бронированных машин - 18 433 (+29) единицы,
артиллерийских систем - 19 955 (+38) единиц,
РСЗО - 1242 (+1) единицы,
средств ПВО - 986 (+2) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40) единиц,
крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) единиц,
специальной техники - 3567 (+1) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету. І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивна країна і дивні люди. Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього… Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди. Раніше звинувачували "ж*дів". Євреї, в основному, виїхали. Вони призначили ворогами чеченців. Потім - грузинів. Тепер - українців…
Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
тоді можна порівнювати, там дорога з одного кінця в інший 2 тижні на поїзді.
це суцільні витрати, та й клімат де 60% у вічній мерзлоті
І робити висновки...
А коли війна - ані питань, ані вагань! "Враг у ворот!", "Вставай, страна огромная!", "Всьо для фронта, всьо для победи!" І керувати легко!
А є ще важлива річ! Залишки активних молодиків, які могли б задавати зайві питання, на війні дуже зручно знищити, та ще й чужими руками! Не розстріляти у підвалі (а потім отето реабілітація, тінь на репутацію...), а втратити героя на війні, прибити меморіальну дошку на школу - два результати в одному: і бузотерів немає, і родичі задовільні!
Так, для росії війна - це єдиний спосіб існування їхніх білкових тіл!
Рим - жер, жер... Поки не репнув від обжерства... Іспанія з Португалією - те саме... Великобританія виявилася "мудрішою" і сама себе "посадила на дієту" - відмовилася від колоній....
зараз більшість заморожено.
та й багато інших поліпшень було в дрібних і середніх містах.
тому вони також чекають закінчення війни і реалізації запланованих проектів.
багато за рік стали заробляти, як раніше і за 10 років не могли.
Ви що, не дивитесь какашенкова і не чи таєте зведення міннападу засрашки? Там вже знищено танків більше, ніж є у всьому НАТО, вже знищено більше літаків-винищувачів, ніж було за совка на території України тощо, а хаймарсів та м777 знищено більше, ніж було вироблено взагалі!
^
|
Це іпсо. Насправді, то все актори та реквізит львівського театру.
Однак є місто, де ворог чомусь зупинився. Це Торецьк...
В Торецьку українці зносять цілі будинки, заповнені російськими військами
Тактика жорстка, але ефективна: зруйнуй місто, щоб врятувати його...
Дві доби які можуть і ББМ привести до рекорду і арті ювілей влаштувати.