Общие боевые потери РФ с начала войны - около 693 640 человек (+1560 за сутки), 9137 танков, 19 955 артсистем, 18 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 693 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 693 640 (+1560) человек,

танков - 9137 (+8) единицы,

боевых бронированных машин - 18 433 (+29) единицы,

артиллерийских систем - 19 955 (+38) единиц,

РСЗО - 1242 (+1) единицы,

средств ПВО - 986 (+2) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40) единиц,

крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) единиц,

специальной техники - 3567 (+1) единиц.

втрати рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Так і хочеться спитать: "А ви ніколи не пробували НІ З КИМ НЕ ВОЮВАТЬ?"
Колись говорив з однією розумною людиною : проукраїнськи налаштованим євреєм, викладачем університету. І він цікаву думку висловив: "Росія і росіяни - дивна країна і дивні люди. Вони не можуть жить без ворога! Якого-завгодно - чи зовнішнього, чи внутрішнього… Якщо у них відсутній зовнішній ворог - вони в своєму середовищі вишукують "внутрішнього" - щоб на нього звалить свої невдачі та негаразди. Раніше звинувачували "ж*дів". Євреї, в основному, виїхали. Вони призначили ворогами чеченців. Потім - грузинів. Тепер - українців…

Якщо Україна вистоїть - вони почнуть "пересувать "хахлоф" усередині Росії - щоб відомстить за програш у війні!"
Місячний рекорд по чумардосам - 39 210, а попереду ще дві доби.
Дві доби які можуть і ББМ привести до рекорду і арті ювілей влаштувати.
Немає в кацапів больового порогу - лізуть за гроші
єто всьо за вєлікого путєна, гроші тут ні до чого))) за духовниє скрєпи, за рюськія язик, за 8 лєт бамбаса...тай інше
Так - дивлячись на іх територію і на природні багатства - на когось нападати - це дурдом
от якби це було на маленькій території як ОАЕ
тоді можна порівнювати, там дорога з одного кінця в інший 2 тижні на поїзді.

це суцільні витрати, та й клімат де 60% у вічній мерзлоті
Якщо раша хоч на місяць зупиниться і не буде ні з ким воювати, відразу населення почне питати: а чому ми так погано живемо? Чому розруха? Чому бідність? Чому за 10 км від москви вже немає ані газу, ані каналізації? Чому треба "ходити до вітру" у прямому сенсі і їсти саме слизькі макарони тричі в день?
І робити висновки...
А коли війна - ані питань, ані вагань! "Враг у ворот!", "Вставай, страна огромная!", "Всьо для фронта, всьо для победи!" І керувати легко!

А є ще важлива річ! Залишки активних молодиків, які могли б задавати зайві питання, на війні дуже зручно знищити, та ще й чужими руками! Не розстріляти у підвалі (а потім отето реабілітація, тінь на репутацію...), а втратити героя на війні, прибити меморіальну дошку на школу - два результати в одному: і бузотерів немає, і родичі задовільні!

Так, для росії війна - це єдиний спосіб існування їхніх білкових тіл!
Імперії "захлинаються" і розвалюються саме від цього.. Від того, що можуть існувать лише за рахунок поглинання нових територій з людьми та ресурсами... Єгипет проіснував так довго за рахунок того, що він мав значну кількість кордонів, обмежених природними чинниками - ПУСТЕЛЯМИ... У Китаю - схожа історія... З півночі та заходу - сухі степи та пустелі. Зі сходу - океан... З півдня - гори...
Рим - жер, жер... Поки не репнув від обжерства... Іспанія з Португалією - те саме... Великобританія виявилася "мудрішою" і сама себе "посадила на дієту" - відмовилася від колоній....
Та ні війна для них погано, до неї будувалися метро в мільйонниках активно

зараз більшість заморожено.
та й багато інших поліпшень було в дрібних і середніх містах.

тому вони також чекають закінчення війни і реалізації запланованих проектів.
чекають.. хто? сіра маса і ті, які ******* бунтувати на колінах. вони будуть і далі чекати.. а от та упорота активна частина насілєнія того лепрозорію, яка спроможна на зміни, то вона зараз в Україні на шляху на концерт до кабздона..
з іншого боку - цій сірій масі дали можливість заробити

багато за рік стали заробляти, як раніше і за 10 років не могли.
тим більше... то чого їм йти бунтувати? нема сенсу. тим більше, що вони однаково ненавидять "хахлов", що упороті, що та сіра маса. тому вихід тут єдиний - максимально їх винищити, як в Україні на полі бою, так і на тих заводах впк, де вони працюють, щоб знали, що ті великі гроші - це криваві гроші.
На честь річниці жовтневого перевороту спішать закруглити цифру до 700 000
расія-щєдрая душа...думаю що вся Європа стільки не назбирає людей і техніки
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
Ця статистика так добре виглядає, бо нашу від нас приховують..
В очі довбишся під ВПНом? Перший раз задала. І свою роботу не проектуй на інших.
Тобі відніше, кацапедло. А в Києві вчора було сонячно, зараз хмарно.
Тут секрету нема. Трохи більша, судячи з того що бачив власними очима.
Тобто в нас більше танків, ббм і піхоти ніж в москальні? 🤡
У нас нема снарядів і кабів.
До речі, привіт Подоляку, чи хто там у вас зараз куратор ботоферми "ЗЕдіджитал!". Чув, Сєруня Лєщенко якийсь час займався.
я ще раз питаюсь - то в нас більше танків і ббм що москалі за три роки більше набили? такі ******** як ти соромлять звання порохобота якщо що
Звісно більше. Це ж Україна, озброєна до зубів імперіалістичною зброєю, не з розваленою попередніми 23 роками роками міністрів_оборони-зрадників армією, напала на мирну і нещасну засрашку.

Ви що, не дивитесь какашенкова і не чи таєте зведення міннападу засрашки? Там вже знищено танків більше, ніж є у всьому НАТО, вже знищено більше літаків-винищувачів, ніж було за совка на території України тощо, а хаймарсів та м777 знищено більше, ніж було вироблено взагалі!
Слава телевафлефону. Коли будуть біля Павлограду будуть малювати 3 тис. за добу вбитими
Ну не можуть же твої "вялікіє" бровасті брати так дохнуть, навпаки за вчора сто ********* воскресло втрат нема

Це іпсо. Насправді, то все актори та реквізит львівського театру.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/29/in-toretsk-ukrainian-engineers-are-demolishing-entire-buildings-filled-with-russian-troops/?ss=aerospace-defense @ Рашистські війська продовжують просуватись вперед, незважаючи на великі втрати живою силою і технікою. Армія пітьми вже в районі Покровська та Курахового.
Однак є місто, де ворог чомусь зупинився. Це Торецьк...

В Торецьку українці зносять цілі будинки, заповнені російськими військами
Тактика жорстка, але ефективна: зруйнуй місто, щоб врятувати його...

Гарна тактика. А місто вже й так роздовбане.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Місячний рекорд по чумардосам - 39 210, а попереду ще дві доби.
Дві доби які можуть і ББМ привести до рекорду і арті ювілей влаштувати.
Треба визнати, що наше військово-політичне керівництво веде Україну до прірви. Негайна відставка Сирського та Баргилевива та їх пристасуванців !
Тільки не Сирського а ЗЕбіла та його шобли. Сирок на їх фоні це Наполеон.
