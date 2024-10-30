Харківщина під ворожими ударами: є поранені, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Вночі 30 жовтня 2024 року рятувальники ліквідовували наслідки російського удару по селу Царедарівка на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села Царедарівка Лозівського району. За попередніми даними постраждала жінка.
На території приватного домоволодіння виникла пожежа: горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку на загальній площі понад 50 м кв. Вогнеборці ДСНС ліквідували загоряння.
Загалом, за даними ОВА, 30 жовтня о 04:30 під удар потрапило Ков'яги Богодухівського району. Також внаслідок збиття БпЛА типу "Шахед" сталося займання сухої трави на площі 20 м².
У м. Лозова внаслідок збиття БпЛА типу "Шахед" пошкоджено дорожнє покриття автошляху Р-51.
Обстріли Харківщини за добу:
- 22:30 Харківський р-н, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
- 22:30 Харківський р-н, с. Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждало 3 особи: дві жінки 68 та 74 років, 10-річна дитина.
- 11:00 м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено службове авто газової служби.
- 10:50 Богодухівський р-н, с. Петрівка. Влучання в землю в полі.
