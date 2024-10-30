РУС
Харьковщина - под вражескими ударами: есть раненые, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Ночью 30 октября 2024 года спасатели ликвидировали последствия российского удара по селу Царедаровка на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью вражеский БПЛА попал в жилой сектор села Царедаровка Лозовского района. По предварительным данным пострадала женщина.

Царедарівка після удару дрона
Царедарівка після удару дрона
Царедарівка після удару дрона
Царедарівка після удару дрона

На территории частного домовладения возник пожар: горели хозяйственная постройка, гараж и частично крыша дома на общей площади более 50 м кв. Пожарные ГСЧС ликвидировали возгорание.

Всего, по данным ОВА, 30 октября в 04:30 под удар попало Ковяги Богодуховского района. Также в результате сбития БПЛА типа "Шахед" произошло возгорание сухой травы на площади 20 м².

В г. Лозовая в результате сбивания БПЛА типа "Шахед" повреждено дорожное покрытие автодороги Р-51.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 22:30 Харьковский р-н, с. Русские Тишки. В результате обстрела поврежден жилой дом.
  • 22:30 Харьковский р-н, с. Безруки. В результате обстрела повреждены 9 частных жилых домов. Пострадали 3 человека: две женщины 68 и 74 лет, 10-летний ребенок.
  • 11:00 м. Купянск. В результате сброса с дрона повреждено служебное авто газовой службы.
  • 10:50 Богодуховский р-н, с. Петровка. Попадание в землю в поле.

Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини

