Харьковщина - под вражескими ударами: есть раненые, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Ночью 30 октября 2024 года спасатели ликвидировали последствия российского удара по селу Царедаровка на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ночью вражеский БПЛА попал в жилой сектор села Царедаровка Лозовского района. По предварительным данным пострадала женщина.
На территории частного домовладения возник пожар: горели хозяйственная постройка, гараж и частично крыша дома на общей площади более 50 м кв. Пожарные ГСЧС ликвидировали возгорание.
Всего, по данным ОВА, 30 октября в 04:30 под удар попало Ковяги Богодуховского района. Также в результате сбития БПЛА типа "Шахед" произошло возгорание сухой травы на площади 20 м².
В г. Лозовая в результате сбивания БПЛА типа "Шахед" повреждено дорожное покрытие автодороги Р-51.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 22:30 Харьковский р-н, с. Русские Тишки. В результате обстрела поврежден жилой дом.
- 22:30 Харьковский р-н, с. Безруки. В результате обстрела повреждены 9 частных жилых домов. Пострадали 3 человека: две женщины 68 и 74 лет, 10-летний ребенок.
- 11:00 м. Купянск. В результате сброса с дрона повреждено служебное авто газовой службы.
- 10:50 Богодуховский р-н, с. Петровка. Попадание в землю в поле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль