Партію ювелірних виробів вартістю майже 2,4 млн грн намагалися незаконно ввезти в Україну. ФОТОрепортаж
Пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, що таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак громадянка знехтувала своїм обовʼязком.
"Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів", - зазначили у відомстві.
Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.
Як нагадали митники, дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквівалента 500 євро на особу.
А мито - 20% + 10% митний збір = теже 30% как и штраф, так что какая разница...