Партію ювелірних виробів вартістю майже 2,4 млн грн намагалися незаконно ввезти в Україну. ФОТОрепортаж

Пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн грн.

Зазначається, що таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак громадянка знехтувала своїм обовʼязком.

"Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів", - зазначили у відомстві.

Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.







Як нагадали митники, дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквівалента 500 євро на особу.