Партію ювелірних виробів вартістю майже 2,4 млн грн намагалися незаконно ввезти в Україну. ФОТОрепортаж

Пасажирка рейсового автобуса "Познань - Суми" серед особистих речей перевозила 255 золотих та срібних ювелірних виробів, орієнтовною вартістю майже 2,4 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що таку партію під час ввезення на територію України потрібно було письмово декларувати, сплачуючи при цьому митні платежі. Однак громадянка знехтувала своїм обовʼязком.

"Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів", - зазначили у відомстві.

Волинські митники на посту "Ягодин", через який слідував автобус, тимчасово вилучили увесь "скарб" вагою 1,5 кг. Складено протокол про порушення митних правил і розпочато провадження.

Незаконне ввезення прикрас
Незаконне ввезення прикрас
Незаконне ввезення прикрас

Як нагадали митники, дозволений для ввезення громадянами без письмового декларування та відповідного оподаткування ліміт товару (крім підакцизного) становить до 50 кг, вартістю до еквівалента 500 євро на особу.

+9
Ну так радоваться нужно. Ввести хотели, а не вывести.
показати весь коментар
30.10.2024 15:31 Відповісти
+5
Мабудь везли, бо вовина тисяча людям вже кішені пече, хочуть ювеліркою прибарахлитися
показати весь коментар
30.10.2024 15:35 Відповісти
+5
Ви-б краще слідкували за тими що вивозять . і що тут поганого що збагатила країну на 2.4 млн. гривень .
показати весь коментар
30.10.2024 15:40 Відповісти
Так, це донат на ЗСУ. Інфа "сотка"
показати весь коментар
30.10.2024 17:19 Відповісти
То св Миколай до якогось прокурора їхав.А може і не до поокурора а до когось з оп
показати весь коментар
30.10.2024 15:32 Відповісти
Грішно жартувати над хворими чиновниками які останнє здоров"я витратили на державну службу.
показати весь коментар
30.10.2024 15:40 Відповісти
Мабуть подумала що до 50 кг та 500к євро можливо завозити, та ще прочитала що самим бідкаючим структурам трохи заклали грошей в бюджеті на 25 рік, повинно було все швидко розійтися, но зараз коштовності попали у надійні долоні, і знайдуть ще швидше нових власників.
показати весь коментар
30.10.2024 15:38 Відповісти
Не имеют права забирать ее собственность, штраф заплатит за то что не задекларировала и все. Хотя конский штраф потому что правила идиотские для дегенератов. 500 евро максимум это сюрреализм какой то.
показати весь коментар
02.11.2024 14:35 Відповісти
Бідна біженка, 100%
показати весь коментар
30.10.2024 16:17 Відповісти
Хм,завжди везло,а цей раз не повезло,в наступний раз прийдеться в своїй ювелірці,додавати в ціну кошти на таможників,а так як в них пам*ять "на лица феноменальная"в слідуючий раз будуть зустрічати з радістю і посмішкою до вух.
показати весь коментар
30.10.2024 16:30 Відповісти
одне питання
Нащо?
показати весь коментар
30.10.2024 16:47 Відповісти
Идиотские правила 500 евро на человека это как? А если у чела куртка больше стоит и часы больше стоят намного то челу надо их задекларировать и уплатить налоги? Или снять и оставить на границе? Это что за бред?
показати весь коментар
02.11.2024 14:33 Відповісти
В США декларация от 10 000 долларов у нас от 500 а если приехал на один день от 50. Конченые на голову. Если больше - надо декларировать и платить налоги.

А мито - 20% + 10% митний збір = теже 30% как и штраф, так что какая разница...
показати весь коментар
02.11.2024 14:43 Відповісти
 
 