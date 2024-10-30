Партию ювелирных изделий стоимостью почти 2,4 млн грн пытались незаконно ввезти в Украину. ФОТОрепортаж

Пассажирка рейсового автобуса "Познань - Сумы" среди личных вещей перевозила 255 золотых и серебряных ювелирных изделий, ориентировочной стоимостью почти 2,4 млн грн.

об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Отмечается, что такую партию при ввозе на территорию Украины нужно было письменно декларировать, уплачивая при этом таможенные платежи. Однако гражданка пренебрегла своей обязанностью.

"Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров", - отметили в ведомстве.

Волынские таможенники на посту "Ягодин", через который следовал автобус, временно изъяли весь "клад" весом 1,5 кг. Составлен протокол о нарушении таможенных правил и начато производство.







Как напомнили таможенники, разрешенный для ввоза гражданами без письменного декларирования и соответствующего налогообложения лимит товара (кроме подакцизного) составляет до 50 кг, стоимостью до эквивалента 500 евро на человека.