Партию ювелирных изделий стоимостью почти 2,4 млн грн пытались незаконно ввезти в Украину. ФОТОрепортаж

Пассажирка рейсового автобуса "Познань - Сумы" среди личных вещей перевозила 255 золотых и серебряных ювелирных изделий, ориентировочной стоимостью почти 2,4 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Отмечается, что такую партию при ввозе на территорию Украины нужно было письменно декларировать, уплачивая при этом таможенные платежи. Однако гражданка пренебрегла своей обязанностью.

"Согласно ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет за собой наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров", - отметили в ведомстве.

Также смотрите: Иностранец пытался вывезти боевое оружие из Украины в Евросоюз - его разоблачили на таможне. ФОТОрепортаж

Волынские таможенники на посту "Ягодин", через который следовал автобус, временно изъяли весь "клад" весом 1,5 кг. Составлен протокол о нарушении таможенных правил и начато производство.

Как напомнили таможенники, разрешенный для ввоза гражданами без письменного декларирования и соответствующего налогообложения лимит товара (кроме подакцизного) составляет до 50 кг, стоимостью до эквивалента 500 евро на человека.

+9
Ну так радоваться нужно. Ввести хотели, а не вывести.
30.10.2024 15:31 Ответить
+5
Мабудь везли, бо вовина тисяча людям вже кішені пече, хочуть ювеліркою прибарахлитися
30.10.2024 15:35 Ответить
+5
Ви-б краще слідкували за тими що вивозять . і що тут поганого що збагатила країну на 2.4 млн. гривень .
30.10.2024 15:40 Ответить
Так, це донат на ЗСУ. Інфа "сотка"
30.10.2024 17:19 Ответить
То св Миколай до якогось прокурора їхав.А може і не до поокурора а до когось з оп
30.10.2024 15:32 Ответить
Грішно жартувати над хворими чиновниками які останнє здоров"я витратили на державну службу.
30.10.2024 15:40 Ответить
Мабуть подумала що до 50 кг та 500к євро можливо завозити, та ще прочитала що самим бідкаючим структурам трохи заклали грошей в бюджеті на 25 рік, повинно було все швидко розійтися, но зараз коштовності попали у надійні долоні, і знайдуть ще швидше нових власників.
30.10.2024 15:38 Ответить
Не имеют права забирать ее собственность, штраф заплатит за то что не задекларировала и все. Хотя конский штраф потому что правила идиотские для дегенератов. 500 евро максимум это сюрреализм какой то.
02.11.2024 14:35 Ответить
Бідна біженка, 100%
30.10.2024 16:17 Ответить
Хм,завжди везло,а цей раз не повезло,в наступний раз прийдеться в своїй ювелірці,додавати в ціну кошти на таможників,а так як в них пам*ять "на лица феноменальная"в слідуючий раз будуть зустрічати з радістю і посмішкою до вух.
30.10.2024 16:30 Ответить
одне питання
Нащо?
30.10.2024 16:47 Ответить
Идиотские правила 500 евро на человека это как? А если у чела куртка больше стоит и часы больше стоят намного то челу надо их задекларировать и уплатить налоги? Или снять и оставить на границе? Это что за бред?
02.11.2024 14:33 Ответить
В США декларация от 10 000 долларов у нас от 500 а если приехал на один день от 50. Конченые на голову. Если больше - надо декларировать и платить налоги.

А мито - 20% + 10% митний збір = теже 30% как и штраф, так что какая разница...
02.11.2024 14:43 Ответить
 
 