Апостоли апокаліпсису, картопляна гарячка лукашенка, дума про тисячу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Апостоли апокаліпсису
Кремлівська дієта
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Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову": "Для цього нам потрібен Київ, придурку"
Все справедливо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що роздасть по 1 тисячі гривень кожному за рахунок державного бюджету
...то тобі на Валентина, і на 8 Березня. і на день народження...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки пояснило, де візьмуть гроші на виплату тисячі гривень українцям: "Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року"
"Ура!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про роздачу "вовиної тисячі" - це популізм і зневага
Не так потужно як тища, але теж піде...
Дума про тисячу
...дійсно
Діалог з владою
Міцна російсько-китайська дружба
Світовий тренд
На росії завжди хелловін
Будемо мати на увазі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо солдати Північної Кореї зайдуть на її територію, - Байден
Дякуємо...
Картопляна гарячка
"Міць та велич"
Два диктатори: волохатий та лисий
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