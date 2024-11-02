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Апостоли апокаліпсису, картопляна гарячка лукашенка, дума про тисячу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Апостоли апокаліпсису

фотожаба

Кремлівська дієта

фотожаба

Якнайшвидше

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову": "Для цього нам потрібен Київ, придурку"

фотожаба

Все справедливо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що роздасть по 1 тисячі гривень кожному за рахунок державного бюджету

фотожаба

...то тобі на Валентина, і на 8 Березня. і на день народження...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекономіки пояснило, де візьмуть гроші на виплату тисячі гривень українцям: "Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року"

фотожаба

"Ура!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про роздачу "вовиної тисячі" - це популізм і зневага

фотожаба

Не так потужно як тища, але теж піде...

фотожаба

Дума про тисячу

фотожаба

...дійсно

фотожаба

Діалог з владою

фотожаба

Міцна російсько-китайська дружба

фотожаба

Світовий тренд

фотожаба

На росії завжди хелловін

фотожаба

Будемо мати на увазі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо солдати Північної Кореї зайдуть на її територію, - Байден

фотожаба

Дякуємо...

фотожаба

Картопляна гарячка

фотожаба

"Міць та велич"

фотожаба

Два диктатори: волохатий та лисий

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2668) політика (4567) путін володимир (24219) фотожаба (14025) Кім Чен Ин (176)


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Топ коментарі
+14

Всеобъемлющее лицо россии
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02.11.2024 11:00 Відповісти
+9
як то ніхера ні весело....світ котіця у роскішніцю...
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02.11.2024 10:53 Відповісти
+7
Так у церквах завжди малювали інвесторів, ще з часів давнього риму ще скажіть що церква - не надвигідний бізнес без податків
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02.11.2024 11:28 Відповісти
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як то ніхера ні весело....світ котіця у роскішніцю...
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02.11.2024 10:53 Відповісти

Всеобъемлющее лицо россии
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02.11.2024 11:00 Відповісти
В какашнікє...
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03.11.2024 13:47 Відповісти
https://misto.media/news/683-na-stinakh-lutskoho-soboru-namaliuvaly-fresky-z-biznesmenamy
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02.11.2024 11:03 Відповісти
Дуже скоро, "вавилон великий" паде, якщо ви у курсі що це таке. І як би, і щоб там кому не хотілося б -- Все Паде, в одну мить, Люди самі привели світ до Цього. Адже в нас завжди! на протязі часів! було право вибору. і ЦЕ! дійсно -- не смішно.
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02.11.2024 11:17 Відповісти
вірю лише в природний відбір і еволюцію, бо вони працюють навіть зараз, а не в вавилон
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02.11.2024 12:44 Відповісти
Так у церквах завжди малювали інвесторів, ще з часів давнього риму ще скажіть що церква - не надвигідний бізнес без податків
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02.11.2024 11:28 Відповісти
будь яка церква несе світло людям ліше тоді,коли вона палае..
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02.11.2024 11:39 Відповісти
Як не дивно наука розвивалась саме в церкві (католицький) але світло яке вона несла людям було лише від розпеченого заліза в катівні інквізиції...при тому всі вчені ховались за монашою рясою, переважно ієзуїтською
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02.11.2024 12:07 Відповісти
жодного діва ,бо едіна можлівість не займатся побутовімі проблемамі,тобто добуваті собі іжу та дах понад макітрою -була церква.
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02.11.2024 12:17 Відповісти
💯👏
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02.11.2024 12:37 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/lutsk/107687021.html
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02.11.2024 11:06 Відповісти
Мемів про корупцію більше ніж про війну.
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02.11.2024 11:33 Відповісти
Чому забули про Індію, Словаччину, Угорщину, Іран... і Монголію?
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02.11.2024 11:44 Відповісти
Хорошо бы первую фотку развесить на стенах ООН и на избирательных участках наших союзников. Чтобы видели кого они выбирают во власть и задумывались что потом произойдет
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02.11.2024 11:59 Відповісти
В стілє Тома Фінского
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02.11.2024 12:03 Відповісти
 
 