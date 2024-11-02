РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
11 416 16

Апостолы апокалипсиса, картофельная лихорадка лукашенко, дума о тысяче. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Апостолы апокалипсиса

фотожаба

"Жить, как говорится, - хорошо!"

фотожаба

Как можно быстрее

Читайте: Путин заявил Вучичу, что все цели специальных военных операций будут выполнены, - Bloomberg

фотожаба

Все справедливо...

Также читайте: Лукашенко: Запад понял, что нужно договариваться о мире в Украине и готов "на ничью"

фотожаба

...то тебе на Валентина, и на 8 Марта, и на День рождения...

Читайте также: РФ не планирует втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на достаточном уровне, - Путин

фотожаба

"Ура!"

Также читайте: Результат от МКС ощущаем. Путин не путешествует по большинству стран мира, - Зеленский

фотожаба

Не так мощно как тыща, но тоже пойдет...

фотожаба

Дума о тысяче

фотожаба

...действительно

фотожаба

Диалог с властями

фотожаба

Крепкая российско-китайская дружба

фотожаба

Мировой тренд

фотожаба

На россии всегда хэллоуин

фотожаба

Будем иметь в виду

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын послал на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - Bild

фотожаба

Спасибо...

фотожаба

Картофельная лихорадка

фотожаба

"Мощь и величие"

фотожаба

Два диктатора: волосатый и лысый

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лукашенко Александр (3647) политика (7337) путин владимир (32236) фотожаба (14766) Ким Чен Ын (192)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14

Всеобъемлющее лицо россии
показать весь комментарий
02.11.2024 11:00 Ответить
+9
як то ніхера ні весело....світ котіця у роскішніцю...
показать весь комментарий
02.11.2024 10:53 Ответить
+7
Так у церквах завжди малювали інвесторів, ще з часів давнього риму ще скажіть що церква - не надвигідний бізнес без податків
показать весь комментарий
02.11.2024 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як то ніхера ні весело....світ котіця у роскішніцю...
показать весь комментарий
02.11.2024 10:53 Ответить

Всеобъемлющее лицо россии
показать весь комментарий
02.11.2024 11:00 Ответить
В какашнікє...
показать весь комментарий
03.11.2024 13:47 Ответить
https://misto.media/news/683-na-stinakh-lutskoho-soboru-namaliuvaly-fresky-z-biznesmenamy
показать весь комментарий
02.11.2024 11:03 Ответить
Дуже скоро, "вавилон великий" паде, якщо ви у курсі що це таке. І як би, і щоб там кому не хотілося б -- Все Паде, в одну мить, Люди самі привели світ до Цього. Адже в нас завжди! на протязі часів! було право вибору. і ЦЕ! дійсно -- не смішно.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:17 Ответить
вірю лише в природний відбір і еволюцію, бо вони працюють навіть зараз, а не в вавилон
показать весь комментарий
02.11.2024 12:44 Ответить
Так у церквах завжди малювали інвесторів, ще з часів давнього риму ще скажіть що церква - не надвигідний бізнес без податків
показать весь комментарий
02.11.2024 11:28 Ответить
будь яка церква несе світло людям ліше тоді,коли вона палае..
показать весь комментарий
02.11.2024 11:39 Ответить
Як не дивно наука розвивалась саме в церкві (католицький) але світло яке вона несла людям було лише від розпеченого заліза в катівні інквізиції...при тому всі вчені ховались за монашою рясою, переважно ієзуїтською
показать весь комментарий
02.11.2024 12:07 Ответить
жодного діва ,бо едіна можлівість не займатся побутовімі проблемамі,тобто добуваті собі іжу та дах понад макітрою -була церква.
показать весь комментарий
02.11.2024 12:17 Ответить
💯👏
показать весь комментарий
02.11.2024 12:37 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/lutsk/107687021.html
показать весь комментарий
02.11.2024 11:06 Ответить
Мемів про корупцію більше ніж про війну.
показать весь комментарий
02.11.2024 11:33 Ответить
Чому забули про Індію, Словаччину, Угорщину, Іран... і Монголію?
показать весь комментарий
02.11.2024 11:44 Ответить
Хорошо бы первую фотку развесить на стенах ООН и на избирательных участках наших союзников. Чтобы видели кого они выбирают во власть и задумывались что потом произойдет
показать весь комментарий
02.11.2024 11:59 Ответить
В стілє Тома Фінского
показать весь комментарий
02.11.2024 12:03 Ответить
 
 