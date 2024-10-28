РУС
Результат от МКС ощущаем. Путин не путешествует по большинству стран мира, - Зеленский

Зеленський про ордер на арешт Путіна

Президент Владимир Зеленский заявил, что ордер МУС на арест российского диктатора Путина существенно ограничивает его международные передвижения.

Об этом глава государства заявил в интервью The Times of India, передает Цензор.НЕТ.

"Только один Международный уголовный суд не может полностью исправить ситуацию. Не может полностью повлиять на Путина и его сторонников. Но вместе все - лидеры, МУС, международное право, ООН, "двадцатка" (G-20. - Ред.) - вместе все точно могут закончить эту войну. Но результат от МУС все равно мы чувствуем. Путин не путешествует по большинству стран мира", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что большинство лидеров, которые признали Римский статут, воздерживаются от поездок в Россию.

"Монголия еще раз подчеркнула, что она, к сожалению, не является независимой страной", - добавил президент.

Также читайте: Судьи МУС еще не обнародовали результаты рассмотрения относительно отказа Монголии арестовывать Путина, - спикер суда

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Читайте также: Отказом арестовать Путина Монголия нарушила обязательство, вопрос рассмотрят на Ассамблее государств-участников, - МКС

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган: На ​​встрече с Путиным увидел, что он стремится к прекращению огня

Зеленский Владимир (21986) путин владимир (32214) Международный уголовный суд (239)
Топ комментарии
+11
І до тебе черга дойде, гнида оманська воровита та неголена.
28.10.2024 12:58 Ответить
+4
тот случай когда больше нечем гордится
28.10.2024 12:57 Ответить
+4
28.10.2024 13:18 Ответить
Це вже "потужні" санкція проти путіна, чи будуть ще?
28.10.2024 12:52 Ответить
дивно, що ішак не додав цей пункт до свого "примарного плану"
28.10.2024 12:59 Ответить
зате кацапи,які тримають його на троні, можуть подорожувати, де завгодно
28.10.2024 12:54 Ответить
Так ми зєлю тримаємо на троні і хрін куди виїдеш.
28.10.2024 16:43 Ответить
то йди потримай когось іншого, може тоді виїдеш
28.10.2024 19:42 Ответить
Я не збираюсь підтримувати ні зелю,ні когось іншого ,а на виїзд в мене немає грошей.
28.10.2024 20:08 Ответить
28.10.2024 12:57 Ответить
28.10.2024 12:58 Ответить
До нього іздять
28.10.2024 13:04 Ответить
І скільки в тебе особисто вкрав Порох ?
28.10.2024 13:36 Ответить
Та всім класти на це.Якщо голова ООН воєнному злочинцю по губах лупе і поряд картопля.
28.10.2024 13:08 Ответить
А это ему и не надо.
К нему сами едут с поклоном продажные руководители. И их не мало.

Путін не подорожує...
---------------------------------------
Путешествовать нет необходимости. Идет война.
А вот с визитом некоторые страны посещает.
Это только у Зеленского до сих пор деловые визиты- это путешествие.
28.10.2024 13:15 Ответить
немало
28.10.2024 14:44 Ответить
28.10.2024 13:18 Ответить
Путін їздить лише по ділу і куди йому треба. Це ти, обдолбаний аморале, подорожуєш і гастролюєш "по більшості (від Науру до США) країн" за державний кошт і без толку.
28.10.2024 13:50 Ответить
Ну, чого без толку. Он "безпекові гарантії" підписав з двома десятками країн. Правда, без гарантій.....
28.10.2024 14:16 Ответить
Жахххх! Путін не подорожує! Я в трансі!
28.10.2024 14:56 Ответить
Сталін теж їздив лише в Тегеран і Потсдам і що з того.
28.10.2024 16:41 Ответить
 
 