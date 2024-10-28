Результат от МКС ощущаем. Путин не путешествует по большинству стран мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ордер МУС на арест российского диктатора Путина существенно ограничивает его международные передвижения.

Об этом глава государства заявил в интервью The Times of India.

"Только один Международный уголовный суд не может полностью исправить ситуацию. Не может полностью повлиять на Путина и его сторонников. Но вместе все - лидеры, МУС, международное право, ООН, "двадцатка" (G-20. - Ред.) - вместе все точно могут закончить эту войну. Но результат от МУС все равно мы чувствуем. Путин не путешествует по большинству стран мира", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что большинство лидеров, которые признали Римский статут, воздерживаются от поездок в Россию.

"Монголия еще раз подчеркнула, что она, к сожалению, не является независимой страной", - добавил президент.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

