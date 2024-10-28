Результат від МКС відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ордер МКС на арешт російського диктатора Путіна суттєво обмежує його міжнародні пересування.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки один Міжнародний кримінальний суд не може повністю виправити ситуацію. Не може повністю вплинути на Путіна і його прихильників. Але разом усі – лідери, МКС, міжнародне право, ООН, "двадцятка" (G-20. - Ред.) – разом усі точно можуть закінчити цю війну. Але результат від МКС усе одно ми відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що більшість лідерів, які визнали Римський статут, утримуються від поїздок до Росії.

"Монголія ще раз підкреслила, що вона, на жаль, не є незалежною країною", - додав президент.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це був його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

