1 596 23

Результат від МКС відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу, - Зеленський

Зеленський про ордер на арешт Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що ордер МКС на арешт російського диктатора Путіна суттєво обмежує його міжнародні пересування.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Times of India, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки один Міжнародний кримінальний суд не може повністю виправити ситуацію. Не може повністю вплинути на Путіна і його прихильників. Але разом усі – лідери, МКС, міжнародне право, ООН, "двадцятка" (G-20. - Ред.) – разом усі точно можуть закінчити цю війну. Але результат від МКС усе одно ми відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що більшість лідерів, які визнали Римський статут, утримуються від поїздок до Росії.

"Монголія ще раз підкреслила, що вона, на жаль, не є незалежною країною", - додав президент.

Читайте також: Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте: Відмовою арештувати Путіна Монголія порушила зобов’язання, питання розглянуть на Асамблеї держав-учасниць, - МКС

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це був його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Читайте: Подорожі Путіна за кордон до країн-учасниць Римського статуту - це виняток, а не норма, - прокурор МКС Хан

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) путін володимир (24830) Міжнародний кримінальний суд (333)
Топ коментарі
+11
І до тебе черга дойде, гнида оманська воровита та неголена.
28.10.2024 12:58 Відповісти
28.10.2024 12:58 Відповісти
+4
тот случай когда больше нечем гордится
28.10.2024 12:57 Відповісти
28.10.2024 12:57 Відповісти
+4
не путешествует по большинству стран мира", - отметил президент.

Так он и раньше по большинству не путешествовал
28.10.2024 13:18 Відповісти
28.10.2024 13:18 Відповісти
Це вже "потужні" санкція проти путіна, чи будуть ще?
28.10.2024 12:52 Відповісти
28.10.2024 12:52 Відповісти
дивно, що ішак не додав цей пункт до свого "примарного плану"
28.10.2024 12:59 Відповісти
28.10.2024 12:59 Відповісти
зате кацапи,які тримають його на троні, можуть подорожувати, де завгодно
показати весь коментар
28.10.2024 12:54 Відповісти
Так ми зєлю тримаємо на троні і хрін куди виїдеш.
показати весь коментар
28.10.2024 16:43 Відповісти
то йди потримай когось іншого, може тоді виїдеш
показати весь коментар
28.10.2024 19:42 Відповісти
Я не збираюсь підтримувати ні зелю,ні когось іншого ,а на виїзд в мене немає грошей.
показати весь коментар
28.10.2024 20:08 Відповісти
тот случай когда больше нечем гордится
показати весь коментар
28.10.2024 12:57 Відповісти
І до тебе черга дойде, гнида оманська воровита та неголена.
показати весь коментар
28.10.2024 12:58 Відповісти
До нього іздять
показати весь коментар
28.10.2024 13:04 Відповісти
І скільки в тебе особисто вкрав Порох ?
показати весь коментар
28.10.2024 13:36 Відповісти
Та всім класти на це.Якщо голова ООН воєнному злочинцю по губах лупе і поряд картопля.
показати весь коментар
28.10.2024 13:08 Відповісти
А это ему и не надо.
К нему сами едут с поклоном продажные руководители. И их не мало.

Путін не подорожує...
---------------------------------------
Путешествовать нет необходимости. Идет война.
А вот с визитом некоторые страны посещает.
Это только у Зеленского до сих пор деловые визиты- это путешествие.
28.10.2024 13:15 Відповісти
28.10.2024 13:15 Відповісти
немало
показати весь коментар
28.10.2024 14:44 Відповісти
не путешествует по большинству стран мира", - отметил президент.

Так он и раньше по большинству не путешествовал
показати весь коментар
28.10.2024 13:18 Відповісти
Путін їздить лише по ділу і куди йому треба. Це ти, обдолбаний аморале, подорожуєш і гастролюєш "по більшості (від Науру до США) країн" за державний кошт і без толку.
показати весь коментар
28.10.2024 13:50 Відповісти
Ну, чого без толку. Он "безпекові гарантії" підписав з двома десятками країн. Правда, без гарантій.....
показати весь коментар
28.10.2024 14:16 Відповісти
Жахххх! Путін не подорожує! Я в трансі!
показати весь коментар
28.10.2024 14:56 Відповісти
Сталін теж їздив лише в Тегеран і Потсдам і що з того.
показати весь коментар
28.10.2024 16:41 Відповісти
 
 