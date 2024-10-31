РУС
Путин заявил Вучичу, что все цели специальных военных операций будут выполнены, - Bloomberg

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с Владимиром Путин поднял тему прекращения огня, но российский диктатор "не был заинтересован".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вучич заявил в интервью Bloomberg.

Сербский лидер позвонил Путину, чтобы сообщить ему, что он не сможет принять его приглашение на саммит БРИКС.

"Все цели специальных военных операций, как он сказал, будут выполнены", - ответил, по словам Вучича, президент России.

Москва сообщала о переговорах двух президентов 20 октября. В заявлении на сайте Кремля говорится, что Вучич и Путин "обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков" и обсудили Украину.

На саммите БРИКС в российской Казани 24 октября вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин встретился с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на рекомендации странам-кандидатам от Евросоюза воздерживаться от таких контактов.

Вулин присутствовал на саммите как представитель президента Александара Вучича, который, несмотря на личное приглашение Путина, отказался ехать в Россию.

Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ее войны против Украины, хотя она является кандидатом на членство в Евросоюзе.

***** в очередной 100500-й раз сказал дурачкам что оно неадекватное и недоговороспособное. Но дурачки продолжают верить в переговоры и благоразумие свихнувшегося Фюрера
31.10.2024 07:52
31.10.2024 07:52
Та звісно ж що будуть виконані... Поки підлеглі ЗЕрмак та Мирський пуйлу допомагають... Чому б Пуйлу зупинятись, ЗЕ лайно успішно передає секретний план знову полагаючись на зброю та допомогу западу, а сам і далі деребанить бабло на гос закупівлях...Та потужно призначає на посади топ корупціонерів та людей Януковоща...
31.10.2024 07:57
31.10.2024 07:57
не розумію як можна говорити зі скаженою тварюкою...країни східної Європи хворі на амнезію... вони забули що з ними робив радянський союз? який хоче реанімувати лисий під@рас..
31.10.2024 07:47
31.10.2024 07:47
1 якщо серби з пукіним то який євросоюз 2 мадяри такіж самі хочуть з пукіним і в євросоюзі 3 дурні думкой багатіють
31.10.2024 07:44
31.10.2024 07:44
Им весьма удобно получать деньги из обоих источников. Немецкие деньги из ЕС держат их нищие страны на плаву, а пуйло финансирует лично политиков этих стран, типа Орбана и т.д.. Такие добровольно из ЕС никогда не выйдут.
31.10.2024 07:50
31.10.2024 07:50
Ніщіє страни - це де ви таку інформацію здобули. Бо я оце прочитав, що в Хорватій зробили найшвидший електромобіль.
31.10.2024 08:17
31.10.2024 08:17
Ви вже Югославію реанімували?
31.10.2024 08:22
До чого тут Хорватіі? І Електротягі? Что за бред? Хорватія по ВВП нижче за Португалію. І трохі вишче за росію. Де заможні країни, а де Португези з Хорватами? Розберись спочатку
31.10.2024 09:38
31.10.2024 09:38
Щось це у тебе за дивна мова? Якщо Хорватія бідна країна, то яка Україна? У них мінімалка - 840 Євро. Зрозуміло, що їм далеко до розвинутих європейських країн, тому, що соціалістична Югославія, порівняно недавно розвалилася. Але в бідних країна електроавтомобілі, які б'ють світові рекорди, не роблять.
31.10.2024 20:03
31.10.2024 20:03
Хорвати воювали з Сербією якщо вже хтось забув.
31.10.2024 10:18
31.10.2024 10:18
З 6 листопада наші розпочнуть виконувати. Надіюсь накопили ракет.
31.10.2024 07:44
31.10.2024 07:44
Чому не зараз!?
За день здаємо території 5-10 км, так за тиждень русня вже в Покровську буде.
31.10.2024 07:51
Що саме виконувати? Знову надивилися телелохофон?
31.10.2024 08:36
31.10.2024 08:36
не розумію як можна говорити зі скаженою тварюкою...країни східної Європи хворі на амнезію... вони забули що з ними робив радянський союз? який хоче реанімувати лисий під@рас..
31.10.2024 07:47 Ответить
Все просто, бабло!
31.10.2024 09:00
Вбивця! - не може зупинитись
31.10.2024 07:51
И вообще, как можно Сербию брать в ЕС. Они же мастурбируют на комунистов и потянут Европу в болото как сейчас делает Орбан
31.10.2024 07:57
31.10.2024 07:57
Там ще й болгпри на черзі.
31.10.2024 08:01
Не приведи Господи если дадут ***** выиграть ету войну, он на свою сторону переманит половину Европы а оставшихся захватит и потом уничтожит весь мир.
31.10.2024 08:14
31.10.2024 08:14
Именно поетому ***** нужно не только победить его еще и нужно опустить перед всем двором чтобы с ним западло было даже здороваться. Но к сожалению все продолжают ему наоборот сохранять литсо
31.10.2024 08:20
31.10.2024 08:20
Дежа вю
31.10.2024 08:25
Він відновить Совок, і схоже, в повному обсязі ( ще пів Європи прихватить), а далі - буде добивати НАТО та ЄС з їх занепокоюваннями. І на передову кине українців, які ще залишаться живі.
31.10.2024 11:09
31.10.2024 11:09
Ні у що вони не вірять, просто тупо заробляють бабло і не для країни, вона їм пофиг, а тупо для себе.
31.10.2024 08:00
31.10.2024 08:00
****, це не по плану перемоги.
31.10.2024 08:02
Чому ?
31.10.2024 09:21
А хтось бачив той план? Нам же не сказали чиєї перемоги!
31.10.2024 11:07
31.10.2024 11:07
передайте вучичю що

31.10.2024 08:31
Так там вже цілей 100500 штук. Які саме? А ціль одна. ***** має здохнути.
31.10.2024 08:39
31.10.2024 08:39
Я так думаю. Якщо зі мною розмовляють або вітаються, то це означає лише те, що мене бояться або поважають, наступаючи собі на горло. А що ще кацапу потрібно у цьому житті ?
31.10.2024 09:13
31.10.2024 09:13
С помощью ОП.
31.10.2024 09:20
Путька уверен в завершении спец операции потому, что его подельники в ОП-е хорошо отрабатывают, сдавая территории нашей страны. Судьба Украины уже решена и мы не чего с этим не поделаем, людей жалко которые погибли и погибнут еще.
31.10.2024 09:33
31.10.2024 09:33
А цілі сво - знищення українців і України, на цій території залишиться тільки мордва,євреї і слуги наріду.
31.10.2024 10:16
31.10.2024 10:16
... і стадо 73%, які у свій час це все наголосували. Какаяразніца!
31.10.2024 11:06
31.10.2024 11:06
Так ці 73% для цього й голосували, а ліниві українці не думали й не проявили активності
31.10.2024 13:01
31.10.2024 13:01
Звісно, припинення вогню ***** не цікавить - він вже йде переможним кроком до своєї програми- мінімум - захоплення Новоросії! От ви б зупинилися на півдорозі від своєї перемоги? 100%, ні!
31.10.2024 10:38
31.10.2024 10:38
31.10.2024 11:57
***** без війни, як Трамп без президентства, а жити ж хочеться ...
31.10.2024 12:02
31.10.2024 12:02
Війна московії проти України триває вже не одну сотню років. Те, що відбувається зараз лише епізод у цій війні. Чим усе закінчиться залежить переважно від нас самих. Що стосується позиції Заходу, то головний їхній страх: безконтрольне розповзання ядерної зброї вже відбувається стараннями тієї ж московії. "Ніжок Буша" більше не буде і "консервувати" недоімперію ніхто
31.10.2024 12:30 Ответить
👍
31.10.2024 14:44 Ответить
 
 