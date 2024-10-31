Путин заявил Вучичу, что все цели специальных военных операций будут выполнены, - Bloomberg

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора с Владимиром Путин поднял тему прекращения огня, но российский диктатор "не был заинтересован".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вучич заявил в интервью Bloomberg.

Сербский лидер позвонил Путину, чтобы сообщить ему, что он не сможет принять его приглашение на саммит БРИКС.

"Все цели специальных военных операций, как он сказал, будут выполнены", - ответил, по словам Вучича, президент России.

Москва сообщала о переговорах двух президентов 20 октября. В заявлении на сайте Кремля говорится, что Вучич и Путин "обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков" и обсудили Украину.

На саммите БРИКС в российской Казани 24 октября вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин встретился с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на рекомендации странам-кандидатам от Евросоюза воздерживаться от таких контактов.

Вулин присутствовал на саммите как представитель президента Александара Вучича, который, несмотря на личное приглашение Путина, отказался ехать в Россию.

Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России из-за ее войны против Украины, хотя она является кандидатом на членство в Евросоюзе.

