Путін заявив Вучичу, що всі цілі спеціальних військових операцій будуть виконані, - Bloomberg

Президент Сербії Александр Вучич під час телефонної розмови з Володимиром Путін порушив тему припинення вогню, але російський диктатор "не був зацікавленим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вучич заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Сербський лідер подзвонив Путіну, щоб повідомити йому, що він не зможе прийняти його запрошення на саміт БРІКС.

"Всі цілі спеціальних військових операцій, як він сказав, будуть виконані", – відповів, за словами Вучича, президент Росії.

Москва повідомляла про переговори двох президентів 20 жовтня. У заяві на сайті Кремля йдеться, що Вучич і Путін "обмінялися привітаннями з нагоди 80-річчя звільнення Белграда від німецько-фашистських загарбників" і обговорили Україну.

На саміті БРІКС у російській Казані 24 жовтня віцепрем’єр-міністр Сербії Александар Вулін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, попри рекомендації країнам-кандидатам від Євросоюзу утримуватися від таких контактів.

Вулін був присутній на саміті як представник президента Александара Вучича, який, попри особисте запрошення Путіна, відмовився їхати до Росії.

Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через її війну проти України, хоча вона є кандидатом на членство в Євросоюзі.

