УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10093 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 890 39

Путін заявив Вучичу, що всі цілі спеціальних військових операцій будуть виконані, - Bloomberg

Александр Вучич

 Президент Сербії Александр Вучич під час телефонної розмови з Володимиром Путін порушив тему припинення вогню, але російський диктатор "не був зацікавленим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вучич заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Сербський лідер подзвонив Путіну, щоб повідомити йому, що він не зможе прийняти його запрошення на саміт БРІКС.

"Всі цілі спеціальних військових операцій, як він сказав, будуть виконані", – відповів, за словами Вучича, президент Росії.

Москва повідомляла про переговори двох президентів 20 жовтня. У заяві на сайті Кремля йдеться, що Вучич і Путін "обмінялися привітаннями з нагоди 80-річчя звільнення Белграда від німецько-фашистських загарбників" і обговорили Україну.

На саміті БРІКС у російській Казані 24 жовтня віцепрем’єр-міністр Сербії Александар Вулін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, попри рекомендації країнам-кандидатам від Євросоюзу утримуватися від таких контактів.

Вулін був присутній на саміті як представник президента Александара Вучича, який, попри особисте запрошення Путіна, відмовився їхати до Росії.

Сербія не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через її війну проти України, хоча вона є кандидатом на членство в Євросоюзі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вучич заявив, що вперше за майже 2,5 року зідзвонився з Путіним: у нас була хороша та довга розмова

Автор: 

путін володимир (24847) Вучич Александр (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
***** в очередной 100500-й раз сказал дурачкам что оно неадекватное и недоговороспособное. Но дурачки продолжают верить в переговоры и благоразумие свихнувшегося Фюрера
показати весь коментар
31.10.2024 07:52 Відповісти
+12
Та звісно ж що будуть виконані... Поки підлеглі ЗЕрмак та Мирський пуйлу допомагають... Чому б Пуйлу зупинятись, ЗЕ лайно успішно передає секретний план знову полагаючись на зброю та допомогу западу, а сам і далі деребанить бабло на гос закупівлях...Та потужно призначає на посади топ корупціонерів та людей Януковоща...
показати весь коментар
31.10.2024 07:57 Відповісти
+10
не розумію як можна говорити зі скаженою тварюкою...країни східної Європи хворі на амнезію... вони забули що з ними робив радянський союз? який хоче реанімувати лисий під@рас..
показати весь коментар
31.10.2024 07:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1 якщо серби з пукіним то який євросоюз 2 мадяри такіж самі хочуть з пукіним і в євросоюзі 3 дурні думкой багатіють
показати весь коментар
31.10.2024 07:44 Відповісти
Им весьма удобно получать деньги из обоих источников. Немецкие деньги из ЕС держат их нищие страны на плаву, а пуйло финансирует лично политиков этих стран, типа Орбана и т.д.. Такие добровольно из ЕС никогда не выйдут.
показати весь коментар
31.10.2024 07:50 Відповісти
Ніщіє страни - це де ви таку інформацію здобули. Бо я оце прочитав, що в Хорватій зробили найшвидший електромобіль. https://focus.ua/uk/auto/567017-prudkishiy-za-formulu-1-horvatskij-elektromobil-stav-najshvidshim-avto-u-sviti-video
показати весь коментар
31.10.2024 08:17 Відповісти
Ви вже Югославію реанімували?
показати весь коментар
31.10.2024 08:22 Відповісти
До чого тут Хорватіі? І Електротягі? Что за бред? Хорватія по ВВП нижче за Португалію. І трохі вишче за росію. Де заможні країни, а де Португези з Хорватами? Розберись спочатку
показати весь коментар
31.10.2024 09:38 Відповісти
Щось це у тебе за дивна мова? Якщо Хорватія бідна країна, то яка Україна? У них мінімалка - 840 Євро. Зрозуміло, що їм далеко до розвинутих європейських країн, тому, що соціалістична Югославія, порівняно недавно розвалилася. Але в бідних країна електроавтомобілі, які б'ють світові рекорди, не роблять.
показати весь коментар
31.10.2024 20:03 Відповісти
Хорвати воювали з Сербією якщо вже хтось забув.
показати весь коментар
31.10.2024 10:18 Відповісти
З 6 листопада наші розпочнуть виконувати. Надіюсь накопили ракет.
показати весь коментар
31.10.2024 07:44 Відповісти
Чому не зараз!?
За день здаємо території 5-10 км, так за тиждень русня вже в Покровську буде.
показати весь коментар
31.10.2024 07:51 Відповісти
Що саме виконувати? Знову надивилися телелохофон?
показати весь коментар
31.10.2024 08:36 Відповісти
не розумію як можна говорити зі скаженою тварюкою...країни східної Європи хворі на амнезію... вони забули що з ними робив радянський союз? який хоче реанімувати лисий під@рас..
показати весь коментар
31.10.2024 07:47 Відповісти
Все просто, бабло!
показати весь коментар
31.10.2024 09:00 Відповісти
Вбивця! - не може зупинитись
показати весь коментар
31.10.2024 07:51 Відповісти
***** в очередной 100500-й раз сказал дурачкам что оно неадекватное и недоговороспособное. Но дурачки продолжают верить в переговоры и благоразумие свихнувшегося Фюрера
показати весь коментар
31.10.2024 07:52 Відповісти
И вообще, как можно Сербию брать в ЕС. Они же мастурбируют на комунистов и потянут Европу в болото как сейчас делает Орбан
показати весь коментар
31.10.2024 07:57 Відповісти
Там ще й болгпри на черзі.
показати весь коментар
31.10.2024 08:01 Відповісти
Не приведи Господи если дадут ***** выиграть ету войну, он на свою сторону переманит половину Европы а оставшихся захватит и потом уничтожит весь мир.
показати весь коментар
31.10.2024 08:14 Відповісти
Именно поетому ***** нужно не только победить его еще и нужно опустить перед всем двором чтобы с ним западло было даже здороваться. Но к сожалению все продолжают ему наоборот сохранять литсо
показати весь коментар
31.10.2024 08:20 Відповісти
Дежа вю
показати весь коментар
31.10.2024 08:25 Відповісти
Він відновить Совок, і схоже, в повному обсязі ( ще пів Європи прихватить), а далі - буде добивати НАТО та ЄС з їх занепокоюваннями. І на передову кине українців, які ще залишаться живі.
показати весь коментар
31.10.2024 11:09 Відповісти
Ні у що вони не вірять, просто тупо заробляють бабло і не для країни, вона їм пофиг, а тупо для себе.
показати весь коментар
31.10.2024 08:00 Відповісти
Та звісно ж що будуть виконані... Поки підлеглі ЗЕрмак та Мирський пуйлу допомагають... Чому б Пуйлу зупинятись, ЗЕ лайно успішно передає секретний план знову полагаючись на зброю та допомогу западу, а сам і далі деребанить бабло на гос закупівлях...Та потужно призначає на посади топ корупціонерів та людей Януковоща...
показати весь коментар
31.10.2024 07:57 Відповісти
****, це не по плану перемоги.
показати весь коментар
31.10.2024 08:02 Відповісти
Чому ?
показати весь коментар
31.10.2024 09:21 Відповісти
А хтось бачив той план? Нам же не сказали чиєї перемоги!
показати весь коментар
31.10.2024 11:07 Відповісти
передайте вучичю що

показати весь коментар
31.10.2024 08:31 Відповісти
Так там вже цілей 100500 штук. Які саме? А ціль одна. ***** має здохнути.
показати весь коментар
31.10.2024 08:39 Відповісти
Я так думаю. Якщо зі мною розмовляють або вітаються, то це означає лише те, що мене бояться або поважають, наступаючи собі на горло. А що ще кацапу потрібно у цьому житті ?
показати весь коментар
31.10.2024 09:13 Відповісти
С помощью ОП.
показати весь коментар
31.10.2024 09:20 Відповісти
Путька уверен в завершении спец операции потому, что его подельники в ОП-е хорошо отрабатывают, сдавая территории нашей страны. Судьба Украины уже решена и мы не чего с этим не поделаем, людей жалко которые погибли и погибнут еще.
показати весь коментар
31.10.2024 09:33 Відповісти
А цілі сво - знищення українців і України, на цій території залишиться тільки мордва,євреї і слуги наріду.
показати весь коментар
31.10.2024 10:16 Відповісти
... і стадо 73%, які у свій час це все наголосували. Какаяразніца!
показати весь коментар
31.10.2024 11:06 Відповісти
Так ці 73% для цього й голосували, а ліниві українці не думали й не проявили активності
показати весь коментар
31.10.2024 13:01 Відповісти
Звісно, припинення вогню ***** не цікавить - він вже йде переможним кроком до своєї програми- мінімум - захоплення Новоросії! От ви б зупинилися на півдорозі від своєї перемоги? 100%, ні!
показати весь коментар
31.10.2024 10:38 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 11:57 Відповісти
***** без війни, як Трамп без президентства, а жити ж хочеться ...
показати весь коментар
31.10.2024 12:02 Відповісти
Війна московії проти України триває вже не одну сотню років. Те, що відбувається зараз лише епізод у цій війні. Чим усе закінчиться залежить переважно від нас самих. Що стосується позиції Заходу, то головний їхній страх: безконтрольне розповзання ядерної зброї вже відбувається стараннями тієї ж московії. "Ніжок Буша" більше не буде і "консервувати" недоімперію ніхто більше не буде. Немає сенсу ...
показати весь коментар
31.10.2024 12:30 Відповісти
👍
показати весь коментар
31.10.2024 14:44 Відповісти
 
 