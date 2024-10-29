РФ не планирует втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на достаточном уровне, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что провел тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, в рамках тренировок будут проходить пуски крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, тренировки проводят "учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков".

Путин отметил, что России "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".

Читайте: Путин не планирует принимать главу МИД КНДР Чхве Сон Хуэй, - Песков

"Подчеркиваю, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - сказал диктатор РФ.

Также Путин сказал, что применение ядерного оружия остается для РФ "крайней мерой" обеспечения безопасности.

Кремлевский лидер добавил, что "ядерная триада остается гарантом суверенитета России", а "ядерное оружие России позволяет поддерживать паритет и баланс сил в мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.