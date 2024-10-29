РУС
Новости
2 189 32

РФ не планирует втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на достаточном уровне, - Путин

Путін провів тренування сил ядерного стримування з пусками ракет

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что провел тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, в рамках тренировок будут проходить пуски крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, тренировки проводят "учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков".

Путин отметил, что России "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".

Читайте: Путин не планирует принимать главу МИД КНДР Чхве Сон Хуэй, - Песков

"Подчеркиваю, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - сказал диктатор РФ.

Также Путин сказал, что применение ядерного оружия остается для РФ "крайней мерой" обеспечения безопасности.

Кремлевский лидер добавил, что "ядерная триада остается гарантом суверенитета России", а "ядерное оружие России позволяет поддерживать паритет и баланс сил в мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

путин владимир (32217) россия (97292) ядерное оружие (1390)
Топ комментарии
+4
Ссиш, *****?
Правильно робиш!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:24 Ответить
+4
На засрашкі масово пи₴дять вершкове масло в магазинах через стрімке здорожчання. Це загрожує "сувєрєнітєту страни" *****?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:30 Ответить
+4
РФ не планирует втягиваться в гонку вооружений Источник:
Потому что не может
показать весь комментарий
29.10.2024 17:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Дійсно, нащо витрачатись на нове, якщо Захід успішно всерається і від іржавого старого? Відправити
показать весь комментарий
29.10.2024 16:20 Ответить
Ну в Україні навіть і такого немає. Навіть ракет просто не дуже багато м'яко кажучи. На Москву вистачило і на декілька запусків С 200 перероблених і все. Далі дрони одні. Навіть Точки У єдине, що якось на ракети було схоже, закінчилися.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:38 Ответить
Україна тут ні до чого зовсім.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:45 Ответить
у вас є доступ до інформації скільки у нас є балістичних та крилатих ракет?

Читаєш таку маячню та прозреваєш, що на Цензорі купа неадекватів присутня.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:02 Ответить
Давно ви бачили відео про ракетні удари українців?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:19 Ответить
по цьому висновки не роблять.
не пишіть дурниць.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:26 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 16:21 Ответить
Ссиш, *****?
Правильно робиш!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:24 Ответить
На засрашкі масово пи₴дять вершкове масло в магазинах через стрімке здорожчання. Це загрожує "сувєрєнітєту страни" *****?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:30 Ответить
Тепер дивіться. На кацапщині середня ціна масла за кг вартує 1056 срублів. Якщо перевести по навіть банківському курсу 1 грн = 2,5 срубля то це буде 422 грн за кіло. А тепер подивіться скільки воно коштує у нас. Так шо у нас ціна така сама. Я ненавиджу кацапів, але люблю правду.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:42 Ответить
Так його крадуть чи ні?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:46 Ответить
У нас не крадуть, тому що ми не кацапи.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:53 Ответить
Мені за них цікаво. Невзоров написав, що красти стали посилено, навіть фотку прикладав. Правда це чи ні, не знаю.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:56 Ответить
Невзорови, Швеці, Фейгени та багато інших це просто зараз повтікали та стали блогерами і на життя заробляють балабольством на Ютюбі. Чим більше вони балаболять тим більше у них підписників і тим дорожче коштує реклама на їх каналах. Вони мають процент з цієї реклами от і весь секрет їхнього балабольства.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:39 Ответить
Тому і питаю - крадуть чи ні?
показать весь комментарий
30.10.2024 09:07 Ответить
******** курс 1гр=25 срубля.

У кого дешевше?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:04 Ответить
Не 25 срублів, а 2,50 срубля за 1 гривню. Ти де живеш, в печері?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:34 Ответить
Дивись, приміром у кацапні 1 грн вартує так як ти сказав 25 срублєй, а кілограм масла коштує 1056 срублєй. Це б на наші гривні масло у кацапів вартувало б 1056 р. : 25 = 42,24 грн.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:14 Ответить
За сто фублей вы на московии доллары не купить. Можно только продать (если вы лох). Реальный курс значительно выше.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:34 Ответить
Так тим більше. Перечитай, я ж казав шо навіть по умовному банківському курсу кацапів 1 грн вартує 2,50 срубей. А якщо, приміром нехай 5 срублєй то масло у кацапів тоді дешевше вартує ніж у нас. Ти логіку розумієш?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:37 Ответить
А де неправда? Я писав про курси валют?
показать весь комментарий
30.10.2024 00:29 Ответить
Почитай вище, ти писав, що 1 грн = 25 кацапсячих срублів
показать весь комментарий
30.10.2024 07:57 Ответить
В тебе явно щось із зором.
показать весь комментарий
30.10.2024 08:19 Ответить
Колиж тебе,хуйла конченого прикопають на скотомогильнику.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:34 Ответить
Та вони там всі за дуже рідкісними виключеннями такі ж самі. І навіть ті виключення інколи про погане США, яке воює руками українців з їх родіной періодично заявляють. Хвора нація і не думає лікуватися. І ніхто її лікувати від манії величі не збирається. Німці он хворіли у 1930-х 1940-х їх підлікували. А росіян ніхто ніколи не лікував від того ж самого.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:41 Ответить
файна новина!

зрозуміло, що дурачок путен, таки, обісрався.

втрачати по 12 000 кацапів кожних десять днів, ясна річ, що обісрався.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:35 Ответить
Ну що ж... Готуємо попкорн... Тренувальний старт "Сармата" ми вже бачили...
показать весь комментарий
29.10.2024 16:50 Ответить
Та не зможеш просто!
Ресурсів на московії - хоч греблю гати: на 10 гонок озброєнь вистачить (грошей трохи менше). А от технологій, кваліфікованих інженерів та техніків, науковців та розробників - кіт наплакав.
Скільки разів воно вже обсир@лось зі своїми "аналагавнєтамі"? А розроблялись вони та виготовлялись коли ше люди не повтікали з країни, робітників не перемололи на фарш в Україні, "корисні санкції" не допомагали "розвиватись" економіці московії...

Але Україні від того не легше - навіть старе стріляє і вбиває/руйнує.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:54 Ответить
Фонтан лайна запрацював у Москві: епічне відео підірвало соцмережі

https://newsyou.info/2024/10/fontan-lajna-zapracyuvav-u-moskvi-epichne-video-pidirvalo-socmerezhi

яке озброєння, яка 2-а армія?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:07 Ответить
РФ не планирует втягиваться в гонку вооружений Источник:
Потому что не может
показать весь комментарий
29.10.2024 17:13 Ответить
Так і є.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:27 Ответить
 
 