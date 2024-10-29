РФ не планирует втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на достаточном уровне, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что провел тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, в рамках тренировок будут проходить пуски крылатых и баллистических ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам главы Кремля, тренировки проводят "учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков".
Путин отметил, что России "важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы".
"Подчеркиваю, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - сказал диктатор РФ.
Также Путин сказал, что применение ядерного оружия остается для РФ "крайней мерой" обеспечения безопасности.
Кремлевский лидер добавил, что "ядерная триада остается гарантом суверенитета России", а "ядерное оружие России позволяет поддерживать паритет и баланс сил в мире".
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Читаєш таку маячню та прозреваєш, що на Цензорі купа неадекватів присутня.
не пишіть дурниць.
Правильно робиш!
У кого дешевше?
зрозуміло, що дурачок путен, таки, обісрався.
втрачати по 12 000 кацапів кожних десять днів, ясна річ, що обісрався.
Ресурсів на московії - хоч греблю гати: на 10 гонок озброєнь вистачить (грошей трохи менше). А от технологій, кваліфікованих інженерів та техніків, науковців та розробників - кіт наплакав.
Скільки разів воно вже обсир@лось зі своїми "аналагавнєтамі"? А розроблялись вони та виготовлялись коли ше люди не повтікали з країни, робітників не перемололи на фарш в Україні, "корисні санкції" не допомагали "розвиватись" економіці московії...
Але Україні від того не легше - навіть старе стріляє і вбиває/руйнує.
https://newsyou.info/2024/10/fontan-lajna-zapracyuvav-u-moskvi-epichne-video-pidirvalo-socmerezhi
яке озброєння, яка 2-а армія?
Потому что не может