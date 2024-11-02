Бойовий модуль "Таврія" допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія".

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що таке бойовий модуль "Таврія"

Це дистанційно керована турель, обладнана двома кулеметами, один з яких – великокаліберний. Модуль може встановлюватися на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Зазначається, що турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Може працювати як вдень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До підрозділів Сил оборони допущено безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", - Міноборони. ФОТО

У разі встановлення на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою.