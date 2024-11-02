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Бойовий модуль "Таврія" допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія".

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що таке бойовий модуль "Таврія"

Це дистанційно керована турель, обладнана двома кулеметами, один з яких – великокаліберний. Модуль може встановлюватися на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Бойовий модуль "Таврія"

Зазначається, що турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Може працювати як вдень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

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У разі встановлення на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою.

Автор: 

Міноборони (7513) техніка (1869)


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Топ коментарі
+3
Все можна якщо володієш тими технологіями.А це повний цикл виробництва.А в нас його немає.Все йде на закупівлю.Ось ця турель можливо будемо сподіватись вже має повний цикл виробництва свого.І тут питання маштабів цього циклу і кількість виробленого.В нас багато в ВПК розробок і досягнень ШТУЧНИХ !А штучне виробництво ніяк не впливає на дії армії і її розвиток.Ми відверто просрали момент розвитку і втілення багатьохї позицій і зараз маємо катастрофічні наслідки.
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02.11.2024 13:18 Відповісти
+2
Просто одна річ.
Оце Х.... велике міністерство, пишуть, ДО ЦИХ ПІР бл., не спромоглось висрати стандарт боєзаряду для дронів.
тобто.
На "рахунку" цієї Х.(Хитромудопроєктопрокраданнявипрошуваннябрехнеюбабла)
багато життів людей, котрі , не в обіду, "клепають" хоч щось шоб защищатись, і захищати саму можливість існування цього Х......, ну, міністерства?
дуже дивно, я думаю, як би думав наприклад міністр оборони напр. Нідерландів, дуже дивно бути винним в смертях стількох людей, просто тому шо ти не видав висер про - Атнінє тут у нас - такой-та *********, раз-два!
Так Умьортвому, у якого бізнес і виродки в Флориді, шо, ніхто не може - ГАВ - кнути?
Чи це якась йо.твою мать гекатомба??? чи може брешуть і ********* розпроблено(опечатка, але ок) і він є?
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02.11.2024 13:10 Відповісти
+2
Він завжди такий весь на емоціях я так розумію.
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02.11.2024 13:15 Відповісти
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Просто одна річ.
Оце Х.... велике міністерство, пишуть, ДО ЦИХ ПІР бл., не спромоглось висрати стандарт боєзаряду для дронів.
тобто.
На "рахунку" цієї Х.(Хитромудопроєктопрокраданнявипрошуваннябрехнеюбабла)
багато життів людей, котрі , не в обіду, "клепають" хоч щось шоб защищатись, і захищати саму можливість існування цього Х......, ну, міністерства?
дуже дивно, я думаю, як би думав наприклад міністр оборони напр. Нідерландів, дуже дивно бути винним в смертях стількох людей, просто тому шо ти не видав висер про - Атнінє тут у нас - такой-та *********, раз-два!
Так Умьортвому, у якого бізнес і виродки в Флориді, шо, ніхто не може - ГАВ - кнути?
Чи це якась йо.твою мать гекатомба??? чи може брешуть і ********* розпроблено(опечатка, але ок) і він є?
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02.11.2024 13:10 Відповісти
Все просто. В Кварталі-95 нема спеціалістів по стандартах боєзарядів для дронів.
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02.11.2024 15:20 Відповісти
А облаштовувати танки чи бронетранспорт дистанційним управлінням можна? Машини підтримки піхоти я маю на увазі. Неважливо чим вони обладнані чи гарматою зі снарядами великого калібру чи автоматичними гарматами 20-40 мм, чи великокаліберними кулеметами...
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02.11.2024 13:12 Відповісти
Все можна якщо володієш тими технологіями.А це повний цикл виробництва.А в нас його немає.Все йде на закупівлю.Ось ця турель можливо будемо сподіватись вже має повний цикл виробництва свого.І тут питання маштабів цього циклу і кількість виробленого.В нас багато в ВПК розробок і досягнень ШТУЧНИХ !А штучне виробництво ніяк не впливає на дії армії і її розвиток.Ми відверто просрали момент розвитку і втілення багатьохї позицій і зараз маємо катастрофічні наслідки.
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02.11.2024 13:18 Відповісти
Я знаю. В Україні багато дуже гарних розробок на рівні прототипів, але є скажемо так певна слабкість у їх серійному виробництві.
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02.11.2024 13:20 Відповісти
Саме так.Це наша величезна проблема.Якби навіть 30% тих розробок що є втілити в серійу маштабку це дало б велику допомогу військам.Час і знову час якого в нас не було а тепер взагалі не те що немає, а вже давно пішов.
І як скласти тепер весь цей пазл ніхто не знає..
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02.11.2024 13:27 Відповісти
Автоматичні турелі ще на дах т64 при СРСР робили. Що цікаво, що росіяни на своїх т 72 заставляли командира виконуватися з люку щоб стріляти з великокаліберного кулемету і автоматичну турель набагато пізніше впровадили.
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02.11.2024 13:23 Відповісти
Нельзя пока что. До звездных войн нам еще далеко. Да и врядли такое будет в обозримом будущем.
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02.11.2024 13:53 Відповісти
Юра, ти курнув?
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02.11.2024 13:13 Відповісти
Він завжди такий весь на емоціях я так розумію.
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02.11.2024 13:15 Відповісти
І скільки їх є, буде вже? Чи це як і ''паляницяї' -раз розказали і тиша?
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02.11.2024 13:28 Відповісти
 
 