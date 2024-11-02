Бойовий модуль "Таврія" допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль "Таврія".
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що таке бойовий модуль "Таврія"
Це дистанційно керована турель, обладнана двома кулеметами, один з яких – великокаліберний. Модуль може встановлюватися на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.
Зазначається, що турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Може працювати як вдень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.
У разі встановлення на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою.
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Оце Х.... велике міністерство, пишуть, ДО ЦИХ ПІР бл., не спромоглось висрати стандарт боєзаряду для дронів.
тобто.
На "рахунку" цієї Х.(Хитромудопроєктопрокраданнявипрошуваннябрехнеюбабла)
багато життів людей, котрі , не в обіду, "клепають" хоч щось шоб защищатись, і захищати саму можливість існування цього Х......, ну, міністерства?
дуже дивно, я думаю, як би думав наприклад міністр оборони напр. Нідерландів, дуже дивно бути винним в смертях стількох людей, просто тому шо ти не видав висер про - Атнінє тут у нас - такой-та *********, раз-два!
Так Умьортвому, у якого бізнес і виродки в Флориді, шо, ніхто не може - ГАВ - кнути?
Чи це якась йо.твою мать гекатомба??? чи може брешуть і ********* розпроблено(опечатка, але ок) і він є?
І як скласти тепер весь цей пазл ніхто не знає..