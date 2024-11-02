Боевой модуль "Таврия" допущен к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия".
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что такое боевой модуль "Таврия"
Это дистанционно управляемая турель, оборудованная двумя пулеметами, один из которых - крупнокалиберный. Модуль может устанавливаться на боевые бронированные машины или же служить для оснащения наземных роботизированных платформ.
Отмечается, что турель с пулеметами с помощью системы управления захватывает и сопровождает цели, может вести прицельный огонь по движущимся объектам. Может работать как днем, так и ночью. Весь модуль защищен бронезащитой, которая способна выдерживать попадание пуль из стрелкового оружия и защищать от обломков.
При установке на бронетехнике пульт управления боевым модулем и монитор оператора расположены внутри боевой бронированной машины. Это обеспечивает дополнительную защиту военнослужащего-оператора модуля в бою.
