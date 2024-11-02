РУС
6 981 11

Боевой модуль "Таврия" допущен к эксплуатации в войсках, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что такое боевой модуль "Таврия"

Это дистанционно управляемая турель, оборудованная двумя пулеметами, один из которых - крупнокалиберный. Модуль может устанавливаться на боевые бронированные машины или же служить для оснащения наземных роботизированных платформ.

Бойовий модуль "Таврія"

Отмечается, что турель с пулеметами с помощью системы управления захватывает и сопровождает цели, может вести прицельный огонь по движущимся объектам. Может работать как днем, так и ночью. Весь модуль защищен бронезащитой, которая способна выдерживать попадание пуль из стрелкового оружия и защищать от обломков.

К подразделениям Сил обороны допущен беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", - Минобороны. ФОТО

При установке на бронетехнике пульт управления боевым модулем и монитор оператора расположены внутри боевой бронированной машины. Это обеспечивает дополнительную защиту военнослужащего-оператора модуля в бою.

Просто одна річ.
Оце Х.... велике міністерство, пишуть, ДО ЦИХ ПІР бл., не спромоглось висрати стандарт боєзаряду для дронів.
тобто.
На "рахунку" цієї Х.(Хитромудопроєктопрокраданнявипрошуваннябрехнеюбабла)
багато життів людей, котрі , не в обіду, "клепають" хоч щось шоб защищатись, і захищати саму можливість існування цього Х......, ну, міністерства?
дуже дивно, я думаю, як би думав наприклад міністр оборони напр. Нідерландів, дуже дивно бути винним в смертях стількох людей, просто тому шо ти не видав висер про - Атнінє тут у нас - такой-та *********, раз-два!
Так Умьортвому, у якого бізнес і виродки в Флориді, шо, ніхто не може - ГАВ - кнути?
Чи це якась йо.твою мать гекатомба??? чи може брешуть і ********* розпроблено(опечатка, але ок) і він є?
показать весь комментарий
02.11.2024 13:10 Ответить
Все просто. В Кварталі-95 нема спеціалістів по стандартах боєзарядів для дронів.
показать весь комментарий
02.11.2024 15:20 Ответить
А облаштовувати танки чи бронетранспорт дистанційним управлінням можна? Машини підтримки піхоти я маю на увазі. Неважливо чим вони обладнані чи гарматою зі снарядами великого калібру чи автоматичними гарматами 20-40 мм, чи великокаліберними кулеметами...
показать весь комментарий
02.11.2024 13:12 Ответить
Все можна якщо володієш тими технологіями.А це повний цикл виробництва.А в нас його немає.Все йде на закупівлю.Ось ця турель можливо будемо сподіватись вже має повний цикл виробництва свого.І тут питання маштабів цього циклу і кількість виробленого.В нас багато в ВПК розробок і досягнень ШТУЧНИХ !А штучне виробництво ніяк не впливає на дії армії і її розвиток.Ми відверто просрали момент розвитку і втілення багатьохї позицій і зараз маємо катастрофічні наслідки.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:18 Ответить
Я знаю. В Україні багато дуже гарних розробок на рівні прототипів, але є скажемо так певна слабкість у їх серійному виробництві.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:20 Ответить
Саме так.Це наша величезна проблема.Якби навіть 30% тих розробок що є втілити в серійу маштабку це дало б велику допомогу військам.Час і знову час якого в нас не було а тепер взагалі не те що немає, а вже давно пішов.
І як скласти тепер весь цей пазл ніхто не знає..
показать весь комментарий
02.11.2024 13:27 Ответить
Автоматичні турелі ще на дах т64 при СРСР робили. Що цікаво, що росіяни на своїх т 72 заставляли командира виконуватися з люку щоб стріляти з великокаліберного кулемету і автоматичну турель набагато пізніше впровадили.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:23 Ответить
Нельзя пока что. До звездных войн нам еще далеко. Да и врядли такое будет в обозримом будущем.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:53 Ответить
Юра, ти курнув?
показать весь комментарий
02.11.2024 13:13 Ответить
Він завжди такий весь на емоціях я так розумію.
показать весь комментарий
02.11.2024 13:15 Ответить
І скільки їх є, буде вже? Чи це як і ''паляницяї' -раз розказали і тиша?
показать весь комментарий
02.11.2024 13:28 Ответить
 
 