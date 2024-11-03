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Посольство Фінляндії в Москві обмалювали фарбою та закидали яйцями. Гельсінкі направило Росії ноту. ФОТО

У п’ятницю, 1 листопада, посольство Фінляндії в Москві зазнало акту вандалізму: невідомі забруднили фарбою паркан та закидали яйцями дипустанову. Фінляндія направила ноту РФ у зв'язку з актом вандалізму.

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіла посол Фінляндії в Росії Мар’я Ліївала, на паркані було написано шведською мовою "Аландські острови наші". На паркан та через нього також було кинуто яйця. Дипломатка каже, що поліція затримала п’ятьох осіб, які вчинили цей акт.

Посольство Фінляндії в Москві обмалювали фарбою та закидали яйцями

Зазначається, що Фінляндія направила Москві ноту, в якій нагадала про обов'язок РФ забезпечувати безпеку посольства та його співробітників.

Як пояснила Ліївала, в таких випадках звично відправляти ноту з відповідним запитом, заяву в поліцію не подавали.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії назвали інцидент неприємним, додавши, що ставляться до цього серйозно.

Читайте також: Посольство Литви у Москві облили червоною фарбою: МЗС країни вручило ноту протесту дипломату РФ

Автор: 

посольство (950) росія (66417) Фінляндія (1339) вандалізм (434)


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Топ коментарі
+22
Як же мені хочеться, щоб старий анекдот став дійсністю:
Спіймали Золоту рибку московит та українець. Рибка й каже:
- Відпустіть! Виконаю три ваші бажання!
Ну московит відразу, як "старший брат", два забрав собі і каже:
- Зроби так, щоб усі московити і усі, хто любить та хвалить московію, були на її теренах!
- Зроблено! - каже рибка.
- Обнеси усю московію з усіма московитами та тими, хто нас любить, парканом заввишки 100 метрів, щоб усілякі хохли сюди не лізли!
- Зроблено! - каже рибка.
Українець посидів трохи, дістав люльку й каже:
- Точно всі московити та їх друзі вже на московії?
- Так. - відповідає рибка.
- А точно навколо всієї московії стометровий паркан?
- Так. - відповідає рибка.
Українець розпалив люльку, смачно затягнувся та й каже:
- Ну тоді залий все те бетоном по саму верхівку паркану!
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03.11.2024 21:42 Відповісти
+16
Забирайте своїх людей з того нужника, і розривайте з мордором будь-які стосунки.
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03.11.2024 21:29 Відповісти
+13
Це і є вся культура кацапів, недарма її називають імперія зла ,окрім біди ці варвари нічого не можуть ,нагадаю що сталінський ссср в 1940 році намагався "асвабадить" Фінляндію але получили по зубах.
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03.11.2024 21:35 Відповісти
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Забирайте своїх людей з того нужника, і розривайте з мордором будь-які стосунки.
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03.11.2024 21:29 Відповісти
Це і є вся культура кацапів, недарма її називають імперія зла ,окрім біди ці варвари нічого не можуть ,нагадаю що сталінський ссср в 1940 році намагався "асвабадить" Фінляндію але получили по зубах.
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03.11.2024 21:35 Відповісти
хомо-сапієнс - від природи - тварина
людиною її роблять ціленаправлені норми суспільства по зменшенню тваринної агресії
або навпаки - ціленаправлені норми суспільства розвивають її тваринні інстинкти на максимум
На кацапах - не виховують людей - а лише вдосконалюють тварині інстинкти в кацапоїдів-звичайних.
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03.11.2024 21:41 Відповісти
Як же мені хочеться, щоб старий анекдот став дійсністю:
Спіймали Золоту рибку московит та українець. Рибка й каже:
- Відпустіть! Виконаю три ваші бажання!
Ну московит відразу, як "старший брат", два забрав собі і каже:
- Зроби так, щоб усі московити і усі, хто любить та хвалить московію, були на її теренах!
- Зроблено! - каже рибка.
- Обнеси усю московію з усіма московитами та тими, хто нас любить, парканом заввишки 100 метрів, щоб усілякі хохли сюди не лізли!
- Зроблено! - каже рибка.
Українець посидів трохи, дістав люльку й каже:
- Точно всі московити та їх друзі вже на московії?
- Так. - відповідає рибка.
- А точно навколо всієї московії стометровий паркан?
- Так. - відповідає рибка.
Українець розпалив люльку, смачно затягнувся та й каже:
- Ну тоді залий все те бетоном по саму верхівку паркану!
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03.11.2024 21:42 Відповісти
Похвально, що золота рибка принципово розмовлє українською, раз москаль теж заговорив українською.
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03.11.2024 21:49 Відповісти
Коли мудрець показує на небо дурень дивіться на палець.
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03.11.2024 22:19 Відповісти
дивиться...
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03.11.2024 22:31 Відповісти
Напис на паркані шведською мовою "Åland är vårt" означає "Аландські острови - наші" (щось таке, як "Крим наш"). Там населення на 9/10 шведськомовне. Схоже на москалячу провокацію, бо самі шведи на ті острови (по їх утраті 1809 р.) не зазіхають нітрохи.
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03.11.2024 21:55 Відповісти
Явно було завдання від спецслужб таке зробити. Прості ******** до такого б не додумалися.
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03.11.2024 21:58 Відповісти
Вони і не знають де ті острови…
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03.11.2024 22:06 Відповісти
Треба було таймирнаш нашкрябати на паркані і все було б ясно!
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03.11.2024 22:53 Відповісти
Яку ноту, їх 7 ?!
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03.11.2024 21:56 Відповісти
Згадую відео як якийсь молодий і наївний англомовний ютубер приїхав у Москву і йде з камерою у лице розповідає англійською як він попав у місто своєї мрії, як йому все подобається...

І тут його бють по голові місцеві і говорять ''по русскі говорі с..а''. І він йде далі і не розуміє чого його по голові вдарили.

Бажаю всім путінферштеєрам такого. І щоб зрозуміли тільки за що їх луплять їх любимі русскіє.
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03.11.2024 22:05 Відповісти
Пусть развлекаются. Это только на руку Украине.
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04.11.2024 02:16 Відповісти
Вершкове масло людожери вже імпортують із ОАЄ. А тут яєць не пожалкували? По-багатому ! Людожери. Нагадують мені акулу зі вспоротим брюхо, яка жере свої випавші нутрощі
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05.11.2024 08:22 Відповісти
ви трошки не дочитали новину про масло. насправді воно українське (рекламувати не буду ТМ)
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05.11.2024 14:48 Відповісти
 
 