Посольство Фінляндії в Москві обмалювали фарбою та закидали яйцями. Гельсінкі направило Росії ноту. ФОТО

У п’ятницю, 1 листопада, посольство Фінляндії в Москві зазнало акту вандалізму: невідомі забруднили фарбою паркан та закидали яйцями дипустанову. Фінляндія направила ноту РФ у зв'язку з актом вандалізму.

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіла посол Фінляндії в Росії Мар’я Ліївала, на паркані було написано шведською мовою "Аландські острови наші". На паркан та через нього також було кинуто яйця. Дипломатка каже, що поліція затримала п’ятьох осіб, які вчинили цей акт.

Зазначається, що Фінляндія направила Москві ноту, в якій нагадала про обов'язок РФ забезпечувати безпеку посольства та його співробітників.

Як пояснила Ліївала, в таких випадках звично відправляти ноту з відповідним запитом, заяву в поліцію не подавали.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії назвали інцидент неприємним, додавши, що ставляться до цього серйозно.

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