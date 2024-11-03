Посольство Фінляндії в Москві обмалювали фарбою та закидали яйцями. Гельсінкі направило Росії ноту. ФОТО
У п’ятницю, 1 листопада, посольство Фінляндії в Москві зазнало акту вандалізму: невідомі забруднили фарбою паркан та закидали яйцями дипустанову. Фінляндія направила ноту РФ у зв'язку з актом вандалізму.
Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіла посол Фінляндії в Росії Мар’я Ліївала, на паркані було написано шведською мовою "Аландські острови наші". На паркан та через нього також було кинуто яйця. Дипломатка каже, що поліція затримала п’ятьох осіб, які вчинили цей акт.
Зазначається, що Фінляндія направила Москві ноту, в якій нагадала про обов'язок РФ забезпечувати безпеку посольства та його співробітників.
Як пояснила Ліївала, в таких випадках звично відправляти ноту з відповідним запитом, заяву в поліцію не подавали.
У Міністерстві закордонних справ Фінляндії назвали інцидент неприємним, додавши, що ставляться до цього серйозно.
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людиною її роблять ціленаправлені норми суспільства по зменшенню тваринної агресії
або навпаки - ціленаправлені норми суспільства розвивають її тваринні інстинкти на максимум
На кацапах - не виховують людей - а лише вдосконалюють тварині інстинкти в кацапоїдів-звичайних.
Спіймали Золоту рибку московит та українець. Рибка й каже:
- Відпустіть! Виконаю три ваші бажання!
Ну московит відразу, як "старший брат", два забрав собі і каже:
- Зроби так, щоб усі московити і усі, хто любить та хвалить московію, були на її теренах!
- Зроблено! - каже рибка.
- Обнеси усю московію з усіма московитами та тими, хто нас любить, парканом заввишки 100 метрів, щоб усілякі хохли сюди не лізли!
- Зроблено! - каже рибка.
Українець посидів трохи, дістав люльку й каже:
- Точно всі московити та їх друзі вже на московії?
- Так. - відповідає рибка.
- А точно навколо всієї московії стометровий паркан?
- Так. - відповідає рибка.
Українець розпалив люльку, смачно затягнувся та й каже:
- Ну тоді залий все те бетоном по саму верхівку паркану!
І тут його бють по голові місцеві і говорять ''по русскі говорі с..а''. І він йде далі і не розуміє чого його по голові вдарили.
Бажаю всім путінферштеєрам такого. І щоб зрозуміли тільки за що їх луплять їх любимі русскіє.