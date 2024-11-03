Посольство Финляндии в Москве обрисовали краской и забросали яйцами. Хельсинки направили России ноту. ФОТО
В пятницу, 1 ноября, посольство Финляндии в Москве подверглось акту вандализма: неизвестные испачкали краской забор и забросали яйцами дипучреждение. Финляндия направила ноту РФ в связи с актом вандализма.
Об этом пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказала посол Финляндии в России Марья Лиивала, на заборе было написано на шведском языке - "Аландские острова наши". На забор и через него также были брошены яйца. Дипломат говорит, что полиция задержала пятерых человек, совершивших этот акт.
Отмечается, что Финляндия направила Москве ноту, в которой напомнила об обязанности РФ обеспечивать безопасность посольства и его сотрудников.
Как сказала Лиивала, в таких случаях обычно отправляют ноту с соответствующим запросом, заявление в полицию не подавали.
В Министерстве иностранных дел Финляндии назвали инцидент неприятным, добавив, что относятся к этому серьезно.
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людиною її роблять ціленаправлені норми суспільства по зменшенню тваринної агресії
або навпаки - ціленаправлені норми суспільства розвивають її тваринні інстинкти на максимум
На кацапах - не виховують людей - а лише вдосконалюють тварині інстинкти в кацапоїдів-звичайних.
Спіймали Золоту рибку московит та українець. Рибка й каже:
- Відпустіть! Виконаю три ваші бажання!
Ну московит відразу, як "старший брат", два забрав собі і каже:
- Зроби так, щоб усі московити і усі, хто любить та хвалить московію, були на її теренах!
- Зроблено! - каже рибка.
- Обнеси усю московію з усіма московитами та тими, хто нас любить, парканом заввишки 100 метрів, щоб усілякі хохли сюди не лізли!
- Зроблено! - каже рибка.
Українець посидів трохи, дістав люльку й каже:
- Точно всі московити та їх друзі вже на московії?
- Так. - відповідає рибка.
- А точно навколо всієї московії стометровий паркан?
- Так. - відповідає рибка.
Українець розпалив люльку, смачно затягнувся та й каже:
- Ну тоді залий все те бетоном по саму верхівку паркану!
І тут його бють по голові місцеві і говорять ''по русскі говорі с..а''. І він йде далі і не розуміє чого його по голові вдарили.
Бажаю всім путінферштеєрам такого. І щоб зрозуміли тільки за що їх луплять їх любимі русскіє.