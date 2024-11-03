Посольство Финляндии в Москве обрисовали краской и забросали яйцами. Хельсинки направили России ноту. ФОТО

В пятницу, 1 ноября, посольство Финляндии в Москве подверглось акту вандализма: неизвестные испачкали краской забор и забросали яйцами дипучреждение. Финляндия направила ноту РФ в связи с актом вандализма.

Об этом пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала посол Финляндии в России Марья Лиивала, на заборе было написано на шведском языке - "Аландские острова наши". На забор и через него также были брошены яйца. Дипломат говорит, что полиция задержала пятерых человек, совершивших этот акт.

Отмечается, что Финляндия направила Москве ноту, в которой напомнила об обязанности РФ обеспечивать безопасность посольства и его сотрудников.

Как сказала Лиивала, в таких случаях обычно отправляют ноту с соответствующим запросом, заявление в полицию не подавали.

В Министерстве иностранных дел Финляндии назвали инцидент неприятным, добавив, что относятся к этому серьезно.

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