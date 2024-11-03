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Посольство Финляндии в Москве обрисовали краской и забросали яйцами. Хельсинки направили России ноту. ФОТО

В пятницу, 1 ноября, посольство Финляндии в Москве подверглось акту вандализма: неизвестные испачкали краской забор и забросали яйцами дипучреждение. Финляндия направила ноту РФ в связи с актом вандализма.

Об этом пишет Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала посол Финляндии в России Марья Лиивала, на заборе было написано на шведском языке - "Аландские острова наши". На забор и через него также были брошены яйца. Дипломат говорит, что полиция задержала пятерых человек, совершивших этот акт.

Посольство Фінляндії в Москві обмалювали фарбою та закидали яйцями

Отмечается, что Финляндия направила Москве ноту, в которой напомнила об обязанности РФ обеспечивать безопасность посольства и его сотрудников.

Как сказала Лиивала, в таких случаях обычно отправляют ноту с соответствующим запросом, заявление в полицию не подавали.

В Министерстве иностранных дел Финляндии назвали инцидент неприятным, добавив, что относятся к этому серьезно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Литвы в Москве облили красной краской: МИД страны вручил ноту протеста дипломату РФ

Автор: 

посольство (1087) россия (96413) Финляндия (991) вандализм (608)


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Топ комментарии
+22
Як же мені хочеться, щоб старий анекдот став дійсністю:
Спіймали Золоту рибку московит та українець. Рибка й каже:
- Відпустіть! Виконаю три ваші бажання!
Ну московит відразу, як "старший брат", два забрав собі і каже:
- Зроби так, щоб усі московити і усі, хто любить та хвалить московію, були на її теренах!
- Зроблено! - каже рибка.
- Обнеси усю московію з усіма московитами та тими, хто нас любить, парканом заввишки 100 метрів, щоб усілякі хохли сюди не лізли!
- Зроблено! - каже рибка.
Українець посидів трохи, дістав люльку й каже:
- Точно всі московити та їх друзі вже на московії?
- Так. - відповідає рибка.
- А точно навколо всієї московії стометровий паркан?
- Так. - відповідає рибка.
Українець розпалив люльку, смачно затягнувся та й каже:
- Ну тоді залий все те бетоном по саму верхівку паркану!
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03.11.2024 21:42 Ответить
+16
Забирайте своїх людей з того нужника, і розривайте з мордором будь-які стосунки.
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03.11.2024 21:29 Ответить
+13
Це і є вся культура кацапів, недарма її називають імперія зла ,окрім біди ці варвари нічого не можуть ,нагадаю що сталінський ссср в 1940 році намагався "асвабадить" Фінляндію але получили по зубах.
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03.11.2024 21:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Забирайте своїх людей з того нужника, і розривайте з мордором будь-які стосунки.
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03.11.2024 21:29 Ответить
Це і є вся культура кацапів, недарма її називають імперія зла ,окрім біди ці варвари нічого не можуть ,нагадаю що сталінський ссср в 1940 році намагався "асвабадить" Фінляндію але получили по зубах.
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03.11.2024 21:35 Ответить
хомо-сапієнс - від природи - тварина
людиною її роблять ціленаправлені норми суспільства по зменшенню тваринної агресії
або навпаки - ціленаправлені норми суспільства розвивають її тваринні інстинкти на максимум
На кацапах - не виховують людей - а лише вдосконалюють тварині інстинкти в кацапоїдів-звичайних.
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03.11.2024 21:41 Ответить
Як же мені хочеться, щоб старий анекдот став дійсністю:
Спіймали Золоту рибку московит та українець. Рибка й каже:
- Відпустіть! Виконаю три ваші бажання!
Ну московит відразу, як "старший брат", два забрав собі і каже:
- Зроби так, щоб усі московити і усі, хто любить та хвалить московію, були на її теренах!
- Зроблено! - каже рибка.
- Обнеси усю московію з усіма московитами та тими, хто нас любить, парканом заввишки 100 метрів, щоб усілякі хохли сюди не лізли!
- Зроблено! - каже рибка.
Українець посидів трохи, дістав люльку й каже:
- Точно всі московити та їх друзі вже на московії?
- Так. - відповідає рибка.
- А точно навколо всієї московії стометровий паркан?
- Так. - відповідає рибка.
Українець розпалив люльку, смачно затягнувся та й каже:
- Ну тоді залий все те бетоном по саму верхівку паркану!
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03.11.2024 21:42 Ответить
Похвально, що золота рибка принципово розмовлє українською, раз москаль теж заговорив українською.
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03.11.2024 21:49 Ответить
Коли мудрець показує на небо дурень дивіться на палець.
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03.11.2024 22:19 Ответить
дивиться...
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03.11.2024 22:31 Ответить
Напис на паркані шведською мовою "Åland är vårt" означає "Аландські острови - наші" (щось таке, як "Крим наш"). Там населення на 9/10 шведськомовне. Схоже на москалячу провокацію, бо самі шведи на ті острови (по їх утраті 1809 р.) не зазіхають нітрохи.
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03.11.2024 21:55 Ответить
Явно було завдання від спецслужб таке зробити. Прості ******** до такого б не додумалися.
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03.11.2024 21:58 Ответить
Вони і не знають де ті острови…
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03.11.2024 22:06 Ответить
Треба було таймирнаш нашкрябати на паркані і все було б ясно!
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03.11.2024 22:53 Ответить
Яку ноту, їх 7 ?!
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03.11.2024 21:56 Ответить
Згадую відео як якийсь молодий і наївний англомовний ютубер приїхав у Москву і йде з камерою у лице розповідає англійською як він попав у місто своєї мрії, як йому все подобається...

І тут його бють по голові місцеві і говорять ''по русскі говорі с..а''. І він йде далі і не розуміє чого його по голові вдарили.

Бажаю всім путінферштеєрам такого. І щоб зрозуміли тільки за що їх луплять їх любимі русскіє.
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03.11.2024 22:05 Ответить
Пусть развлекаются. Это только на руку Украине.
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04.11.2024 02:16 Ответить
Вершкове масло людожери вже імпортують із ОАЄ. А тут яєць не пожалкували? По-багатому ! Людожери. Нагадують мені акулу зі вспоротим брюхо, яка жере свої випавші нутрощі
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05.11.2024 08:22 Ответить
ви трошки не дочитали новину про масло. насправді воно українське (рекламувати не буду ТМ)
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05.11.2024 14:48 Ответить
 
 