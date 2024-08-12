Посольство Литвы в Москве облили красной краской: МИД страны вручил ноту протеста дипломату РФ
Российского дипломата вызвали в МИД Литвы после того, как четверо человек в масках облили посольство страны в Москве красной краской.
Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в понедельник российские государственные СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что посольство Литвы в России облили красной краской. Министерство иностранных дел Литвы подтвердило эту информацию.
"Сегодня утром четыре человека в масках обмазали вход в посольство Литвы в Москве красной краской. Министерство иностранных дел Литовской Республики вызвало представителя России и вручило ему ноту протеста", - говорится в комментарии МИД.
Ноту вручили советнику посольства Андрею Гасюку.
По данным МИД, "сотрудники полиции Российской Федерации, которые обеспечивали внешнюю охрану посольства, не отреагировали на нападение, а вызванная полиция прибыла позже, чем через полчаса".
В ноте Литва требует от РФ соблюдать свои международные обязательства, принять все меры для обеспечения целостности имущества и помещений посольства, расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности.
В ведомстве также просят предоставить объяснения, почему лица, которые обеспечивали охрану, не отреагировали на нападение и каким образом "будет обеспечено недопущение повторения подобных нападений и небрежной работы сотрудников охраны посольства в будущем.
Издание отмечает, что также повреждена вывеска посольства Литвы, на которой остались красные отпечатки ладоней.
По сообщению российского государственного информационного агентства, возле посольства дежурят сотрудники полиции.
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свинособаки дикунські.
Мати Божа, свята міліція, ви люди добрі бачили, що б вовк траву їв?