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Посольство Литвы в Москве облили красной краской: МИД страны вручил ноту протеста дипломату РФ

Посольство Литви у Москві облили червоною фарбою

Российского дипломата вызвали в МИД Литвы после того, как четверо человек в масках облили посольство страны в Москве красной краской.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в понедельник российские государственные СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что посольство Литвы в России облили красной краской. Министерство иностранных дел Литвы подтвердило эту информацию.

"Сегодня утром четыре человека в масках обмазали вход в посольство Литвы в Москве красной краской. Министерство иностранных дел Литовской Республики вызвало представителя России и вручило ему ноту протеста", - говорится в комментарии МИД.

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Ноту вручили советнику посольства Андрею Гасюку.

По данным МИД, "сотрудники полиции Российской Федерации, которые обеспечивали внешнюю охрану посольства, не отреагировали на нападение, а вызванная полиция прибыла позже, чем через полчаса".

В ноте Литва требует от РФ соблюдать свои международные обязательства, принять все меры для обеспечения целостности имущества и помещений посольства, расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности.

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В ведомстве также просят предоставить объяснения, почему лица, которые обеспечивали охрану, не отреагировали на нападение и каким образом "будет обеспечено недопущение повторения подобных нападений и небрежной работы сотрудников охраны посольства в будущем.

Издание отмечает, что также повреждена вывеска посольства Литвы, на которой остались красные отпечатки ладоней.

По сообщению российского государственного информационного агентства, возле посольства дежурят сотрудники полиции.

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Автор: 

Литва (2446) посольство (1079) россия (95388) вандализм (599)


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Топ комментарии
+8
Підгорає....це добре
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12.08.2024 14:08
+4
Друзі, поважаю позицію РДК чи Легіону та їх лідерів. ПРОТЕ, почув від Цезаря, що він бажає таку Росію, в якій будуть народи будуть вільні і добровільно у складі єдиної країни. ЯКА ПОМИЛКА !!! срср за конституцією був країною вільних республік, які добровільно перебувають в складі срср. І на це комуняки постійно наполягали. Пуща показала, як тільки розійшлись республіки в реальності, назад добровільно вже ніхто не бажає. Тому московія має бути на початку розвалитись добровільно (розвалена населенням федерації) - всі народи будують свої країни на початку. А потім хто забажає - будь ласка, вступайте у федерацію. Впевнений на 99 % повертатись "добровільно" ніхто не забажає. Бо народи відчують "подих свободи" і у казарму чи свинарник повертатись за своїм бажанням не захочуть. А "референдуми" чи "волевиявлення народу" - це байки владних структур, які призначили у регіони своїх лизоблюдів, і ті, "с кожи вылезут", щоб залишитись правити ресурсами регіону та платити москві за дозвіл.
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12.08.2024 14:24
+2
Кацапи нагадали литовцям ще раз: коли вони прийдуть у Литву - кров на стінах буде справжня! ТОму хай литовці клепають більше дронів та готують для них операторів - вони гарно охолоджують азарт окупантів
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12.08.2024 15:55
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це за литовських стрільців? апазіція рф
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12.08.2024 14:05 Ответить
Простите,но Стрелки были латышские.
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12.08.2024 17:33 Ответить
пардон, точно
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12.08.2024 17:54 Ответить
Підгорає....це добре
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12.08.2024 14:08 Ответить
Пішли на діло за сто рублів.
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12.08.2024 14:10 Ответить
"вам уже і лєрмонтов нє угоділ?" )))
свинособаки дикунські.
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12.08.2024 14:11 Ответить
у них скулы по другому устроены)))
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12.08.2024 14:16 Ответить
Цитата: "У ноті Литва вимагає від РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань"...
Мати Божа, свята міліція, ви люди добрі бачили, що б вовк траву їв?
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12.08.2024 14:18 Ответить
Та підірвіть вже посольство мокш у Литві.
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12.08.2024 14:21 Ответить
Друзі, поважаю позицію РДК чи Легіону та їх лідерів. ПРОТЕ, почув від Цезаря, що він бажає таку Росію, в якій будуть народи будуть вільні і добровільно у складі єдиної країни. ЯКА ПОМИЛКА !!! срср за конституцією був країною вільних республік, які добровільно перебувають в складі срср. І на це комуняки постійно наполягали. Пуща показала, як тільки розійшлись республіки в реальності, назад добровільно вже ніхто не бажає. Тому московія має бути на початку розвалитись добровільно (розвалена населенням федерації) - всі народи будують свої країни на початку. А потім хто забажає - будь ласка, вступайте у федерацію. Впевнений на 99 % повертатись "добровільно" ніхто не забажає. Бо народи відчують "подих свободи" і у казарму чи свинарник повертатись за своїм бажанням не захочуть. А "референдуми" чи "волевиявлення народу" - це байки владних структур, які призначили у регіони своїх лизоблюдів, і ті, "с кожи вылезут", щоб залишитись правити ресурсами регіону та платити москві за дозвіл.
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12.08.2024 14:24 Ответить
Не вірно. От якраз РДК чи Легіон сповідують ультраправу ідеологію національно чистої Росії. Без усіх тих автономій у складі. А якраз ліберали, не хочуть розвалу.
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12.08.2024 16:04 Ответить
Що почув, то й написав. А ідеологія мені невідома. Якщо Цезар сповідує інше, то не кажи в етері думки, які різняться з ідеологією. Я ж побачив його "ленінську" думку, що фєдєрація сформувалась добровільно. Знамо, як кацапські війська національну інтелігенцію вирізали і вішали свою "роботу" на невдоволеність місцевоїбідноти.
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12.08.2024 18:41 Ответить
Какого Уя они еще там? просто **********..
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12.08.2024 15:05 Ответить
У литовців на рукав кров невінних мальчіков в трусіках мирно вбиваючих українців
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12.08.2024 15:51 Ответить
Кацапи нагадали литовцям ще раз: коли вони прийдуть у Литву - кров на стінах буде справжня! ТОму хай литовці клепають більше дронів та готують для них операторів - вони гарно охолоджують азарт окупантів
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12.08.2024 15:55 Ответить
 
 