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Новини
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Посольство Литви у Москві облили червоною фарбою: МЗС країни вручило ноту протесту дипломату РФ

Посольство Литви у Москві облили червоною фарбою

Російського дипломата викликали до МЗС Литви після того, як 4 особи в масках облили посольство країни в Москві червоною фарбою.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у понеділок російські державні ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що посольство Литви в Росії облили червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило цю інформацію.

"Сьогодні вранці чотири особи в масках обмазали вхід до посольства Литви в Москві червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки викликало представника Росії й вручило йому ноту протесту", - йдеться в коментарі МЗС.

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Ноту вручили раднику посольства Андрію Гасюку.

За даними МЗС, "співробітники поліції Російської Федерації, які забезпечували зовнішню охорону посольства, не відреагували на напад, а викликана поліція прибула пізніше, ніж через пів години".

У ноті Литва вимагає від РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, вжити всіх заходів для забезпечення цілісності майна і приміщень посольства, розслідувати акт вандалізму і притягнути винних до відповідальності.

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У відомстві також просять надати пояснення, чому особи, які забезпечували охорону, не відреагували на напад і яким чином "буде забезпечено недопущення повторення подібних нападів і недбалої роботи співробітників охорони посольства в майбутньому.

Видання зазначає, що також пошкоджено вивіску посольства Литви, на якій залишилися червоні відбитки долонь.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства, біля посольства чергують співробітники поліції.

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Автор: 

Литва (2381) посольство (942) росія (64969) вандалізм (425)


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Топ коментарі
+8
Підгорає....це добре
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12.08.2024 14:08
+4
Друзі, поважаю позицію РДК чи Легіону та їх лідерів. ПРОТЕ, почув від Цезаря, що він бажає таку Росію, в якій будуть народи будуть вільні і добровільно у складі єдиної країни. ЯКА ПОМИЛКА !!! срср за конституцією був країною вільних республік, які добровільно перебувають в складі срср. І на це комуняки постійно наполягали. Пуща показала, як тільки розійшлись республіки в реальності, назад добровільно вже ніхто не бажає. Тому московія має бути на початку розвалитись добровільно (розвалена населенням федерації) - всі народи будують свої країни на початку. А потім хто забажає - будь ласка, вступайте у федерацію. Впевнений на 99 % повертатись "добровільно" ніхто не забажає. Бо народи відчують "подих свободи" і у казарму чи свинарник повертатись за своїм бажанням не захочуть. А "референдуми" чи "волевиявлення народу" - це байки владних структур, які призначили у регіони своїх лизоблюдів, і ті, "с кожи вылезут", щоб залишитись правити ресурсами регіону та платити москві за дозвіл.
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12.08.2024 14:24
+2
Кацапи нагадали литовцям ще раз: коли вони прийдуть у Литву - кров на стінах буде справжня! ТОму хай литовці клепають більше дронів та готують для них операторів - вони гарно охолоджують азарт окупантів
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12.08.2024 15:55
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це за литовських стрільців? апазіція рф
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12.08.2024 14:05 Відповісти
Простите,но Стрелки были латышские.
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12.08.2024 17:33 Відповісти
пардон, точно
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12.08.2024 17:54 Відповісти
Підгорає....це добре
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12.08.2024 14:08 Відповісти
Пішли на діло за сто рублів.
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12.08.2024 14:10 Відповісти
"вам уже і лєрмонтов нє угоділ?" )))
свинособаки дикунські.
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12.08.2024 14:11 Відповісти
у них скулы по другому устроены)))
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12.08.2024 14:16 Відповісти
Цитата: "У ноті Литва вимагає від РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань"...
Мати Божа, свята міліція, ви люди добрі бачили, що б вовк траву їв?
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12.08.2024 14:18 Відповісти
Та підірвіть вже посольство мокш у Литві.
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12.08.2024 14:21 Відповісти
Друзі, поважаю позицію РДК чи Легіону та їх лідерів. ПРОТЕ, почув від Цезаря, що він бажає таку Росію, в якій будуть народи будуть вільні і добровільно у складі єдиної країни. ЯКА ПОМИЛКА !!! срср за конституцією був країною вільних республік, які добровільно перебувають в складі срср. І на це комуняки постійно наполягали. Пуща показала, як тільки розійшлись республіки в реальності, назад добровільно вже ніхто не бажає. Тому московія має бути на початку розвалитись добровільно (розвалена населенням федерації) - всі народи будують свої країни на початку. А потім хто забажає - будь ласка, вступайте у федерацію. Впевнений на 99 % повертатись "добровільно" ніхто не забажає. Бо народи відчують "подих свободи" і у казарму чи свинарник повертатись за своїм бажанням не захочуть. А "референдуми" чи "волевиявлення народу" - це байки владних структур, які призначили у регіони своїх лизоблюдів, і ті, "с кожи вылезут", щоб залишитись правити ресурсами регіону та платити москві за дозвіл.
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12.08.2024 14:24 Відповісти
Не вірно. От якраз РДК чи Легіон сповідують ультраправу ідеологію національно чистої Росії. Без усіх тих автономій у складі. А якраз ліберали, не хочуть розвалу.
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12.08.2024 16:04 Відповісти
Що почув, то й написав. А ідеологія мені невідома. Якщо Цезар сповідує інше, то не кажи в етері думки, які різняться з ідеологією. Я ж побачив його "ленінську" думку, що фєдєрація сформувалась добровільно. Знамо, як кацапські війська національну інтелігенцію вирізали і вішали свою "роботу" на невдоволеність місцевоїбідноти.
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12.08.2024 18:41 Відповісти
Какого Уя они еще там? просто **********..
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12.08.2024 15:05 Відповісти
У литовців на рукав кров невінних мальчіков в трусіках мирно вбиваючих українців
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12.08.2024 15:51 Відповісти
Кацапи нагадали литовцям ще раз: коли вони прийдуть у Литву - кров на стінах буде справжня! ТОму хай литовці клепають більше дронів та готують для них операторів - вони гарно охолоджують азарт окупантів
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12.08.2024 15:55 Відповісти
 
 