Посольство Литви у Москві облили червоною фарбою: МЗС країни вручило ноту протесту дипломату РФ

Російського дипломата викликали до МЗС Литви після того, як 4 особи в масках облили посольство країни в Москві червоною фарбою.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у понеділок російські державні ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що посольство Литви в Росії облили червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило цю інформацію.

"Сьогодні вранці чотири особи в масках обмазали вхід до посольства Литви в Москві червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки викликало представника Росії й вручило йому ноту протесту", - йдеться в коментарі МЗС.

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Ноту вручили раднику посольства Андрію Гасюку.

За даними МЗС, "співробітники поліції Російської Федерації, які забезпечували зовнішню охорону посольства, не відреагували на напад, а викликана поліція прибула пізніше, ніж через пів години".

У ноті Литва вимагає від РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, вжити всіх заходів для забезпечення цілісності майна і приміщень посольства, розслідувати акт вандалізму і притягнути винних до відповідальності.

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У відомстві також просять надати пояснення, чому особи, які забезпечували охорону, не відреагували на напад і яким чином "буде забезпечено недопущення повторення подібних нападів і недбалої роботи співробітників охорони посольства в майбутньому.

Видання зазначає, що також пошкоджено вивіску посольства Литви, на якій залишилися червоні відбитки долонь.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства, біля посольства чергують співробітники поліції.

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