Пам’ятник на могилі Бандери в Німеччині розмалювали словами "нам потрібні вибори". ФОТО

В Німеччині невідомі зробили кілька написів "Нам потрібні вибори" на пам’ятнику на могилі Степана Бандери.

Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Кіпінані, російськи спецслужби таким чином намагаються дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

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Нагадуємо, що це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У липні 2022 року невідомі розмалювали пам’ятник на місці поховання провідника ОУН (б) фіолетовою фарбою. У березні 2021 року на могилі Бандери розлили невідому речовину.