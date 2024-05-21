Пам’ятник на могилі Бандери в Німеччині розмалювали словами "нам потрібні вибори". ФОТО
В Німеччині невідомі зробили кілька написів "Нам потрібні вибори" на пам’ятнику на могилі Степана Бандери.
Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Кіпінані, російськи спецслужби таким чином намагаються дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.
Нагадуємо, що це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У липні 2022 року невідомі розмалювали пам’ятник на місці поховання провідника ОУН (б) фіолетовою фарбою. У березні 2021 року на могилі Бандери розлили невідому речовину.
Топ коментарі
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кривавий і з тушками на каштанах по Хрещатику.
і я б дуже цього не хотів, але він неминучий при цій поведінці влади
а настоящі патріоти кажуть, шо закон вище Конституції
я його з 2014 року тут наблюдаю - риг ригом і прокремлівський до останньої бактерії в желудку
ось у чому питання
А думка вірна.
Бо Вава вже узурпатора не президент.
прибрати кротів , які являються його оточенням і негайно 🙁
Ще (майже) рік тому той же Коливан (в міру Голова ВРУ Стефанчук) казав, що вибори можливі, але потім рейтинг найвеличнішого посипався з третьою космічною швидкістю і... Риторика змінилась на діаметрально протилежну...
Ще пів року тому можна було уникнути будь-яких маніпуляцій на цю тему, направивши запит до КСУ, але цього не зробила ні Банкова, ні ВРУ...
А тепер вони розповідають, що увесь негатив щодо найвеличнішого - то московитське ІПСО і самі ж підливають мастило в те полум'я...
Цинічні, брехливі тварюки, що присмокталися до влади і не відпустять допоки живі...
до влади і сьогодні їх можна тільки винести звідти вперед ногами 🙁
Вибачте, а зараз нам потрібно молитися за Зеленського, а не 1.5 метровому куйлу, гузно лізати!!!
Це буде приводом волати про "москальське ІПСО".
Ну всі пам'ятають про інсценування "замах на Шефіра", після якого Зє- закатив істерику в ООН.
Уверен, что это сделали россияне или умственно отсталые украинцы. В любом случае, уверен, что памятник отмоют.
Это ЕЩЕ одна попытка разделить людей в Украина на противоборствующие лагеря...- "разделяй и властвуй"....!
Разделять Украинцев - это исключительно в рфских интересах.
Во-вторых: разделять Украинцев - это исключительно в рфских интересах.
Власть Украины с 22го только тем и занята, что разделяет общество и настраивает его друг против друга... И как только накал страстей стихает, они придумывают новые причины жля разделения... Вот это оно сейчас и сделали!
А так как там надпись другого смысла..., то то не кацапы
Данная провокация своим кощунством в первую очередь выгодна бывшему президенту Зеленскому и его клике! Поэтому она могла через агентуру заброшенную в Европу совершить этот вандализм, что бы вызвать этим возмущение националистически настроенного населения и направить это против тех, кто за выборы президента!
В надеюсь все понимают, что агенты СБУ и ГУР так же работают под прикрытием и в Европе!?
Увы, но они не служат народу, а прислуживают бывшему президенту Зеленскому и его банде!
В задачи агентуры в том числе входит проведения компроментирующих мероприятий в отношении лиц или группы лиц в родном же государстве!
Это аксиома! Это одна из причин, для чего ВСЕГДА во все организации хоть как то могущих влиять на общественное мнение - ВСЕГДА ВНЕДРЯЮТ агентуру из своих же спецслужб!!! Что бы :
-знать чтотвнутри6про сходит
-влиять на принятия внутри решений
- при необходимости СКОМПРОМЕНТИРОВАТЬ!
А нам потрібен Залужний!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
Невже не зрозуміло що не було б нашої вільної Української держави якби не її Славні сини Герої захисники минулого та сьогоднішнього не стояли на смерть за її свободу і суверенітет. Захищаючи Україну від лютих ворогів окупантів одвічних наполовину ординців москалів -кацапів (які замасковались в 18 столітті під нібито росіян - руських). Москалів які завжди на протязі багатьох століть маниакально прагнули знищить і нашу Суверену Україну і її Славних мужніх захисників.
Так що Слава і Велич Україні! вона нерозривна зі Славою і мужністю її Героїв!
_____ СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !_______
звільнити крота дермака і дефективних менеджерів-мародерів "шурм"
увімкнути прямий 5й еспремо на Т2, не переслідувати журналістів за гірку для Найвеличнівшивого правду
створити уряд народної довіри з професіоналів, а не з офіціантів дермака
покарати винних за "яйця по 17 та чонгари по усій Україні"...
припинити брехати людям і вибачитися за "порноакторку та Томос"
назначати на посади фахівців, а не особисто відданих холуїв та "кумів"
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.....
- і про заміну пєрєсідєнта-прездобола Зєлєнскага Українці може і "забудуть", тимчасово, до чергових дебільних зальотів... але ж воно тупо морозиться і ховається за папіком дермаком
Невже в усієї Україні для нього не знайшовся хоч маленькиц клапоть рідної землі?