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Пам’ятник на могилі Бандери в Німеччині розмалювали словами "нам потрібні вибори". ФОТО

В Німеччині невідомі зробили кілька написів "Нам потрібні вибори" на пам’ятнику на могилі Степана Бандери.

Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані, інформує Цензор.НЕТ.

вандалізм на могилі Бандери в Німеччині

На думку Кіпінані, російськи спецслужби таким чином намагаються дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

Пост Кіпіані про вандалізм на могилі Бандери

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські пропагандисти розповіли про "бандерівські" бібліотеки в селах на Запоріжжі: "В каждом доме книги Гитлера, Бандеры, Шухевича и ни одного томика Пушкина или Тургенева". ВIДЕО

Нагадуємо, що це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У липні 2022 року невідомі розмалювали пам’ятник на місці поховання провідника ОУН (б) фіолетовою фарбою. У березні 2021 року на могилі Бандери розлили невідому речовину.

Автор: 

Бандера Степан (196) Німеччина (7353) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+51
у нас ідіот - Верховний Головкомандувач
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21.05.2024 20:46
+26
Без кацапні не обійшлось...
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21.05.2024 20:31
+26
Не факт. В нас своїх корисних ідіотів достатньо.
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21.05.2024 20:32
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Без кацапні не обійшлось...
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21.05.2024 20:31 Відповісти
Не факт. В нас своїх корисних ідіотів достатньо.
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21.05.2024 20:32 Відповісти
у нас ідіот - Верховний Головкомандувач
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21.05.2024 20:46 Відповісти
Його обрали зебіли.
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21.05.2024 21:01 Відповісти
Теж iдiоти...😏
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21.05.2024 21:23 Відповісти
От-от! У всіх народів - Верховний Головнокомандувач... А у нас - "Верховний Головідіот"!!!
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21.05.2024 21:02 Відповісти
вже немає його - він нуль
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21.05.2024 21:23 Відповісти
По закону начебто так. А глянеш зблизька то ні
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22.05.2024 00:31 Відповісти
ці ідіоти зазвичай і є кацапня. хоч і у нас
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21.05.2024 20:50 Відповісти
ГРУ дебіли.
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21.05.2024 20:55 Відповісти
Так так русняве іпсо....
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21.05.2024 20:56 Відповісти
іпсо замість укріплень ям нарило за мільярди
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21.05.2024 20:59 Відповісти
"Кремль-тв кричить про протухшого" Зеленського. У ц.ього напису стирчать московські вуха
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21.05.2024 20:59 Відповісти
а він би взяв висновок Конституційного Суду і зразу зняв би всі питання
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22.05.2024 08:46 Відповісти
І отримав би що він накінець знову квартальний клован і жодні повноваження йому не продовжуються. Незапланована перспектива для його кремлівських кураторів
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22.05.2024 13:57 Відповісти
нарешті. нарешті кадиров знайшов де знаходиться Бандера.
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22.05.2024 15:09 Відповісти
Московити хто ще. А вибори не можуть бути без миру - а перемиря їм треба КОНЧЕ. Бо флота уже нема як і нафтопереробки і шо то "грусненько"
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21.05.2024 20:32 Відповісти
Для офіційної відповіді/постанови/рішення КСУ потрібне офіційне звернення. Все інше (навіть від Голови КСУ) буде особистою думкою посадової особи, не більше. Звернень немає - немає відповіді КСУ.
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21.05.2024 20:53 Відповісти
Памятник тут ні до чого. Але вибори нам потрібні щоб не було чергового Майдану
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21.05.2024 20:34 Відповісти
а виборів не буде, тому черговий Майдан неминучий.

кривавий і з тушками на каштанах по Хрещатику.

і я б дуже цього не хотів, але він неминучий при цій поведінці влади
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21.05.2024 21:02 Відповісти
Це ви в коментах на "Цензорі" побачили "неминучість" Майдану? Реальність може бути зовсім іншою.
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21.05.2024 21:40 Відповісти
Це хворобливі вологі мрії кацапських провокаторів
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22.05.2024 07:11 Відповісти
та в нас же всі, хто каже, шо 5 - то п'ять - кацапські провокатори.

а настоящі патріоти кажуть, шо закон вище Конституції
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22.05.2024 16:52 Відповісти
от тобі лайкнув амфаш.

я його з 2014 року тут наблюдаю - риг ригом і прокремлівський до останньої бактерії в желудку
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22.05.2024 16:55 Відповісти
чому могила Бандері досі у Німеччині?
ось у чому питання
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21.05.2024 20:34 Відповісти
В Україні теж регулярно то кладовище сплюндрують, то памʼятника розмалюють. Ідіотів всюди багато.
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21.05.2024 20:42 Відповісти
Ігор Насалик ще в 2006 році побудував свою виборчу кампанію на тому,що він поверне С.А.Бандеру додому,саме завдяки цьому піару його і вибрали мером Калуша.
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21.05.2024 20:52 Відповісти
Допоки українці обирають Зе, їй краще бути в Німеччині
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22.05.2024 08:35 Відповісти
Роял,а ти не в курсі де агент НКВД вбив Степана Андрійовича?Ось в Умані є могила єврейського пророка.Тебе це ж не дивує?
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22.05.2024 15:44 Відповісти
да заберіть его до дому🙏
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21.05.2024 20:35 Відповісти
Нафіг мені ваше зеленське чмо. Від нього у господарстві буде лише збиток. Бо весь час буде знімати відосики, а електрика після його керування ДОРОГА СТАЛА !
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21.05.2024 20:40 Відповісти
Печерський пагорб.Джерела повідомляють, що святкування п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента України відбувалося в обстановці практично жалобній. 🍾Вічний секретар Зеленського Марія Левченко якось спробувала накрити стіл із шампанським, і навіть умовила Єрмака та Арахамію приєднатися до святкування. Проте все зіпсував сам Зеленський. Вже коли всі на нього чекали, він заявив, що шалено втомився і вирушив на свою квартиру. А на прощання кинув Єрмаку: "Ти все це затіяв!" 🤔Є від чого зажуритися Володимиру Олександровичу. Справа в тому, що трохи менше року тому, коли у білій будівлі на вулиці Банковій ухвалювали рішення що вибори президента не проводити (а ми ще тоді попереджали), саме Єрмак відкинув пропозицію голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк провести вибори саме навесні 2024 року. Логіка пані Шуляк не була мудрою, вона пропонувала використати залишки рейтингу Зеленського особисто, скористатися неможливістю проголосувати частині армії та протягнути Зеленського на другий термін, хай навіть із мінімальною перевагою. Тоді б наступні п'ять років Зеленський був категорично легітимним президентом України. 😜Єрмак такі плани підняв на сміх, мовляв, нісенітниця - ось встановимо перемир'я з Росією, ретельно підготуємося - і виберемо. Останні сумніви розбив фактор генерала Залужного. Усім стало ясно, що у разі виборів Залужний Зеленському не залишить жодних шансів. 🇺🇲Тепер же перед Зеленським розкрилася безодня. Його легітимність тепер повністю тримається на єдиному чиннику - визнання його Заходом. Тобто припинитися вона може будь-якої миті. Наприклад, у день обрання президентом США Дональда Трампа. 🤦🏼При цьому Зеленський має на руках парламент у стані повноцінної кризи - там депутатів його власної фракції вже неможливо зібрати для голосування. Доводиться звертатися по допомогу до колишньої ОПЗЖ. А ще Зеленський має на руках армію, яка його вже тихо ненавидить. 😴В офісі президента серйозно розраховували на антивоєнні обурення народних мас - аж до масових протестів проти мобілізації та закликів піти на перемир'я з Путіним. До яких, звісно, мав прислухатися глава держави. Але біда, народ або мовчить, або протестує ногами - через Карпати і Тису. Протестувати відкрито ніхто не ризикує, всі бояться умовної "Третьої штурмової". Те співтовариства фонтовиків, що діють, у кожного з яких на рахунку по 3-5 вбитих ворогів. 🤕Таким чином Зеленському доводиться розбивати свій рейтинг у процесі мобілізації. І подітися йому нема куди. Під усіма указами та розпорядженнями до яких можуть виникнути питання у Генеральної прокуратури та Верховного та Конституційного судів, стоять підписи Зеленського.
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21.05.2024 20:39 Відповісти
Протестувати можна відкрито. І масово. Так робили в історії ... більшовики у 1905 та у 1917 роках. Тоді були війни. Але на протести йшли ... ЖІНКИ. І вони зробили свою справу.
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21.05.2024 20:44 Відповісти
Казали: перед другим туром виборів Порошенко його спитав: "Ти хоч розумієш - КУДИ ти лізеш?" Але ВОНО думало що це - чергове "шоу" А тепер сидить - "як миш під віником!"
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21.05.2024 21:12 Відповісти
аби ж сиділо.. воно всерйоз вважає себе Главковерхом ЗСУ і спасителем України...
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21.05.2024 23:08 Відповісти
Це лишній доказ звʼязку ОП із ФСБ.
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21.05.2024 20:42 Відповісти
Розмалювали це погано.
А думка вірна.
Бо Вава вже узурпатора не президент.
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21.05.2024 20:42 Відповісти
Можливо кацапи розмалювали , але Зеленський повинен
прибрати кротів , які являються його оточенням і негайно 🙁
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21.05.2024 20:47 Відповісти
як він їх прибере,як він головний крот!
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21.05.2024 21:00 Відповісти
Правда ????
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21.05.2024 21:06 Відповісти
А шо нi?! 😏
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21.05.2024 21:29 Відповісти
як"зе" може прибрати кротів.коли він сам ним є???
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21.05.2024 21:00 Відповісти
Смішно, але ґрунт для розкачування країни на тему виборів Президента заклали саме Банкова та "слуги". А "найсмішніше", що вони продовжують цю вбивчу гру.
Ще (майже) рік тому той же Коливан (в міру Голова ВРУ Стефанчук) казав, що вибори можливі, але потім рейтинг найвеличнішого посипався з третьою космічною швидкістю і... Риторика змінилась на діаметрально протилежну...
Ще пів року тому можна було уникнути будь-яких маніпуляцій на цю тему, направивши запит до КСУ, але цього не зробила ні Банкова, ні ВРУ...

А тепер вони розповідають, що увесь негатив щодо найвеличнішого - то московитське ІПСО і самі ж підливають мастило в те полум'я...

Цинічні, брехливі тварюки, що присмокталися до влади і не відпустять допоки живі...
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21.05.2024 20:49 Відповісти
Абсолютно вірно , про брехливих тварюк, які присмокталися
до влади і сьогодні їх можна тільки винести звідти вперед ногами 🙁
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21.05.2024 21:11 Відповісти
Свиня що ти тут написала своїми копитами?
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21.05.2024 20:55 Відповісти
О, а я тільки хотів кацапа картінкою пригостить, запропонувавши, щоб він валив нахєр. )))

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21.05.2024 21:02 Відповісти
Штірліц йшов ао Берліну і не міг зрозуміти, що видавало його як російського шпіона - чи то пілотка з червоною зіркою, чи то стропи від парашута.
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21.05.2024 20:55 Відповісти
І кого б цікаво вибрали за умови чесних виборів! Він би й був. Тобто дєрьмак рулив би далі.
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21.05.2024 20:59 Відповісти
Поясни,як дєрьмака могли вибрати?
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21.05.2024 21:02 Відповісти
Так само як і в 2019. Вибрали б зе!, а керував би дєрьмак.
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21.05.2024 21:08 Відповісти
Який зв*язок Бандери та ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента. Це щось не сумісне
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21.05.2024 21:01 Відповісти
без гарантій безпеки олігархам і зє виборів не буде на жаль
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21.05.2024 21:01 Відповісти
зеля пішов ти *****! разом з 95 кварталом орденоносців,та дєрьмаком з татаровим і всією зеленою шоблою!
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21.05.2024 21:04 Відповісти
Кацапйо паработало. Але це їм не допоможе. Вибори зробимо після Перемоги.
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21.05.2024 21:32 Відповісти
може і кацапйо, але і тут у коментах багато за вибори кудахчуть. хоча не кацапи а просто не доганаючі подумати зоча б про то, чи є на ці вибори бабло. сосали палець без і дивились як утюжать Харків, бо нічим захистити. наступ нічим робити. а на вибори знач бабло повинно знайтися.
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23.05.2024 00:46 Відповісти
Хлопці, не треба нас дурити, ми ще не п'яні! Де ви бу з 8 до 11, де ви були коли нелохського вибирали??? Тільки 18%(!) усіх виборців проголосувало за пошляка зЕлохського!!! Куди подівалися ще 67% відсотків, прийшло 33% усіх виборців, на повторні вибори!
Вибачте, а зараз нам потрібно молитися за Зеленського, а не 1.5 метровому куйлу, гузно лізати!!!
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21.05.2024 21:33 Відповісти
Бубачка не хоче дестабілізації? Все просто. Завтра нехай заявляє про складання повноважень. Ні? Значить немає чого розказувати про кацапські ІПСО.
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21.05.2024 21:52 Відповісти
Цілком можливо,що СБУ, СВР,ГУР або навіть хтось з 95кагалу під трафарет забризкав пам'ятник.
Це буде приводом волати про "москальське ІПСО".
Ну всі пам'ятають про інсценування "замах на Шефіра", після якого Зє- закатив істерику в ООН.
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21.05.2024 22:01 Відповісти
Ви забули додати: тому що Зє, всупереч Конституції, без проведення виборів (які Зє тепер оголосив кацапським іпсо, аля "рука кремля" 😆) не хоче позбуватися влади
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22.05.2024 03:27 Відповісти
Украинцы, поддерживающие Украину, не сделали бы такого на памятнике исторически важного для Украины человека, тем более Украинца.
Уверен, что это сделали россияне или умственно отсталые украинцы. В любом случае, уверен, что памятник отмоют.
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21.05.2024 22:09 Відповісти
Это ыоядли кацапы, это скорее всего агентура СБУ или ГУР, так как это клоуну выгодно противостояние на почве осквернения, тем самым прячется за имя Бандеры
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21.05.2024 23:16 Відповісти
Противостояние кого с кем? Украинцев с Немцами?))) Немцам на Бандеру.... Всё равно им в общем. Какой смысл???
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21.05.2024 23:37 Відповісти
Причем тут немцы... Им памятник Бандере не интересен... Противостояние тех украинцев, для кого памятник Бандере не безразличен как и его имя и теми кто требует выборов президента в Украине !
Это ЕЩЕ одна попытка разделить людей в Украина на противоборствующие лагеря...- "разделяй и властвуй"....!
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21.05.2024 23:42 Відповісти
Разделить адекватных Украинцев в Германии?))) Серьёзно? Украинцам в Германии жаль памятник и плевать на выборы. Они здесь не из-за выборов.
Разделять Украинцев - это исключительно в рфских интересах.
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22.05.2024 11:41 Відповісти
При чем тут Германия олух! Я об украинцах в целом, особенно тех, кто в Украине!
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22.05.2024 11:47 Відповісти
Памятник Бандеры осквернили в Германии. Это первое.
Во-вторых: разделять Украинцев - это исключительно в рфских интересах.
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22.05.2024 11:59 Відповісти
Ты бестолковый! Памятник в Германии именно потому ТАМ его и осквернили,а был бы в другой стране - осквернили бы там!!!
Власть Украины с 22го только тем и занята, что разделяет общество и настраивает его друг против друга... И как только накал страстей стихает, они придумывают новые причины жля разделения... Вот это оно сейчас и сделали!
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22.05.2024 12:23 Відповісти
?0_o проспитесь. Это мой последний совет.
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22.05.2024 12:41 Відповісти
Ты был бы прав, если бы на памятнике было написано что то типа "мы ПРОТИВ выборов президента в Украине"... Вот в этом случае это было бы скорее всего дело рук кацапов...

А так как там надпись другого смысла..., то то не кацапы
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22.05.2024 12:48 Відповісти
Чи гру чи фсб написали ... але це те шо дійсно дуже потрібно Україні , може йому 🤡хтось підсуне папірець ,а він тільки підпише на відставку ? Ну хтось може цього муд* ло , чимсь заохотити !
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21.05.2024 22:16 Відповісти
Все зрозуміло...Русня намагається розкачувати ситуацію через закінчення терміну Буби,а восени ще й закінчиться каденція скомпрометованої до ручки ВР. Але й "наших" квіточок-біженців не можна скидати,більшість прокацаплених виїхали на Захід але не помінялися,чимало там і корисних ідіртів,які на дармовиї Євро дуже демократичні і ліберальні стали (на сайті теж таких повно),типу Валентини Саюн тощо...
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21.05.2024 22:53 Відповісти
Ищите кому это выгодно!
Данная провокация своим кощунством в первую очередь выгодна бывшему президенту Зеленскому и его клике! Поэтому она могла через агентуру заброшенную в Европу совершить этот вандализм, что бы вызвать этим возмущение националистически настроенного населения и направить это против тех, кто за выборы президента!
В надеюсь все понимают, что агенты СБУ и ГУР так же работают под прикрытием и в Европе!?
Увы, но они не служат народу, а прислуживают бывшему президенту Зеленскому и его банде!
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21.05.2024 23:14 Відповісти
Не важливо хто це зробив. У них одна мета - дискредитувати демократію, необхідність проведення виборів в Україні щоб московський агент надалі залишався при владі і продовжував свою диверсійно-саботажну діяльність та розвалював Україну
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22.05.2024 03:41 Відповісти
именно что "ВАЖНО"!!!
В задачи агентуры в том числе входит проведения компроментирующих мероприятий в отношении лиц или группы лиц в родном же государстве!
Это аксиома! Это одна из причин, для чего ВСЕГДА во все организации хоть как то могущих влиять на общественное мнение - ВСЕГДА ВНЕДРЯЮТ агентуру из своих же спецслужб!!! Что бы :
-знать чтотвнутри6про сходит
-влиять на принятия внутри решений
- при необходимости СКОМПРОМЕНТИРОВАТЬ!
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22.05.2024 11:53 Відповісти
Не дарма ж привладні мародери та всі підконтрольні їм змі демократичні вибори в Україні оголосили московським іпсо, а всіх громадян України, які хочуть проведення виборів, щоб вигнати ворожу агентуру з української влади, оголосили московськими агентами
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22.05.2024 13:04 Відповісти
Стосовно тих хто писав - Вам потрібна лоботомія і пансіон десь під Тагілом...
А нам потрібен Залужний!
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21.05.2024 23:19 Відповісти
А навіщо кацапи написали це українською мовою?
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21.05.2024 23:26 Відповісти
А нам потрібно, щоб кацапи щезли назаажди...тому донатимо на нашу армію...
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21.05.2024 23:34 Відповісти
І хоч я не голосувала за Зеленського, але він наш Президент і я ніяк не хочу, щоб державою керував Голова парламенту...
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21.05.2024 23:38 Відповісти
А ви проаналізуйте його діяльність за 5 років! Мабуть тілььки сам Ху*ло міг би зробити гірше для України.
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21.05.2024 23:41 Відповісти
Голову ВР можно менять хоть каждый день!
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22.05.2024 00:14 Відповісти
Найкращий шлях: головою ВР обирається Порошенко, а далі Зе виходить на ТВ з текстом: " Я стомився, я йду"
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22.05.2024 08:46 Відповісти
Ну так возвращайтесь в Украину! Зробимо їх разом!
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21.05.2024 23:41 Відповісти
Нам потрібні вибори
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22.05.2024 00:54 Відповісти
Ага! Вам нужно в армию!!!
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22.05.2024 05:02 Відповісти
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22.05.2024 06:08 Відповісти
-І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
Невже не зрозуміло що не було б нашої вільної Української держави якби не її Славні сини Герої захисники минулого та сьогоднішнього не стояли на смерть за її свободу і суверенітет. Захищаючи Україну від лютих ворогів окупантів одвічних наполовину ординців москалів -кацапів (які замасковались в 18 столітті під нібито росіян - руських). Москалів які завжди на протязі багатьох століть маниакально прагнули знищить і нашу Суверену Україну і її Славних мужніх захисників.
Так що Слава і Велич Україні! вона нерозривна зі Славою і мужністю її Героїв!
_____ СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !_______
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22.05.2024 05:48 Відповісти
перестати кошмарити патріотів - випустити Червінського....
звільнити крота дермака і дефективних менеджерів-мародерів "шурм"
увімкнути прямий 5й еспремо на Т2, не переслідувати журналістів за гірку для Найвеличнівшивого правду
створити уряд народної довіри з професіоналів, а не з офіціантів дермака
покарати винних за "яйця по 17 та чонгари по усій Україні"...
припинити брехати людям і вибачитися за "порноакторку та Томос"
назначати на посади фахівців, а не особисто відданих холуїв та "кумів"
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- і про заміну пєрєсідєнта-прездобола Зєлєнскага Українці може і "забудуть", тимчасово, до чергових дебільних зальотів... але ж воно тупо морозиться і ховається за папіком дермаком
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22.05.2024 06:34 Відповісти
Если бы у вас была капля разума в голове, вы бы сообразили, что бурное обсуждение этой истории и есть то, чего добивались её авторы!
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22.05.2024 09:33 Відповісти
на московських болотах теж, волають за негайні вибори в Україні щоб була можливість підписати черговий мутняк....
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22.05.2024 09:34 Відповісти
Що зробив СТЕПАН , що вони так перевертаються?!ЦЕ ІДЕЯ!А ЦЯ ІДЕЯ ПРАЦЮЄ.І це на сьгодні факт.
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22.05.2024 09:47 Відповісти
Усе вірно там написано. Гнати на шибеницю цю продажну сикливу злодюжну банду з оп -и, уряду, міноборони і вр -ади! Що на могилі С.Бандери - то щоб доступніше дійшло до кождого Українця. Думаю, що с.п. Степан Андрійович двома руками "за".
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22.05.2024 15:40 Відповісти
хех, а ще півроку тому я категорично писав що вибори проводити не можна головним чином через те що політичні срачі дестабілізують Україну (і втроплановим було питання що це складно і дорого). Але ібанашки зі влади зробили все можливе щоб ситуація дестабілізувалась і без виборів. Тепер у мне питання ЯК БИ МОЖНА БУЛО провести вибори щоб вони були чесними і водночас дали можливість прийняти участь всім бажаючим.
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22.05.2024 23:34 Відповісти
Чому прах видатного діяча Української держави знаходиться у Німеччині, а видатного жида - в Україні?
Невже в усієї Україні для нього не знайшовся хоч маленькиц клапоть рідної землі?
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27.02.2025 19:02 Відповісти
 
 