Памятник на могиле Бандеры в Германии разрисовали словами "нам нужны выборы". ФОТО

В Германии неизвестные сделали несколько надписей "Нам нужны выборы" на памятнике на могиле Степана Бандеры.

Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Кипинани, российские спецслужбы таким образом пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

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Напоминаем, что это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В июле 2022 года неизвестные разрисовали памятник на месте захоронения проводника ОУН (б) фиолетовой краской. В марте 2021 года на могиле Бандеры разлили неизвестное вещество.