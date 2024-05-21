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Памятник на могиле Бандеры в Германии разрисовали словами "нам нужны выборы". ФОТО

В Германии неизвестные сделали несколько надписей "Нам нужны выборы" на памятнике на могиле Степана Бандеры.

Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани, информирует Цензор.НЕТ.

вандалізм на могилі Бандери в Німеччині

По мнению Кипинани, российские спецслужбы таким образом пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

Пост Кіпіані про вандалізм на могилі Бандери

Читайте также: Белорусские пропагандисты рассказали о "бандеровских" библиотеках в селах Запорожской области: "В каждом доме книги Гитлера, Бандеры, Шухевича и ни одного томика Пушкина или Тургенева". ВИДЕО

Напоминаем, что это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В июле 2022 года неизвестные разрисовали памятник на месте захоронения проводника ОУН (б) фиолетовой краской. В марте 2021 года на могиле Бандеры разлили неизвестное вещество.

Автор: 

Бандера Степан (751) Германия (6955) вандализм (601)


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Топ комментарии
+51
у нас ідіот - Верховний Головкомандувач
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21.05.2024 20:46
+26
Без кацапні не обійшлось...
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21.05.2024 20:31
+26
Не факт. В нас своїх корисних ідіотів достатньо.
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21.05.2024 20:32
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Правила форума Совет форумчан
Без кацапні не обійшлось...
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21.05.2024 20:31 Ответить
Не факт. В нас своїх корисних ідіотів достатньо.
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21.05.2024 20:32 Ответить
у нас ідіот - Верховний Головкомандувач
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21.05.2024 20:46 Ответить
Його обрали зебіли.
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21.05.2024 21:01 Ответить
Теж iдiоти...😏
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21.05.2024 21:23 Ответить
От-от! У всіх народів - Верховний Головнокомандувач... А у нас - "Верховний Головідіот"!!!
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21.05.2024 21:02 Ответить
вже немає його - він нуль
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21.05.2024 21:23 Ответить
По закону начебто так. А глянеш зблизька то ні
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22.05.2024 00:31 Ответить
ці ідіоти зазвичай і є кацапня. хоч і у нас
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21.05.2024 20:50 Ответить
ГРУ дебіли.
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21.05.2024 20:55 Ответить
Так так русняве іпсо....
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21.05.2024 20:56 Ответить
іпсо замість укріплень ям нарило за мільярди
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21.05.2024 20:59 Ответить
"Кремль-тв кричить про протухшого" Зеленського. У ц.ього напису стирчать московські вуха
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21.05.2024 20:59 Ответить
а він би взяв висновок Конституційного Суду і зразу зняв би всі питання
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22.05.2024 08:46 Ответить
І отримав би що він накінець знову квартальний клован і жодні повноваження йому не продовжуються. Незапланована перспектива для його кремлівських кураторів
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22.05.2024 13:57 Ответить
нарешті. нарешті кадиров знайшов де знаходиться Бандера.
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22.05.2024 15:09 Ответить
Московити хто ще. А вибори не можуть бути без миру - а перемиря їм треба КОНЧЕ. Бо флота уже нема як і нафтопереробки і шо то "грусненько"
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21.05.2024 20:32 Ответить
Для офіційної відповіді/постанови/рішення КСУ потрібне офіційне звернення. Все інше (навіть від Голови КСУ) буде особистою думкою посадової особи, не більше. Звернень немає - немає відповіді КСУ.
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21.05.2024 20:53 Ответить
Памятник тут ні до чого. Але вибори нам потрібні щоб не було чергового Майдану
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21.05.2024 20:34 Ответить
а виборів не буде, тому черговий Майдан неминучий.

кривавий і з тушками на каштанах по Хрещатику.

і я б дуже цього не хотів, але він неминучий при цій поведінці влади
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21.05.2024 21:02 Ответить
Це ви в коментах на "Цензорі" побачили "неминучість" Майдану? Реальність може бути зовсім іншою.
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21.05.2024 21:40 Ответить
Це хворобливі вологі мрії кацапських провокаторів
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22.05.2024 07:11 Ответить
та в нас же всі, хто каже, шо 5 - то п'ять - кацапські провокатори.

а настоящі патріоти кажуть, шо закон вище Конституції
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22.05.2024 16:52 Ответить
от тобі лайкнув амфаш.

я його з 2014 року тут наблюдаю - риг ригом і прокремлівський до останньої бактерії в желудку
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22.05.2024 16:55 Ответить
чому могила Бандері досі у Німеччині?
ось у чому питання
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21.05.2024 20:34 Ответить
В Україні теж регулярно то кладовище сплюндрують, то памʼятника розмалюють. Ідіотів всюди багато.
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21.05.2024 20:42 Ответить
Ігор Насалик ще в 2006 році побудував свою виборчу кампанію на тому,що він поверне С.А.Бандеру додому,саме завдяки цьому піару його і вибрали мером Калуша.
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21.05.2024 20:52 Ответить
Допоки українці обирають Зе, їй краще бути в Німеччині
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22.05.2024 08:35 Ответить
Роял,а ти не в курсі де агент НКВД вбив Степана Андрійовича?Ось в Умані є могила єврейського пророка.Тебе це ж не дивує?
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22.05.2024 15:44 Ответить
да заберіть его до дому🙏
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21.05.2024 20:35 Ответить
Нафіг мені ваше зеленське чмо. Від нього у господарстві буде лише збиток. Бо весь час буде знімати відосики, а електрика після його керування ДОРОГА СТАЛА !
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21.05.2024 20:40 Ответить
Печерський пагорб.Джерела повідомляють, що святкування п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента України відбувалося в обстановці практично жалобній. 🍾Вічний секретар Зеленського Марія Левченко якось спробувала накрити стіл із шампанським, і навіть умовила Єрмака та Арахамію приєднатися до святкування. Проте все зіпсував сам Зеленський. Вже коли всі на нього чекали, він заявив, що шалено втомився і вирушив на свою квартиру. А на прощання кинув Єрмаку: "Ти все це затіяв!" 🤔Є від чого зажуритися Володимиру Олександровичу. Справа в тому, що трохи менше року тому, коли у білій будівлі на вулиці Банковій ухвалювали рішення що вибори президента не проводити (а ми ще тоді попереджали), саме Єрмак відкинув пропозицію голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк провести вибори саме навесні 2024 року. Логіка пані Шуляк не була мудрою, вона пропонувала використати залишки рейтингу Зеленського особисто, скористатися неможливістю проголосувати частині армії та протягнути Зеленського на другий термін, хай навіть із мінімальною перевагою. Тоді б наступні п'ять років Зеленський був категорично легітимним президентом України. 😜Єрмак такі плани підняв на сміх, мовляв, нісенітниця - ось встановимо перемир'я з Росією, ретельно підготуємося - і виберемо. Останні сумніви розбив фактор генерала Залужного. Усім стало ясно, що у разі виборів Залужний Зеленському не залишить жодних шансів. 🇺🇲Тепер же перед Зеленським розкрилася безодня. Його легітимність тепер повністю тримається на єдиному чиннику - визнання його Заходом. Тобто припинитися вона може будь-якої миті. Наприклад, у день обрання президентом США Дональда Трампа. 🤦🏼При цьому Зеленський має на руках парламент у стані повноцінної кризи - там депутатів його власної фракції вже неможливо зібрати для голосування. Доводиться звертатися по допомогу до колишньої ОПЗЖ. А ще Зеленський має на руках армію, яка його вже тихо ненавидить. 😴В офісі президента серйозно розраховували на антивоєнні обурення народних мас - аж до масових протестів проти мобілізації та закликів піти на перемир'я з Путіним. До яких, звісно, мав прислухатися глава держави. Але біда, народ або мовчить, або протестує ногами - через Карпати і Тису. Протестувати відкрито ніхто не ризикує, всі бояться умовної "Третьої штурмової". Те співтовариства фонтовиків, що діють, у кожного з яких на рахунку по 3-5 вбитих ворогів. 🤕Таким чином Зеленському доводиться розбивати свій рейтинг у процесі мобілізації. І подітися йому нема куди. Під усіма указами та розпорядженнями до яких можуть виникнути питання у Генеральної прокуратури та Верховного та Конституційного судів, стоять підписи Зеленського.
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21.05.2024 20:39 Ответить
Протестувати можна відкрито. І масово. Так робили в історії ... більшовики у 1905 та у 1917 роках. Тоді були війни. Але на протести йшли ... ЖІНКИ. І вони зробили свою справу.
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21.05.2024 20:44 Ответить
Казали: перед другим туром виборів Порошенко його спитав: "Ти хоч розумієш - КУДИ ти лізеш?" Але ВОНО думало що це - чергове "шоу" А тепер сидить - "як миш під віником!"
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21.05.2024 21:12 Ответить
аби ж сиділо.. воно всерйоз вважає себе Главковерхом ЗСУ і спасителем України...
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21.05.2024 23:08 Ответить
Це лишній доказ звʼязку ОП із ФСБ.
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21.05.2024 20:42 Ответить
Розмалювали це погано.
А думка вірна.
Бо Вава вже узурпатора не президент.
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21.05.2024 20:42 Ответить
Можливо кацапи розмалювали , але Зеленський повинен
прибрати кротів , які являються його оточенням і негайно 🙁
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21.05.2024 20:47 Ответить
як він їх прибере,як він головний крот!
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21.05.2024 21:00 Ответить
Правда ????
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21.05.2024 21:06 Ответить
А шо нi?! 😏
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21.05.2024 21:29 Ответить
як"зе" може прибрати кротів.коли він сам ним є???
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21.05.2024 21:00 Ответить
Смішно, але ґрунт для розкачування країни на тему виборів Президента заклали саме Банкова та "слуги". А "найсмішніше", що вони продовжують цю вбивчу гру.
Ще (майже) рік тому той же Коливан (в міру Голова ВРУ Стефанчук) казав, що вибори можливі, але потім рейтинг найвеличнішого посипався з третьою космічною швидкістю і... Риторика змінилась на діаметрально протилежну...
Ще пів року тому можна було уникнути будь-яких маніпуляцій на цю тему, направивши запит до КСУ, але цього не зробила ні Банкова, ні ВРУ...

А тепер вони розповідають, що увесь негатив щодо найвеличнішого - то московитське ІПСО і самі ж підливають мастило в те полум'я...

Цинічні, брехливі тварюки, що присмокталися до влади і не відпустять допоки живі...
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21.05.2024 20:49 Ответить
Абсолютно вірно , про брехливих тварюк, які присмокталися
до влади і сьогодні їх можна тільки винести звідти вперед ногами 🙁
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21.05.2024 21:11 Ответить
Свиня що ти тут написала своїми копитами?
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21.05.2024 20:55 Ответить
О, а я тільки хотів кацапа картінкою пригостить, запропонувавши, щоб він валив нахєр. )))

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21.05.2024 21:02 Ответить
Штірліц йшов ао Берліну і не міг зрозуміти, що видавало його як російського шпіона - чи то пілотка з червоною зіркою, чи то стропи від парашута.
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21.05.2024 20:55 Ответить
І кого б цікаво вибрали за умови чесних виборів! Він би й був. Тобто дєрьмак рулив би далі.
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21.05.2024 20:59 Ответить
Поясни,як дєрьмака могли вибрати?
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21.05.2024 21:02 Ответить
Так само як і в 2019. Вибрали б зе!, а керував би дєрьмак.
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21.05.2024 21:08 Ответить
Який зв*язок Бандери та ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента. Це щось не сумісне
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21.05.2024 21:01 Ответить
без гарантій безпеки олігархам і зє виборів не буде на жаль
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21.05.2024 21:01 Ответить
зеля пішов ти *****! разом з 95 кварталом орденоносців,та дєрьмаком з татаровим і всією зеленою шоблою!
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21.05.2024 21:04 Ответить
Кацапйо паработало. Але це їм не допоможе. Вибори зробимо після Перемоги.
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21.05.2024 21:32 Ответить
може і кацапйо, але і тут у коментах багато за вибори кудахчуть. хоча не кацапи а просто не доганаючі подумати зоча б про то, чи є на ці вибори бабло. сосали палець без і дивились як утюжать Харків, бо нічим захистити. наступ нічим робити. а на вибори знач бабло повинно знайтися.
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23.05.2024 00:46 Ответить
Хлопці, не треба нас дурити, ми ще не п'яні! Де ви бу з 8 до 11, де ви були коли нелохського вибирали??? Тільки 18%(!) усіх виборців проголосувало за пошляка зЕлохського!!! Куди подівалися ще 67% відсотків, прийшло 33% усіх виборців, на повторні вибори!
Вибачте, а зараз нам потрібно молитися за Зеленського, а не 1.5 метровому куйлу, гузно лізати!!!
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21.05.2024 21:33 Ответить
Бубачка не хоче дестабілізації? Все просто. Завтра нехай заявляє про складання повноважень. Ні? Значить немає чого розказувати про кацапські ІПСО.
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21.05.2024 21:52 Ответить
Цілком можливо,що СБУ, СВР,ГУР або навіть хтось з 95кагалу під трафарет забризкав пам'ятник.
Це буде приводом волати про "москальське ІПСО".
Ну всі пам'ятають про інсценування "замах на Шефіра", після якого Зє- закатив істерику в ООН.
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21.05.2024 22:01 Ответить
Ви забули додати: тому що Зє, всупереч Конституції, без проведення виборів (які Зє тепер оголосив кацапським іпсо, аля "рука кремля" 😆) не хоче позбуватися влади
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22.05.2024 03:27 Ответить
Украинцы, поддерживающие Украину, не сделали бы такого на памятнике исторически важного для Украины человека, тем более Украинца.
Уверен, что это сделали россияне или умственно отсталые украинцы. В любом случае, уверен, что памятник отмоют.
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21.05.2024 22:09 Ответить
Это ыоядли кацапы, это скорее всего агентура СБУ или ГУР, так как это клоуну выгодно противостояние на почве осквернения, тем самым прячется за имя Бандеры
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21.05.2024 23:16 Ответить
Противостояние кого с кем? Украинцев с Немцами?))) Немцам на Бандеру.... Всё равно им в общем. Какой смысл???
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21.05.2024 23:37 Ответить
Причем тут немцы... Им памятник Бандере не интересен... Противостояние тех украинцев, для кого памятник Бандере не безразличен как и его имя и теми кто требует выборов президента в Украине !
Это ЕЩЕ одна попытка разделить людей в Украина на противоборствующие лагеря...- "разделяй и властвуй"....!
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21.05.2024 23:42 Ответить
Разделить адекватных Украинцев в Германии?))) Серьёзно? Украинцам в Германии жаль памятник и плевать на выборы. Они здесь не из-за выборов.
Разделять Украинцев - это исключительно в рфских интересах.
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22.05.2024 11:41 Ответить
При чем тут Германия олух! Я об украинцах в целом, особенно тех, кто в Украине!
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22.05.2024 11:47 Ответить
Памятник Бандеры осквернили в Германии. Это первое.
Во-вторых: разделять Украинцев - это исключительно в рфских интересах.
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22.05.2024 11:59 Ответить
Ты бестолковый! Памятник в Германии именно потому ТАМ его и осквернили,а был бы в другой стране - осквернили бы там!!!
Власть Украины с 22го только тем и занята, что разделяет общество и настраивает его друг против друга... И как только накал страстей стихает, они придумывают новые причины жля разделения... Вот это оно сейчас и сделали!
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22.05.2024 12:23 Ответить
?0_o проспитесь. Это мой последний совет.
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22.05.2024 12:41 Ответить
Ты был бы прав, если бы на памятнике было написано что то типа "мы ПРОТИВ выборов президента в Украине"... Вот в этом случае это было бы скорее всего дело рук кацапов...

А так как там надпись другого смысла..., то то не кацапы
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22.05.2024 12:48 Ответить
Чи гру чи фсб написали ... але це те шо дійсно дуже потрібно Україні , може йому 🤡хтось підсуне папірець ,а він тільки підпише на відставку ? Ну хтось може цього муд* ло , чимсь заохотити !
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21.05.2024 22:16 Ответить
Все зрозуміло...Русня намагається розкачувати ситуацію через закінчення терміну Буби,а восени ще й закінчиться каденція скомпрометованої до ручки ВР. Але й "наших" квіточок-біженців не можна скидати,більшість прокацаплених виїхали на Захід але не помінялися,чимало там і корисних ідіртів,які на дармовиї Євро дуже демократичні і ліберальні стали (на сайті теж таких повно),типу Валентини Саюн тощо...
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21.05.2024 22:53 Ответить
Ищите кому это выгодно!
Данная провокация своим кощунством в первую очередь выгодна бывшему президенту Зеленскому и его клике! Поэтому она могла через агентуру заброшенную в Европу совершить этот вандализм, что бы вызвать этим возмущение националистически настроенного населения и направить это против тех, кто за выборы президента!
В надеюсь все понимают, что агенты СБУ и ГУР так же работают под прикрытием и в Европе!?
Увы, но они не служат народу, а прислуживают бывшему президенту Зеленскому и его банде!
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21.05.2024 23:14 Ответить
Не важливо хто це зробив. У них одна мета - дискредитувати демократію, необхідність проведення виборів в Україні щоб московський агент надалі залишався при владі і продовжував свою диверсійно-саботажну діяльність та розвалював Україну
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22.05.2024 03:41 Ответить
именно что "ВАЖНО"!!!
В задачи агентуры в том числе входит проведения компроментирующих мероприятий в отношении лиц или группы лиц в родном же государстве!
Это аксиома! Это одна из причин, для чего ВСЕГДА во все организации хоть как то могущих влиять на общественное мнение - ВСЕГДА ВНЕДРЯЮТ агентуру из своих же спецслужб!!! Что бы :
-знать чтотвнутри6про сходит
-влиять на принятия внутри решений
- при необходимости СКОМПРОМЕНТИРОВАТЬ!
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22.05.2024 11:53 Ответить
Не дарма ж привладні мародери та всі підконтрольні їм змі демократичні вибори в Україні оголосили московським іпсо, а всіх громадян України, які хочуть проведення виборів, щоб вигнати ворожу агентуру з української влади, оголосили московськими агентами
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22.05.2024 13:04 Ответить
Стосовно тих хто писав - Вам потрібна лоботомія і пансіон десь під Тагілом...
А нам потрібен Залужний!
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21.05.2024 23:19 Ответить
А навіщо кацапи написали це українською мовою?
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21.05.2024 23:26 Ответить
А нам потрібно, щоб кацапи щезли назаажди...тому донатимо на нашу армію...
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21.05.2024 23:34 Ответить
І хоч я не голосувала за Зеленського, але він наш Президент і я ніяк не хочу, щоб державою керував Голова парламенту...
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21.05.2024 23:38 Ответить
А ви проаналізуйте його діяльність за 5 років! Мабуть тілььки сам Ху*ло міг би зробити гірше для України.
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21.05.2024 23:41 Ответить
Голову ВР можно менять хоть каждый день!
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22.05.2024 00:14 Ответить
Найкращий шлях: головою ВР обирається Порошенко, а далі Зе виходить на ТВ з текстом: " Я стомився, я йду"
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22.05.2024 08:46 Ответить
Ну так возвращайтесь в Украину! Зробимо їх разом!
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21.05.2024 23:41 Ответить
Нам потрібні вибори
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22.05.2024 00:54 Ответить
Ага! Вам нужно в армию!!!
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22.05.2024 05:02 Ответить
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22.05.2024 06:08 Ответить
-І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
Невже не зрозуміло що не було б нашої вільної Української держави якби не її Славні сини Герої захисники минулого та сьогоднішнього не стояли на смерть за її свободу і суверенітет. Захищаючи Україну від лютих ворогів окупантів одвічних наполовину ординців москалів -кацапів (які замасковались в 18 столітті під нібито росіян - руських). Москалів які завжди на протязі багатьох століть маниакально прагнули знищить і нашу Суверену Україну і її Славних мужніх захисників.
Так що Слава і Велич Україні! вона нерозривна зі Славою і мужністю її Героїв!
_____ СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !_______
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22.05.2024 05:48 Ответить
перестати кошмарити патріотів - випустити Червінського....
звільнити крота дермака і дефективних менеджерів-мародерів "шурм"
увімкнути прямий 5й еспремо на Т2, не переслідувати журналістів за гірку для Найвеличнівшивого правду
створити уряд народної довіри з професіоналів, а не з офіціантів дермака
покарати винних за "яйця по 17 та чонгари по усій Україні"...
припинити брехати людям і вибачитися за "порноакторку та Томос"
назначати на посади фахівців, а не особисто відданих холуїв та "кумів"
.....
.....
- і про заміну пєрєсідєнта-прездобола Зєлєнскага Українці може і "забудуть", тимчасово, до чергових дебільних зальотів... але ж воно тупо морозиться і ховається за папіком дермаком
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22.05.2024 06:34 Ответить
Если бы у вас была капля разума в голове, вы бы сообразили, что бурное обсуждение этой истории и есть то, чего добивались её авторы!
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22.05.2024 09:33 Ответить
на московських болотах теж, волають за негайні вибори в Україні щоб була можливість підписати черговий мутняк....
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22.05.2024 09:34 Ответить
Що зробив СТЕПАН , що вони так перевертаються?!ЦЕ ІДЕЯ!А ЦЯ ІДЕЯ ПРАЦЮЄ.І це на сьгодні факт.
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22.05.2024 09:47 Ответить
Усе вірно там написано. Гнати на шибеницю цю продажну сикливу злодюжну банду з оп -и, уряду, міноборони і вр -ади! Що на могилі С.Бандери - то щоб доступніше дійшло до кождого Українця. Думаю, що с.п. Степан Андрійович двома руками "за".
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22.05.2024 15:40 Ответить
хех, а ще півроку тому я категорично писав що вибори проводити не можна головним чином через те що політичні срачі дестабілізують Україну (і втроплановим було питання що це складно і дорого). Але ібанашки зі влади зробили все можливе щоб ситуація дестабілізувалась і без виборів. Тепер у мне питання ЯК БИ МОЖНА БУЛО провести вибори щоб вони були чесними і водночас дали можливість прийняти участь всім бажаючим.
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22.05.2024 23:34 Ответить
Чому прах видатного діяча Української держави знаходиться у Німеччині, а видатного жида - в Україні?
Невже в усієї Україні для нього не знайшовся хоч маленькиц клапоть рідної землі?
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27.02.2025 19:02 Ответить
 
 